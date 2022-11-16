富士康员工出逃细节曝光

河南郑州富士康园区工人出逃的细节进一步曝光。中国官方媒体也没有回避相关问题，采访了各类当事人进行报道。从中可以看出，在许多人出逃的同时，经济上的刺激奖励是另外一些人留下来的原因。