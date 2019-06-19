苹果公司：对中国加征关税更伤美企

（德国之声中文网）据法新社报道，苹果公司是向美国财政部纳税最多的美国企业。去年该公司曾承诺，5年内为美国经济投资3500亿美元。本周，苹果公司告诉美国贸易谈判代表，继续向中国加征更多关税将削减苹果公司对美国经济做出的贡献、会伤害该公司在全球范围内的竞争力，同时却推动中国竞争对手的发展。

苹果公司在向美国贸易谈判代表发出的一份书面声明中指出："我们在全球市场上的中国竞争企业并没有在美国市场占据显著份额，因此也就不会太多地受到加征关税的影响。……美国的关税只会让我们在全球的竞争对手受益。"

美国已经向进口自中国的2500亿商品征收25%的关税。

美国总统特朗普威胁还会向另外3000亿美元的中国出口商品追加关税。这番表态引发全球市场的担忧。

另据路透社报道，苹果公司已经要求主要供应商评估将15%-30%产能移出中国、转至东南亚对成本造成的影响，准备对供应链进行调整。

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报道称，苹果已经认定高度仰赖中国制造的风险太大，而且还在继续上升。就算中美贸易争端找到解决方案，该公司的决定也不会改变。

路透社的报道援引日经消息称，印度和越南是智能手机生产商所看重的国度。报道中提到，"鉴于所设事情高度复杂程度以及物流问题，要把iPhone的15%生产从中国转移至其他地区至少要两到三年时间"。

洪沙 /凝炼（法新社、路透社）