苹果总裁库克和特朗普之间的“兄弟情谊”

（德国之声中文网）周三，特朗普参观苹果公司在德克萨斯州的生产基地。这一举动不仅象征了这位美国总统和硅谷科技业之间的"战争"（最起码暂时）休兵，而且似乎还有望见证特朗普和库克（Tim Cook）之间"兄弟般的情谊"。

对于白宫方面来说，这次参观行程是一个重新拥抱美国制造业，至少暂时告别对于科技业巨头的"大棒"政策的好机会。特朗普此前曾经对经济界施压，要求美国科技企业撤回在海外尤其是在中国的生产基地，全部改为在美国本土生产，否则将无法在对华关税战中得到"特赦"。

今年9月，苹果公司宣布将保留在德克萨斯州的Mac Pro电脑生产基地，这也是该科技巨头在美国唯一仅存的工厂。而作为"交换条件"，苹果从政府那里得到了对高端个人电脑所需多种零部件的关税豁免待遇，其中就包括Mac Pro的部分配件和组装零件。据悉，Mac Pro也是苹果主打产品中唯一的一款"美国制造"，市场定位为高端专业用户，售价预计在5999美元起售。

苹果新款Mac Pro个人电脑将在12月上市

法新社分析认为，苹果和白宫之间的关系与其它科技巨头在特朗普那里的待遇形成鲜明对比。业内人士指出，苹果总裁库克和特朗普之间能够建立良好关系，其实是令人意外的。虽然库克在2016年大选中支持的候选人是希拉里·克林顿，但是他却能够成功避开特朗普的刀剑锋芒，可见具备相当的"外交技巧"。

科技巨头都被骂，为何苹果能"独善其身"？

市场调研机构Endpoint Technologies Associates的分析师凯（Roger Kay）表示："他（库克）从未说过'我爱特朗普'，但也从未说过'我恨特朗普'。……他从来不公开发表贬损性的言论，不会激怒特朗普，这样的策略给他带来了相当大的好处。"

比如说，苹果虽然承认已经因为特朗普的对华贸易战而额外支付了关税，但是却并未从美中贸易摩擦中受到严重的打击。

特朗普曾经批评谷歌和其它的社交媒体公司"有偏见"，甚至还指责电商巨头亚马逊总裁贝索斯（Jeff Bezos）利用在《华盛顿邮报》投资的股份来影响政治舆论导向。但是对于苹果公司，特朗普却总能"网开一面"，甚至还赞赏有加。

今年8月，特朗普曾经表示："其它公司都是花重金聘请顾问。只有一个人给我打过电话，那就是蒂姆·库克。只要有什么问题，他就会打电话给我。"

尽管这位美国总统也曾经公开发帖抱怨过，新版的苹果手机取消了Home键，给他带来的使用体验不好。但这也至少等于承认了自己是iPhone用户。

据《华尔街日报》报道，库克还通过总统的女儿伊万卡和女婿库什内，以争取和白宫搞好关系。

不过，苹果总裁在处理与政府之间关系上的这种务实风格也并非普遍被看好。比如市场调研机构Technalysis Research的奥戴尔（Bob O'Donnell）就认为，库克这种做法也有一定风险。因为在硅谷的科技界，特朗普相当的不受欢迎。"我觉得那些不喜欢特朗普的苹果粉丝可能会觉得这样做不太合适。"

雨涵/乐然（法新社等）