 英驻美大使密函泄露 内文惹恼特朗普 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.07.2019

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时政风云

英驻美大使密函泄露 内文惹恼特朗普

日前，英国驻美国大使金·达罗克提交给英国政府的一些备忘录内容被泄露。在备忘录里达罗克称特朗普政府“无能”、“蠢笨”和“不称职”。美国总统特朗普则在推特上表示，白宫将不再与英驻美大使打交道。

USA | Donald Trump (Reuters/File/J. Ernst)

特朗普很生气，后果很严重！

DW.COM

在周二和英国首相梅的会谈中，美国总统特朗普呼吁伦敦方面抓住机遇，在退出欧盟之后和美国签署自贸协定。在华为是否参与英国5G网络建设的问题上，特朗普称双方“绝对会”达成协议。 (04.06.2019)

美国国务院官员周一表示，华盛顿将重新审视是否继续与使用华为设备的盟国分享讯息。 此消息被视为是响应上周英国首相特蕾沙.梅批准华为在英国的5G网络建设中扮演某种有限角色。 (30.04.2019)

在特朗普访英之际，伦敦民众放飞一只把这位美国总统塑造为“橘色巨婴”的大气球，以示抗议。与此同时，特朗普在接受英媒采访时的一些言论深深地激怒了英国政界。 (13.07.2018)

（德国之声中文网）据路透社报道，英国星期日邮报援引的这些机密备忘录内容的报道惹恼了美国总统特朗普，同时也让伦敦方面陷入尴尬境地。

英国首相发言人对媒体表示，伦敦方面已经同特朗普政府取得了联系，"我们认为这种泄密做法是不可接受的。这件事发生了，当然令人感到遗憾。"

美国总统特朗普在推特上回应称，特蕾莎·梅首相把脱欧的问题搞得一团糟，他还批评梅首相漠视他给她提出的建议。

特朗普还写道："对美好的英国而言好消息是，他们马上就会有一个新首相了。我非常享受上个月极好的国事访问，其中女王给我留下最深刻的印象。"

特朗普发出这些推文几个小时后，梅首相的发言人重申英国方面的态度，一方面对于这种泄密事件的发生表示遗憾，另一方面又强调驻美大使达罗克一如既往地拥有英国首相的全力支持。

USA Washington 2017 | Kim Darroch, Botschafter Großbritanniens (Getty Images/Capitol File Magazine/R. Savi)

达罗克（Kim Darroch）密函外泄惹了风波

达罗克在提交给英国政府的这些备忘录日期为2017年至今。她在备忘录里提到，媒体有关白宫内斗堪比械斗的报道"多数都是真的"。她描述在特朗普决定不对伊朗展开军事袭击的问题上白宫内部意见非常混乱。

达罗克在一份备忘录里写道："我们真的不相信，这个政府会变得比现在正常得多、不那么无能、不那么反复无常、少一点内讧分裂、在外交上别那么蠢笨和不称职。"

英国外交大臣亨特表示："我要清楚地表明，我既不赞同大使对美国政府的评判，也不赞同她对英美关系的看法。但是我捍卫大使坦诚不公地发表自己看法的权利。"

他承诺，不管是谁泄露了这些备忘录的内容，都会承担"严肃后果"。

两个月前，英国国防大臣威廉姆森（Gavin Williamson）遭解雇。他的下台与英国国家安全委员会一次会议的信息泄露有关。威廉姆森否认自己参与了泄密。当时英国《每日电讯报》报道称，从国家安全委员会泄露出消息，梅首相已经决定华为可以为英国5G网络提供通讯天线等设备。

洪沙/乐然 （路透社）

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