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美国消费电子产品巨头，其产品引领全球电子产品潮流。
美国苹果公司明星产品包括苹果电脑，苹果手机，苹果平板电脑，苹果音乐播放器等。苹果产品在全球引领个人消费电子潮流。苹果公司主要在中国大陆组装生产各类产品。个别供货商工厂出现的恶劣工作条件现象，也让苹果公司招致只顾利益，不顾工人权益的批评。
据上海证券报报道，河南省的地方政府动员号召退役军人和基层干部到郑州富士康工作。不久前，大批郑州富士康工人为“逃疫”徒步返乡，引发全球关注。上周，苹果公司降低了对iPhone14出货量的预测。
受北京严苛清零政策以及中美关系日趋紧张的影响，苹果公司计划将部分手机生产线转移至印度。苹果公司同中国的不解之缘难道要走到尽头了吗？
有人等不急拿到iPhone14 Pro或者Pro Max? 因为郑州生产厂商被封控了，产量大降，圣诞礼物有可能不能及时赶到。
许多中国网民尝试在公共场所使用iPhone的AirDrop功能来传播四通桥抗议标语。周四（11月10日），苹果公司对中国iPhone用户使用这一功能进行了限制。在中国大陆以外地区销售的iPhone的这一功能不受影响。
中国10月份出口同比下降0.3%，远逊于经济分析师的预期，为2020年5月以来的最差表现。分析认为，其原因之一在于中国严格的“动态清零”防疫政策。
苹果公司周日发布公告称，中国的新冠限制措施导致苹果在郑州的主要工厂产能降低，提醒消费者，想要拿到最新款的苹果手机将需要等更长时间。
近日惊慌失措的工人们徒步逃离郑州富士康的图片引发热议。专家认为，此事件再次凸显过度依赖中国制造的风险。
河南郑州富士康园区工人出逃的细节进一步曝光。中国官方媒体也没有回避相关问题，采访了各类当事人进行报道。从中可以看出，在许多人出逃的同时，经济上的刺激奖励是另外一些人留下来的原因。
为制止疫情采取的封控措施迫使上海迪士尼周一关闭，苹果公司担心下月因清零政策减产30%。不过，澳门明日起恢复电子签注申请。
黎智英去年因違反《香港國安法》被捕，遭控發行煽動刊物、勾結外國勢力，至今仍在收押候審中，然而近期又遭香港法院冠上兩項新罪名，刑期恐再次延長。
为了规避地缘政治风险以及中国严苛的防疫清零政策，苹果公司正在逐渐减少在华生产的份额。摩根大通一项评估显示，截至2025年，每四部苹果手机中将有一部来自印度境内的工厂。
过去几天来，苹果将部分手机生产线转移至印度的消息引起了媒体的关注。事实上，谷歌、亚马逊和微软也在将生产基地逐步从中国转为印度和越南。这些科技巨头采取上述步骤，既有政治原因，也有经济考量。
上海市历时两个月的"封控管理"曾引起广泛的批评呼声，但这似乎并没有引起中国政府对防疫政策的任何反思。恰恰相反，封控的力度有增无减，目前中国共有33座城市大约六千多万居民处在"封控管理"的状态之下。
《法兰克福汇报》文章关注了澳大利亚前总理陆克文对习近平的统治以及当今中国的分析和评价。《商报》评论文章认为，苹果公司很难告别中国。
曾效力苹果公司的工程师张晓浪周一在美国一个法庭承认窃取商业机密。该案将于今年11月宣判。
媒体上周报道了苹果将开始在越南生产笔记本电脑，本周又有消息称，iphone14将同时在印度生产。
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