英首相: 我宁愿死在水沟 也不要延后脱欧

（德国之声中文网）英国首相约翰逊演讲时说，比起要求欧盟把脱欧日期延后到10月31号以后，他还「宁愿死在水沟里」。

但是，下议院在9月4日通过的法案很可能会让约翰逊十分为难。该法案旨在将脱欧日期延后3个月，也就是延后到1月31日。虽然法案还需要等待上议院表决通过才能生效，但是就连首相自己也说，法案通过的可能性非常高。

法案通过之后，约翰逊只剩下两个机会: 一个是在10月17日、18日举行的欧盟峰会上跟欧盟达成脱欧协议；第二个则是成功争取多数国会议员支持无协议脱欧。如果约翰逊没有达成上述的任何一项，那么作为英国首相，他便会被迫遵照法律要求，向欧盟提出延后脱欧期限。

现在，英国首相与英国国会议员的最大差异在于，首相反复强调的重点是「不能再延后脱欧」，而英国国会强调的是「不能无协议脱欧」。这项差异让双方产生矛盾: 英国首相宣称为了要如期脱欧，将会为一切情况做好准备，包括无协议脱欧；而反对者则是认为避免无协议脱欧才是第一优先。

虽然约翰逊用「宁愿死在水沟里」来形容他不愿意延后脱欧的程度，但是他拒绝回答如果到时候真的需要延后脱欧，他会不会辞职。

胞弟辞职

英国首相鲍里斯·约翰逊的弟弟乔·约翰逊（Jo Johnson）突然宣布， 将辞去其议员和国务大臣的职务，称自己"在家庭忠诚和国家利益之间感到撕扯"。他发推特，称这是"无法解决的紧张局面"，"是时候让其他人来担任我的议员与国务大臣职务了"。

乔·约翰逊已经担任奥尔平顿选区议员9年。

在2016年的公投中，乔·约翰逊是留欧派。公投后，他表示英国不应该在无协议的情况下脱欧。

然而今年7月，他同意在哥哥鲍里斯·约翰逊组阁的政府中任职，担任大学与科学国务大臣，这让他可以参加英国的内阁会议。新首相鲍里斯·约翰逊强调，英国要在10月31日脱离欧盟，无论有没有达成脱欧协议。

寻求公众支持

在乔·约翰逊宣布辞职前，其兄在议会下院受到重挫：鲍里斯·约翰逊"硬脱欧"（无协议脱欧）战略受阻。尽管受挫，英国首相办公室表示，鲍里斯·约翰逊将针对申请提前大选寻求公众支持。

官员们称，约翰逊计划周四直接向公众发表意见、寻求支持。不过相关细节尚未公布。

该首相办公室重申，约翰逊不会要求欧盟官员再次推迟英国脱欧生效的时间。这样的推迟将意味着英国无法守住之前定下的10月31日脱欧这一最后期限。

王凡/苗子（美联社，路透社，德新社）