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美国消费电子产品巨头，其产品引领全球电子产品潮流。
美国苹果公司明星产品包括苹果电脑，苹果手机，苹果平板电脑，苹果音乐播放器等。苹果产品在全球引领个人消费电子潮流。苹果公司主要在中国大陆组装生产各类产品。个别供货商工厂出现的恶劣工作条件现象，也让苹果公司招致只顾利益，不顾工人权益的批评。
有评论认为，戈尔巴乔夫在1986年后发动的“和平攻势”得到欧美社会的认同，相比较下当前习近平政权的军事扩张与领土野心更像是法西斯主义的大国复辟，而以自我缴械式的“反战声明”诉求和平像极了缘木求鱼。
华为推出使用自制芯片的高阶手机，有人认为这或许会带给苹果威胁，而华为总裁任正非也在一次活动中表示把苹果视为「老师」、「说我是果粉也不为过」 。与此同时，路透社称华为旗下的海思开始供应芯片给监控摄像头企业。
中国外交部周三表示，并未出台禁止购买、使用苹果等外国品牌手机的法律、法规或政策文件。此前，《华尔街日报》曾报道称，中央政府机构工作人员已被禁止使用苹果手机；彭博社更是称，该禁令可能会被扩大到事业单位与国有企业。
蘋果公司週二推出iPhone 15最新機型，卻被許多媒體評為缺乏亮點，股價應聲下挫。究竟中國的最新禁令，以及消費市場的疲軟，會否對蘋果的未來發展產生影響？
中国政府可能禁止机关人员不准在办公场所使用苹果手机，《资本》认为此举是中国向华府发出的绝不任人摆布的信号；《柏林每日镜报》发表的一份调查显示，多数德国人反对禁止华为。
8月底，华为突然宣布发售Mate 60 Pro智能手机，大约一周后又开始预售Mate X5和Mate 60 Pro+。2019年，美国对华为实施制裁、限制其获得先进制程芯片以来，华为基本上一直在销售4G手机。但是新推出的Mate 60 Pro拥有类似5G的速度和功能，令人大吃一惊。华为重返5G手机市场，美国会做出怎样的回应？
《每日镜报》评论认为，与其前往G20会场与其他立场相左的领导人会面，习近平选择待在中国国内出席活动，是希望能为其形象加分。 《法兰克福汇报》评论则称，苹果长期以来的策略导致其發展大幅受到中国影响。
美媒近日爆料称，中国将禁止政府工作人员在工作场所使用iPhone。这一消息明显影响了苹果的股价。彭博社报道指出，若北京真的这样做，数家依赖中国销售市场和生产线的美国科技公司都可能受影响。不过也有分析师认为，所谓禁令的影响被夸大了。
美国《华尔街日报》引述知情人士的消息称，中国中央政府机构工作人员被要求不得在工作中使用包括iPhone在内的外国品牌手机，也不得将这类手机带进办公场所。
本周二，香港终审法院做出了一项具有里程碑意义的裁决，确认了危害国家安全罪行的最低刑期。一般认为，这项裁决对于因涉嫌违反香港国安法正在接受审理或就刑期提起上诉的民主派人士将会造成影响。
已停刊的香港《苹果日报》创始人黎智英自2020年12月被捕，被控罪名包括违反香港《国安法》。75岁的黎智英是最知名的民主派活动人士之一。
有着台湾“护国神山”的台积电四年来首次出现盈利下滑，这也是全球经济不景气带来的影响。与此同时，台积电在美国的工厂因熟练工人短缺，无法实现明年开启量产的目标。
有评论认为，习近平当局一定会鼓噪普京对瓦格纳士兵秋后算帐，严加惩处，留下一段让中共军队里面忠诚不绝对的将领绝对胆寒的借鉴历史。
持有英国护照的香港《苹果日报》创办人黎智英仍在狱中等待审判日的到来，他的儿子黎崇恩表示：「我不是要求人们把我的父亲从监狱里救出来或什么的，我要求英国就我父亲的案件发表意见，向香港施加压力。」
歐洲議會15日通過一項涉港決議，要求香港政府釋放《蘋果日報》創辦人黎智英，引發中國強烈反彈。雙方說法為何？
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