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美国消费电子产品巨头，其产品引领全球电子产品潮流。
美国苹果公司明星产品包括苹果电脑，苹果手机，苹果平板电脑，苹果音乐播放器等。苹果产品在全球引领个人消费电子潮流。苹果公司主要在中国大陆组装生产各类产品。个别供货商工厂出现的恶劣工作条件现象，也让苹果公司招致只顾利益，不顾工人权益的批评。
作为对于极具争议的香港《国安法》实施的回应，国际特赦组织决定关闭香港办事处。该组织国际委员会主席拜斯（Anjhula Mya Singh Bais）表示，2020年6月香港《国安法》颁布执行以来已无法在无需担忧港府报复的情况下自由地工作。
中国外交部公布了“美国干预香港事务清单”，列举2019年返修例风波以来逾百项“美国插手中国内政”的事例。消息人士指出，这是中国对美国发出的强烈警告，香港将是未来拜习会不可触碰的议题。
对于苹果公司而言，这恐怕是个坏消息。在经过多年酝酿后，欧委会9月23日推出提案，旨在统一手机、平板电脑等移动设备的充电端口。
壹传媒剩馀的4名董事5日发公告，宣布辞职并计画开始清算公司资产。前壹传媒高管Mark Simon告诉德国之声，壹传媒的例子显示，当任何媒体越过国安法的红线时，港府会以高额法律费用与「监管风暴」来掩埋了它。
加拿大多伦多大学公民实验室（Citizen Lab）指出，苹果在中国的审查规则渗透到香港与台湾。其实，苹果在台湾对内容进行审查并无法律依据，但在台湾的苹果公司网站上的文字镌刻服务栏位，却无法提交「习近平」丶「毛主席」等词汇。
中国市场对昂贵的5G手机的巨大需求，让苹果获滚滚财源。
香港政府宣布委任专人，对《苹果日报》母公司壹传媒进行调查，理由包括该公司涉嫌欺诈。本周港人还关注唐英杰、谭得志两宗首涉国安法案件的进展和结果。
支持民主的香港《苹果日报》近期已被迫停刊。同时，当局继续追究其前雇员。前执行总编林文宗21日被逮捕。此外，有消息称，另两位苹果前高层也被扣查，其保释被撤销。
有26年历史的香港《苹果日报》，遭港府引用国安法冻结资产后被迫停刊。这把中国治下最敢言的异议声音，曾经是一国两制的言论自由象征；但在香港实施国安法不足一年，就走进历史。德国之声近距离记录两位留守最后的苹果日报记者，探讨在今天的香港，记者如何在时代剧变中自处？前方还有没有去路？
多年来世界各国为了吸引国际巨头公司投资落户，竞相推出“没有最优惠，只有更优惠”的企业税率。20国集团国家最新全球税收改革预示着，像谷歌、苹果这样大公司几乎不用交税的好日子要到头了。
时隔五年，国际非政府组织“记者无疆界”近日更新了“新闻自由掠夺者”名单。香港特首林郑月娥作为该榜的首批女性名列其中。被指为“习近平的傀儡”。
有评论认为，红海正在淹没香港，再教育项目和中心将是北京强制意识形态控制运动的下一步。而在中国内地，中共非常敏锐地意识到了现代化在意识形态和生活经验上对中国人的吸引力，新的历史叙事达到了绕开历史而定论现实的效果。
《国安法》立法一年，香港进入了「二次回归」，北京不断「完善」各种制度，并宣称香港已经「由乱变治」。但对很多香港人而言，这座城市已变得陌生，社会弥漫着恐惧丶不安与哀愁。
在香港《苹果日报》终止营运数天後，香港警方27日晚间於机场以违反国安法名义，逮捕正准备前往英国的前《苹果日报》英文版执行总编辑冯伟光。香港记协对此做出强烈谴责。
有评论认为，香港人追求民主自由是天经地义，香港问题的真正关键在于中共彻底地违背了它就香港问题对于全世界的承诺，导致香港成为中国政府自己政策下的牺牲品。
伊朗选出新总统；东京奥运将近，国内反对声高涨；英俄舰机黑海对峙；香港《苹果日报》停刊——本周有哪些国际大事？
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