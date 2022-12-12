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美国消费电子产品巨头，其产品引领全球电子产品潮流。
美国苹果公司明星产品包括苹果电脑，苹果手机，苹果平板电脑，苹果音乐播放器等。苹果产品在全球引领个人消费电子潮流。苹果公司主要在中国大陆组装生产各类产品。个别供货商工厂出现的恶劣工作条件现象，也让苹果公司招致只顾利益，不顾工人权益的批评。
限制AirDrop分享功能、最大的iPhone制造园区发生大规模抗议，生产高科技电子设备的苹果公司近期在中国屡屡出现在新闻版面。
黎智英因违反租用契约，被法院裁定欺诈罪，判刑5年9个月监禁。法官表示，本案仅为一件简单的欺诈案，不应被扣上任何政治帽子。黎智英另一个关于违反国安法的案件将于下周再审。
富士康鄭州廠先前爆發員工出走潮、大規模公安衝突，導致蘋果設備產量下滑。日前《華爾街日報》引述消息指出，蘋果將加速將生產線移出中國。如今鄭州廠再傳將全面復工，其蘋果製造中心的地位是否保得住？
苹果最大的代工厂富士康郑州园区有数万新招工人又离开工厂返乡。该事件造成11月的减产幅度可能超过三成。
发生暴力冲突一天后，富士康发声明承认发生了与薪酬有关的“技术性错误”，并向员工道歉。该集团还表示尊重想辞职的新员工意愿。苹果表示已派人赴往郑州园区。
据上海证券报报道，河南省的地方政府动员号召退役军人和基层干部到郑州富士康工作。不久前，大批郑州富士康工人为“逃疫”徒步返乡，引发全球关注。上周，苹果公司降低了对iPhone14出货量的预测。
受北京严苛清零政策以及中美关系日趋紧张的影响，苹果公司计划将部分手机生产线转移至印度。苹果公司同中国的不解之缘难道要走到尽头了吗？
有人等不急拿到iPhone14 Pro或者Pro Max? 因为郑州生产厂商被封控了，产量大降，圣诞礼物有可能不能及时赶到。
许多中国网民尝试在公共场所使用iPhone的AirDrop功能来传播四通桥抗议标语。周四（11月10日），苹果公司对中国iPhone用户使用这一功能进行了限制。在中国大陆以外地区销售的iPhone的这一功能不受影响。
中国10月份出口同比下降0.3%，远逊于经济分析师的预期，为2020年5月以来的最差表现。分析认为，其原因之一在于中国严格的“动态清零”防疫政策。
苹果公司周日发布公告称，中国的新冠限制措施导致苹果在郑州的主要工厂产能降低，提醒消费者，想要拿到最新款的苹果手机将需要等更长时间。
近日惊慌失措的工人们徒步逃离郑州富士康的图片引发热议。专家认为，此事件再次凸显过度依赖中国制造的风险。
河南郑州富士康园区工人出逃的细节进一步曝光。中国官方媒体也没有回避相关问题，采访了各类当事人进行报道。从中可以看出，在许多人出逃的同时，经济上的刺激奖励是另外一些人留下来的原因。
为制止疫情采取的封控措施迫使上海迪士尼周一关闭，苹果公司担心下月因清零政策减产30%。不过，澳门明日起恢复电子签注申请。
黎智英去年因違反《香港國安法》被捕，遭控發行煽動刊物、勾結外國勢力，至今仍在收押候審中，然而近期又遭香港法院冠上兩項新罪名，刑期恐再次延長。
为了规避地缘政治风险以及中国严苛的防疫清零政策，苹果公司正在逐渐减少在华生产的份额。摩根大通一项评估显示，截至2025年，每四部苹果手机中将有一部来自印度境内的工厂。
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