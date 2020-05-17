 苹果在德大举投资 设欧洲硅设计中心 | 科技环境 | DW | 10.03.2021

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科技环境

苹果在德大举投资 设欧洲硅设计中心

苹果公司宣布，未来三年内将在德国投资超过10亿欧元，并计划在慕尼黑设立欧洲硅设计中心。

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（德国之声中文网）苹果周三宣布，未来三年内将在德国巴伐利亚等地投资超过10亿欧元。此外还将把目前设于慕尼黑的研究与开发部门扩展为苹果欧洲硅设计中心，负责芯片设计。

苹果在2019年夏季收购了芯片巨头英特尔位于德国纳伯恩（Nabern）的调制解调器部门，并将其拓展为苹果在欧洲最大的开发中心 。苹果在新闻稿中指出，慕尼黑已经是苹果在欧洲的最大工程中心，目前约有1500名来自40个国家的工程师任职于电源管理设计、应用处理器、无线技术以及其他领域。在欧洲硅设计中心启动后，将增加数百名员工，专注于连接和无线技术。目前苹果在德国约有4000名雇员。

苹果过去向高通、英特尔等制造商采购芯片等零件，以制作iPhone、iPad和Mac等手机和电脑产品。数年前苹果提出了新规划，自行设计最重要的半导体。该公司表示，位于巴伐利亚的开发团队参与打造苹果自行设计的芯片，创造出“领先行业的性能”、强大功能以及高效率。未来三年内，苹果在慕尼黑的扩张以及在研发上的额外投资总额将超过10亿欧元。

USA Apple Privacy - CEO Tim Cook

苹果执行长库克对苹果欧洲硅设计中心的前景表示期待

 “我对于慕尼黑工程团队未来将发现的所有事物感到无比兴奋—从探索5G技术新领域，到为世界创造能源、速度和连通性的新一代技术。” 苹果执行长库克（Tim Cook）如是说。“过去四十年来，慕尼黑一直是苹果的家，我们感谢这个社群及德国成为这段旅程的一部分。”

除了位于巴登符腾堡州纳伯恩的开发实验室外，苹果将在慕尼黑市中心的卡尔街（Karlstraße）设立一间占地3万平方米的办公楼。

张筠青/苗子（apple.com、德新社）

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