 苹果一季度创盈利新高 二季度“无法免疫” | 经济纵横 | DW | 01.05.2022

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经济纵横

苹果一季度创盈利新高 二季度“无法免疫”

全球对苹果产品的钟爱仍在上升，今年一季度苹果公司的业绩远超专家的预测，其中iPhone做出的贡献超过一半。

USA Apple | Tim Cook, Präsentation iPhone 13 Pro

苹果总裁库克在介绍iPhone13 Pro

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美国网络媒体《信息》(The Information)披露，苹果公司与中国政府签署了价值高达2750亿美元的协议，该公司在中国进行大笔投资，以换取监管的豁免。这家美国科技巨头尚未对此做出回应。

中国市场对昂贵的5G手机的巨大需求，让苹果获滚滚财源。 

（德国之声中文网）苹果公司今年头三个月的营业额为973亿美元，同比增长9%，净利为250亿美元。该公司周五公布的这一数字远远超出分析家们此前的预测。

苹果财务总监麦斯特里（Luca Maestri）写道，"对我们产品的需求持续强劲"。其中，iPhone手机全球销售额为506亿美元，再次超过苹果整体收入的一半。

苹果在服务领域的增长尤其可观，比如在线收听收看的音乐及视频服务，储存服务等，该领域同比增长17%以上，营业额为198亿美元。

苹果电脑也取得喜人的成绩，年经营额为104亿美元，增长率接近15%，而同一时期，全球电脑行业今年一季度萎缩近5%。

面对今年第二季度，苹果公司预计，整体经营额将减少40亿至50亿美元。"我们无法免疫"，苹果总裁库克被问到上海封城影响供应链时这样说。他与麦斯特里都预计，因战争而中断俄罗斯业务将对公司业绩产生负面效益。

（德新社、路透社）

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