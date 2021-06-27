 《苹果》前主笔被捕 立场新闻下架评论文章 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.06.2021

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时政风云

《苹果》前主笔被捕 立场新闻下架评论文章

在香港《苹果日报》终止营运数天後，香港警方27日晚间於机场以违反国安法名义，逮捕正准备前往英国的前《苹果日报》英文版执行总编辑冯伟光。香港记协对此做出强烈谴责。

Hong Kong | Apple Daily

过去一周，香港警方逮捕了七名苹果日报的前员工，并冻结该公司资产，使苹果日报24日宣布停止营运。

(德国之声中文网) 根据多家港媒报导，在香港《苹果日报》24日因资产被冻结，被迫宣布停止营运後的数天，香港警方27日晚间再次於香港国际机场逮捕前《苹果日报》英文版执行总编辑冯伟光（笔名：卢峯），他也成为香港警方以国安法名义对付《苹果日报》的一系列行动中，第七位被当局以违反国安法名义逮捕的《苹果日报》人员。

《香港01》在报导中指出，冯伟光是在准备离港赴英国时，遭国安处的警察以「串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪」的名义拘捕。报导表示，冯伟光在28日凌晨在双手被反扣的情况下，被押往沙田的一个警方单位进行搜查。

香港警方随後也证实27日晚间在机场逮捕一名57岁男子，称他与壹传媒集团的拘捕行动有关。警方说，该名男子正被扣留调查，他们也不排除逮捕更多人。

消息传出後，香港记者协会也发布声明，强烈谴责香港警方再次对新闻工作者展开行动，并要求警方立即交代事件。记协指出，这是继上周港警逮捕《苹果日报》主笔李平後，第二次逮捕该报撰写评论文章的前员工。

Hongkong letzte Ausgabe Apple Daily

苹果日报24日发布最后一份实体报纸，一百万份报纸在几个小时内便销售一空。

记协重申言论自由与新闻自由都是香港的核心价值，当香港连文人的笔杆都容不下时，将很难再被视为国际城市。记协还说，近日一连串对媒体发动的逮捕，已近乎葬送了香港的新闻自由，他们呼吁警方跟港府「以理服人」，交代这些媒体工作者被捕的理据，不要让「无关新闻自由」这样的说法成空话。

立场新闻暂下架评论文章自保

同一天，香港的网路媒体《立场新闻》在其脸书页面发布公告，表示为了保障其支持者丶作者及编采人员，降低各方风险，该网站决定将今年5月与之前刊出的博客文章丶转载文章丶与读者投稿等评论文章，全部暂时下架，在与作者确认继续刊出的意愿跟风险後，再考虑合适的安排跟重新刊出。

《立场新闻》也写道，他们会持续备份网站内容，若作者有需要，可以与该网站索取文章档案。《立场新闻》编采的新闻丶特写丶专页与影像都会维持不变并继续更新。

另一方面，为了避免《立场新闻》若遭政府打压时浪费支持者的捐款，该网站表示将尽快采取措施，暂停接受赞助，并呼吁支持者现时把考虑给《立场新闻》的赞助，转投给其他独立且坚持言论与新闻自由的媒体丶自由记者或评论人。

DW.COM

有评论认为，香港人追求民主自由是天经地义，香港问题的真正关键在于中共彻底地违背了它就香港问题对于全世界的承诺，导致香港成为中国政府自己政策下的牺牲品。

在巴黎和柏林的中国大使馆前，“无国界记者”组织为《苹果日报》举办“葬礼”，呼吁国际社会捍卫香港新闻自由。在香港，新上任警察务处处长萧泽颐则就打击假新闻发声。

在《苹果日报》24日售完100万份最终版报纸後，国际社会持续针对该报被强迫关闭一事表态。美国总统拜登说这个结果让24日成为媒体自由的悲哀之日，并承诺继续支持港人。

《立场新闻》在声明中指出，他们目前的财务状况大约还能应付接下来9至12个月的开销，并说若往後他们有需要，会再次寻求港人的支持。此外，该网站母公司8位董事中的6位董事在接受建议後，已辞去董事职务，其中包含知名前民主派立法会议员吴霭仪与歌手何韵诗。另外两名董事蔡东豪及锺沛权则留任。

在《立场新闻》持续维持运作的情况下，他们为了保障同事，在5月已终止入职半年以上员工的聘雇合约，以高於法例要求的补偿额结算了年资，并以不低於原本的条件签署新合约重新聘用。该网站表示，大部分员工都留职，继续如往常工作。

(综合报导) 

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