《苹果》售完百万份报纸 拜登吁北京停止压迫媒体

(德国之声中文网) 美国总统拜登24日称香港《苹果日报》的关闭是「媒体自由的悲哀之日」，并称这显示中国压迫持续加剧，同时誓言要继续支持香港人民。

在一份关於《苹果日报》遭关闭的声明中，拜登呼吁中国政府停止针对独立媒体的行为，并释放被拘留的记者和媒体管理人员。他说：「香港人有新闻自由的权利。相反地，北京正在剥夺基本自由，并攻击香港的自治和民主机构及程序，这不符合其国际义务。」

拜登强调：「对于香港和全世界的媒体自由来说，这是一个悲哀的日子。「通过逮捕丶威胁和强行通过惩罚言论自由的《国家安全法》，北京坚持行使其权力来压制独立媒体和压制不同意见。」

拜登表示坚定支持港人

拜登誓言，美国「将毫不动摇地支持香港人民和所有为人民应得的基本自由而站出来的人」。媒体倡议团体说，在北京去年对香港实施国安法后，这次关闭苹果日报对香港的媒体自由造成了最严重的打击，并有可能破坏该城市作为媒体中心的声誉。

联合国人权事务高级专员巴切莱特 (Michelle Bachelet) 24日在香港举行的2021亚洲出版商协会新闻奖的颁奖典礼上，批评了香港政府拘留《苹果日报》创办人黎智英的作法，称他因行使其权利而面临「负面后果」。

巴切莱特说，国安法正导致记者「自我审查」，以避免被当局以「模糊的犯罪行为」起诉。自去年12月以来，黎智英因在2019年香港大规模民主抗议活动期间举办未经授权的集会而入狱。他面临三项国安法相关指控，包括与外国勾结，并且已经因为参加未经授权的集会而在狱中服刑。

蔡英文：自由的台湾撑着香港的自由

台湾总统蔡英文24日也在其脸书页面发文表示，很遗憾看见《苹果日报》在黎智英被拘留丶金流遭断与高层被捕後在24日被迫停止营运，出版最後一刊的报纸。她写道：「对九七後的香港人而言，苹果日报不只是一份报纸，更是港人不畏强权丶渴望民主丶追求自由的滩头堡。」

蔡英文强调，或许有人认为《苹果日报》被关闭是压倒香港自由民主的最後一根稻草，但她指出「自由民主就像一棵树，也许可以将它拦腰砍断，但种子早已遍洒在土地的每个角落，总有几颗种子，会生长成另一棵大树。」

她写道：「我想再一次告诉香港人：自由的台湾，会一直撑着香港的自由。也盼望，港人深埋心底对自由民主的企盼，有朝一日，能让东方之珠再次璀璨。」

一百万份全数售完

《苹果日报》周四印刷了100万份最後一期的报纸，数量约超过平时的10倍。该报的支持者情绪高涨，一名60岁的民众向路透社表示：「过去几个晚上我都睡不好。我希望记者们能坚守信仰，继续努力工作。」

一些《苹果日报》的工作人员对於报纸遭强迫关闭表示愤怒和沮丧。51岁的报纸设计师Dickson Ng告诉路透社：「（在）今天之后，香港没有新闻自由了。我感到非常失望和愤怒。」

中国外交部发言人赵立坚24日在例行记者会上回应国际关切《苹果日报》被关闭的问题时指出，香港是法治社会，不是法外天堂。新闻自由不是免罪牌，反中乱港没有法外权。

他说：「香港特区政府有法必依，违法必究，执法必严，得到香港民众的普遍欢迎和积极支持，有利于巩固和完善『一国两制』，有利于促进香港繁荣稳定。」

(路透社、法新社)

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