《苹果》前主笔被捕 立场新闻下架评论文章

(德国之声中文网) 根据多家港媒报导，在香港《苹果日报》24日因资产被冻结，被迫宣布停止营运後的数天，香港警方27日晚间再次於香港国际机场逮捕前《苹果日报》英文版执行总编辑冯伟光（笔名：卢峯），他也成为香港警方以国安法名义对付《苹果日报》的一系列行动中，第七位被当局以违反国安法名义逮捕的《苹果日报》人员。

《香港01》在报导中指出，冯伟光是在准备离港赴英国时，遭国安处的警察以「串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪」的名义拘捕。报导表示，冯伟光在28日凌晨在双手被反扣的情况下，被押往沙田的一个警方单位进行搜查。

香港警方随後也证实27日晚间在机场逮捕一名57岁男子，称他与壹传媒集团的拘捕行动有关。警方说，该名男子正被扣留调查，他们也不排除逮捕更多人。

消息传出後，香港记者协会也发布声明，强烈谴责香港警方再次对新闻工作者展开行动，并要求警方立即交代事件。记协指出，这是继上周港警逮捕《苹果日报》主笔李平後，第二次逮捕该报撰写评论文章的前员工。

记协重申言论自由与新闻自由都是香港的核心价值，当香港连文人的笔杆都容不下时，将很难再被视为国际城市。记协还说，近日一连串对媒体发动的逮捕，已近乎葬送了香港的新闻自由，他们呼吁警方跟港府「以理服人」，交代这些媒体工作者被捕的理据，不要让「无关新闻自由」这样的说法成空话。

立场新闻暂下架评论文章自保

同一天，香港的网路媒体《立场新闻》在其脸书页面发布公告，表示为了保障其支持者丶作者及编采人员，降低各方风险，该网站决定将今年5月与之前刊出的博客文章丶转载文章丶与读者投稿等评论文章，全部暂时下架，在与作者确认继续刊出的意愿跟风险後，再考虑合适的安排跟重新刊出。

《立场新闻》也写道，他们会持续备份网站内容，若作者有需要，可以与该网站索取文章档案。《立场新闻》编采的新闻丶特写丶专页与影像都会维持不变并继续更新。

另一方面，为了避免《立场新闻》若遭政府打压时浪费支持者的捐款，该网站表示将尽快采取措施，暂停接受赞助，并呼吁支持者现时把考虑给《立场新闻》的赞助，转投给其他独立且坚持言论与新闻自由的媒体丶自由记者或评论人。

《立场新闻》在声明中指出，他们目前的财务状况大约还能应付接下来9至12个月的开销，并说若往後他们有需要，会再次寻求港人的支持。此外，该网站母公司8位董事中的6位董事在接受建议後，已辞去董事职务，其中包含知名前民主派立法会议员吴霭仪与歌手何韵诗。另外两名董事蔡东豪及锺沛权则留任。

在《立场新闻》持续维持运作的情况下，他们为了保障同事，在5月已终止入职半年以上员工的聘雇合约，以高於法例要求的补偿额结算了年资，并以不低於原本的条件签署新合约重新聘用。该网站表示，大部分员工都留职，继续如往常工作。

(综合报导)

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