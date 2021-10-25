墙外文摘：再教育中心会出现在香港吗？

有评论认为，红海正在淹没香港，再教育项目和中心将是北京强制意识形态控制运动的下一步。而在中国内地，中共非常敏锐地意识到了现代化在意识形态和生活经验上对中国人的吸引力，新的历史叙事达到了绕开历史而定论现实的效果。