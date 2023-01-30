苹果季度营收三年来首次出现负增长

（德国之声中文网）苹果公司周四宣布，公司营收可能会出现连续两个季度的滑坡。不过，苹果同时也表示，由于中国结束了同防疫有关的管控措施，生产活动已恢复正常，所以苹果产品的销售可能会有所改善。

苹果公司首席执行官库克表示，尽管苹果服务及iPhone手机的销售前景令人乐观，但经济前景的不确定性将影响到游戏和数字广告方面的营销业绩。库克向投资者保证，尽管该公司旗舰产品的销售出现波动，供应链也一度出现问题，但苹果公司仍总体保持着增长状态，尽管增幅会有所趋缓。

在刚刚结束的财政季度中，由于iPhone手机销量出现了2020年首次下滑，苹果公司的营收低于华尔街的预期，这是2016年以来的第一次。

苹果公司宣布，上一财政季度在全球的销量都有所下滑，总营收下跌5%，营收为1172亿美元。除苹果服务和iPad之外，其他产品的销售额均出现了下滑。每股的收益则为1.88美元。此前分析师预计的营收则为1211亿美元，每股盈利为1.94美元。

截至12月31日的第一财季中，受中国严苛清零政策的影响，苹果公司设在中国郑州的代工厂被迫停摆，严重影响了iPhone 14 Pro和Pro Max的产量，而这两款高端手机恰恰是苹果营销利润的重要来源。库克表示，中国停产使苹果的供货和销售受到了双重影响。苹果在中国销售额下降了7%，降至239亿美元。

市场分析公司Creative Strategies的分析师巴亚林（Ben Bajarin）表示，苹果公司现在已经克服了生产方面的障碍。虽然目前需求仍处于疲软状态，但一旦需求意外回升，苹果公司就有机会提高产量。

（路透社）

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