英驻港领事馆雇员获释回香港

（德国之声中文网）被释放的郑文杰得以重返香港。其亲友通过脸书表示，他现在要休息一段时间，以便恢复。郑文杰现年28岁，是香港公民。据他家人称，本月8日，在从深圳回港途中，他在过海关时失踪。当时，作为英国驻港领事馆雇员的他在深圳出差一天，就经济问题与人会晤。

只是在事件曝光后，中国外交部才通报说，他是被警方逮捕，被处以行政拘留15天处罚，原因是，他违反了公共安全法。深圳警方现在称，郑文杰已承认对他的指控属实。英国外交部对这一逮捕事件表示忧虑。

英中关系紧张

香港曾是英国殖民地。1997年，香港主权移交中国，但作为特别行政区，享有广泛特权，其中包括言论自由，直至2047年。不过，在港府一份有关涉嫌刑事犯罪分子可引渡给中国的法律草案问世后，很多港人担心不再能享有这些权利。为此，数月来，一再发生反政府的民众大规模示威。现在，示威者们提出的中心要求中亦包括自由选举和调查警方在示威早期阶段滥施暴力现象。

延续数周的要求更多民主、反对北京不断加大施加影响的大规模示威也使英中关系趋于紧张。北京一再警告英国和其它国家，不得干涉香港事务。

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据组织方称，在周五（8月23日）晚的示威行动中，共有13.5万港人组成环绕市区的抗议人链。示威者们以此效法了1989年波罗的海三国民众的一次行动。当时，估计有来自这3个国家的200万公民组成总长超过600公里的人链，反对苏联，要求独立。本周末，香港将再度出现大规模抗议活动。

凝炼/任琛（德新社、路透社）