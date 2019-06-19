 苹果公司：对中国加征关税更伤美企 | 经济纵横 | DW | 21.06.2019

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经济纵横

苹果公司：对中国加征关税更伤美企

苹果公司表示，如果美国政府继续对中国加征更多关税，那么这将削减该公司对美国经济做出的贡献，同时也会伤害苹果公司在全球的竞争力。与此同时，苹果已考虑将15%至30%的产能移出中国。

  • Die US-Amerikaner Steve Wozniak und Steve Jobs sitzen an einem Computer 1976

    价值一万亿的「苹果」

    最初

    不管是对果粉还是对苹果公司来说，1976年4月1日是一个值得纪念的日子。这一天是苹果公司官方成立的的时间，然而其注册时间是在几个月后的1977年1月3日。图片上两位长发飘飘的小伙儿是创始人之一 史蒂夫·乔布斯 (Steve Jobs) 和史蒂夫·沃兹尼亚克 (Steve Wozniak) 。不过，苹果公司最初的创始还有第三人罗纳德·韦恩（ Ronald Wayne）。三人联合开发和销售个人计算机。

  • Die US-Amerikaner Steve Wozniak und Steve Jobs sitzen an einem Computer 1978

    价值一万亿的「苹果」

    更名

    42年前这家创立于私人车库的小公司注册时称为“苹果电脑公司（Apple Computer Inc. ）”。直到2007年才更名为“苹果公司（Apple Inc.）”。图片是1978年工作时的乔布斯和沃兹尼亚克。

  • Der Apple II im New Yorker Museum Of The Moving Image

    价值一万亿的「苹果」

    个人电脑革命

    图片是纽约博物馆收藏的一台苹果Apple II。由沃兹尼亚克（Steve Wozniak）发明，于1976年4月推出。被认为是苹果的首款突破性产品，助长了个人电脑革命。

  • Steve Jobs Launch des ersten Apple Macintosh 1984

    价值一万亿的「苹果」

    1984

    1984年1月22日，苹果公司通过被誉为美国广告平台的“超级碗”大赛推出了Macintosh计算机。

  • Steven P Jobs und Apple Präsident John Sculley 1984 präsentieren Lisa II Staff Computer

    价值一万亿的「苹果」

    首次辞职

    1985年，在与时任 CEO约翰·斯库利 (John Sculley) 的权力斗争之后，乔布斯从苹果辞职并成立了NeXT，不久后收购Pixar动画电影公司。图片是1984年年轻帅气的乔布斯和·斯库利推出Apple Lisa 2。

  • Steve Jobs mit Apple iPhone

    价值一万亿的「苹果」

    智能手机

    2007年1月9日Macworld会议上，乔布斯向世界介绍了一款“具有革命意义的手机”也就是第一代iPhone。在乔布斯的带领下，苹果公司此前还推出了数字音频播放器iPod，以及后来的智能平板电脑iPad系列。

  • Elternhaus von Steve Jobs in Los Altos

    价值一万亿的「苹果」

    乔布斯的家啥样？

    图片是乔布斯年轻时期位于美国洛斯阿尔托斯（Los Altos ）的故居，是乔布斯和沃兹·沃兹尼亚克这两个当时才20多岁的年轻人在乔布斯家的车库里捣鼓出来第一台计算机的地方。

  • Apple-Gründer Jobs gestorben Flash-Galerie

    价值一万亿的「苹果」

    不可取代的传奇

    2011年10月5日，病魔缠身多年的56岁的乔布斯去世，这个消息来得并不算突然。他已经与一种罕见的胰腺癌抗争了多年，2004年接受手术，2009年作了肝移植。美国总统奥巴马也表示了吊唁，他说，乔布斯是美国最伟大的发明家之一，“他有足够的勇气逆潮流而行，他有足够清醒的头脑，相信自己能够改变世界，他也有足够的天才来实现这一梦想”。

  • Apple - Keynote September 2015

    价值一万亿的「苹果」

    继续辉煌

    乔布斯去世后，蒂姆·库克（Tim Cook）接任，推出Apple Watch、iPad Pro 等产仅。库克接受访问时说:「股票价格是一个结果，本身不是成就......对我来说，关键在于产品和人。」

  • Apple Store Logo (Getty Images/E. Thayer)

    价值一万亿的「苹果」

    苹果市值破万亿

    2018年8月2日，苹果股价衝破207.04美元，成为美国第一家市值突破一万亿美元的上市公司。日前苹果才公布新一季财报，获利达115亿美元，比起去年同期增加32%，营收也增加17%，达到533亿美元，也是历年同期新高。

  • Apple Music Logo (Getty Images/J. Sullivan)

    价值一万亿的「苹果」

    Apple Music

    Apple Music免费试用和付费用户加起来达到5千万人，在美国超越Spotify，成为美国最大音乐串流服务公司。在加拿大和日本的用户也相当多。

  • Symboldbild Apple Pay mit Fingerabdruck (picture-alliance/J. Arriens)

    价值一万亿的「苹果」

    Apple Pay

    苹果2014年在美国推出电子支付Apple Pay。到了2018年已经有超过20个国家开放使用。根据报导，2020年Apple Pay更可望拿下半数手机支付市场。

  • China Schlangen vor Apple-Stores vor Verkaufsstart von iPhone X (picture alliance/AP/dpa/K. Cheung)

    价值一万亿的「苹果」

    购买iPhone排队潮

    2017和2018，iPhone的销量一季大约4100万支。但是因为单价提高，iPhone带来的收入也增加了。价钱提高并没有影响买气，iPhone X开卖时，全球各地还是涌入许多果粉排队抢购。


  • Die US-Amerikaner Steve Wozniak und Steve Jobs sitzen an einem Computer 1976

    价值一万亿的「苹果」

    最初

    不管是对果粉还是对苹果公司来说，1976年4月1日是一个值得纪念的日子。这一天是苹果公司官方成立的的时间，然而其注册时间是在几个月后的1977年1月3日。图片上两位长发飘飘的小伙儿是创始人之一 史蒂夫·乔布斯 (Steve Jobs) 和史蒂夫·沃兹尼亚克 (Steve Wozniak) 。不过，苹果公司最初的创始还有第三人罗纳德·韦恩（ Ronald Wayne）。三人联合开发和销售个人计算机。

  • Die US-Amerikaner Steve Wozniak und Steve Jobs sitzen an einem Computer 1978

    价值一万亿的「苹果」

    更名

    42年前这家创立于私人车库的小公司注册时称为“苹果电脑公司（Apple Computer Inc. ）”。直到2007年才更名为“苹果公司（Apple Inc.）”。图片是1978年工作时的乔布斯和沃兹尼亚克。

  • Der Apple II im New Yorker Museum Of The Moving Image

    价值一万亿的「苹果」

    个人电脑革命

    图片是纽约博物馆收藏的一台苹果Apple II。由沃兹尼亚克（Steve Wozniak）发明，于1976年4月推出。被认为是苹果的首款突破性产品，助长了个人电脑革命。

  • Steve Jobs Launch des ersten Apple Macintosh 1984

    价值一万亿的「苹果」

    1984

    1984年1月22日，苹果公司通过被誉为美国广告平台的“超级碗”大赛推出了Macintosh计算机。

  • Steven P Jobs und Apple Präsident John Sculley 1984 präsentieren Lisa II Staff Computer

    价值一万亿的「苹果」

    首次辞职

    1985年，在与时任 CEO约翰·斯库利 (John Sculley) 的权力斗争之后，乔布斯从苹果辞职并成立了NeXT，不久后收购Pixar动画电影公司。图片是1984年年轻帅气的乔布斯和·斯库利推出Apple Lisa 2。

  • Steve Jobs mit Apple iPhone

    价值一万亿的「苹果」

    智能手机

    2007年1月9日Macworld会议上，乔布斯向世界介绍了一款“具有革命意义的手机”也就是第一代iPhone。在乔布斯的带领下，苹果公司此前还推出了数字音频播放器iPod，以及后来的智能平板电脑iPad系列。

  • Elternhaus von Steve Jobs in Los Altos

    价值一万亿的「苹果」

    乔布斯的家啥样？

    图片是乔布斯年轻时期位于美国洛斯阿尔托斯（Los Altos ）的故居，是乔布斯和沃兹·沃兹尼亚克这两个当时才20多岁的年轻人在乔布斯家的车库里捣鼓出来第一台计算机的地方。

  • Apple-Gründer Jobs gestorben Flash-Galerie

    价值一万亿的「苹果」

    不可取代的传奇

    2011年10月5日，病魔缠身多年的56岁的乔布斯去世，这个消息来得并不算突然。他已经与一种罕见的胰腺癌抗争了多年，2004年接受手术，2009年作了肝移植。美国总统奥巴马也表示了吊唁，他说，乔布斯是美国最伟大的发明家之一，“他有足够的勇气逆潮流而行，他有足够清醒的头脑，相信自己能够改变世界，他也有足够的天才来实现这一梦想”。

  • Apple - Keynote September 2015

    价值一万亿的「苹果」

    继续辉煌

    乔布斯去世后，蒂姆·库克（Tim Cook）接任，推出Apple Watch、iPad Pro 等产仅。库克接受访问时说:「股票价格是一个结果，本身不是成就......对我来说，关键在于产品和人。」

  • Apple Store Logo (Getty Images/E. Thayer)

    价值一万亿的「苹果」

    苹果市值破万亿

    2018年8月2日，苹果股价衝破207.04美元，成为美国第一家市值突破一万亿美元的上市公司。日前苹果才公布新一季财报，获利达115亿美元，比起去年同期增加32%，营收也增加17%，达到533亿美元，也是历年同期新高。

  • Apple Music Logo (Getty Images/J. Sullivan)

    价值一万亿的「苹果」

    Apple Music

    Apple Music免费试用和付费用户加起来达到5千万人，在美国超越Spotify，成为美国最大音乐串流服务公司。在加拿大和日本的用户也相当多。

  • Symboldbild Apple Pay mit Fingerabdruck (picture-alliance/J. Arriens)

    价值一万亿的「苹果」

    Apple Pay

    苹果2014年在美国推出电子支付Apple Pay。到了2018年已经有超过20个国家开放使用。根据报导，2020年Apple Pay更可望拿下半数手机支付市场。

  • China Schlangen vor Apple-Stores vor Verkaufsstart von iPhone X (picture alliance/AP/dpa/K. Cheung)

    价值一万亿的「苹果」

    购买iPhone排队潮

    2017和2018，iPhone的销量一季大约4100万支。但是因为单价提高，iPhone带来的收入也增加了。价钱提高并没有影响买气，iPhone X开卖时，全球各地还是涌入许多果粉排队抢购。


（德国之声中文网）据法新社报道，苹果公司是向美国财政部纳税最多的美国企业。去年该公司曾承诺，5年内为美国经济投资3500亿美元。本周，苹果公司告诉美国贸易谈判代表，继续向中国加征更多关税将削减苹果公司对美国经济做出的贡献、会伤害该公司在全球范围内的竞争力，同时却推动中国竞争对手的发展。

DW.COM

受中国增值税下降的影响，一系列工业和消费产品可能迎来降价潮。近来在中国销售业绩不佳的苹果手机也借此机会，推出全面降价。 (02.04.2019)

中国手机制造商华为被揭用苹果手机发送新年祝福，两名员工受到处罚。苹果与华为一直是激烈竞争的对手。 (04.01.2019)

中美贸易战会殃及苹果吗？有专家们认为，鉴于这家美国科技巨头的规模、口碑以及在中国多年的商业关系，应该不会遭到直接的打击报复。 (30.05.2019)

苹果公司在向美国贸易谈判代表发出的一份书面声明中指出："我们在全球市场上的中国竞争企业并没有在美国市场占据显著份额，因此也就不会太多地受到加征关税的影响。……美国的关税只会让我们在全球的竞争对手受益。"

美国已经向进口自中国的2500亿商品征收25%的关税。

美国总统特朗普威胁还会向另外3000亿美元的中国出口商品追加关税。这番表态引发全球市场的担忧。

另据路透社报道，苹果公司已经要求主要供应商评估将15%-30%产能移出中国、转至东南亚对成本造成的影响，准备对供应链进行调整。

观看视频 01:35

美国商会：特朗普，请别再加关税了！

报道称，苹果已经认定高度仰赖中国制造的风险太大，而且还在继续上升。就算中美贸易争端找到解决方案，该公司的决定也不会改变。

路透社的报道援引日经消息称，印度和越南是智能手机生产商所看重的国度。报道中提到，"鉴于所设事情高度复杂程度以及物流问题，要把iPhone的15%生产从中国转移至其他地区至少要两到三年时间"。

 

洪沙 /凝炼（法新社、路透社）

 

DW.COM

价值一万亿的「苹果」

1997年苹果公司曾濒临倒闭，乔布斯的回归不仅拯救了苹果，还实现了苹果的上市。虽然他在2011年过世，但接任的库克没有让大家失望。2018年苹果市值衝上1万亿，创下美国企业历史记录。 (03.08.2018)  

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美国商会：特朗普，请别再加关税了！  

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