黎智英之子：英国需为黎智英案发声

持有英国护照的香港《苹果日报》创办人黎智英仍在狱中等待审判日的到来，他的儿子黎崇恩表示：「我不是要求人们把我的父亲从监狱里救出来或什么的，我要求英国就我父亲的案件发表意见，向香港施加压力。」