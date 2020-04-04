英首相送医检查 美官员：911时刻将至

（德国之声中文网） 英国首相约翰逊 （Boris Johnson）周日（4月5日）晚间传出因持续出现新冠病毒的症状，在医生建议之下，送往医院进行检查。约翰逊约于10天前被诊断出染上新冠病毒，接着便开始在家展开自我隔离。但是英国首相发言人周日表示，由于约翰逊持续出现发烧症状，所以他决定采取预防性措施。

发言人表示，首相感谢所有努力工作的医疗人员，并呼吁社会大众持续遵守政府建议，待在家中，保护国家卫生系统，拯救生命。

同一天，英国女皇伊丽莎白二世发表特别演说，除了感谢英国的医护人员在新冠疫情期间持续出勤外，也赞许英国人民遵守政府建议待在家中。她呼吁英国人民继续展现自我约束的能力，继续面对新冠病毒带来的挑战。

她说：「我们一同对抗新冠疫情，我也要再次向你们保证，只要我们团结一致，我们一定能成功。虽然我们也曾面临过其他挑战，但这次的挑战不同。我们这次与全球其他国家共同面对一个考验，并运用先进的科学与同情心来一同对抗新冠病毒。我们会成功，而这份功劳将属于每个人。」

「美国将迎来最艰难的一周」

与此同时，美国卫生总监亚当斯（Jerome Adams）周日在接受福克斯电视台访问时警告，美国的新冠病亡数字即将于未来一周攀升至令人震惊的程度。亚当斯说：「未来一周将是大多数美国人生命中最艰难与悲伤的时刻，这也将会是美国的珍珠港时刻与911时刻，只是这个现象不会只出现在某地，而是遍布全国各地。」

此外，美国国家传染病研究所所长弗契 （Anthony Fauci） 在接受美国哥伦比亚广播公司的「面对全国」节目访问时也说，他预测新冠病毒将发展成一个季节性的疾病，而美国未来一周的情况也会很糟糕。他说：「这样的发展会让一些人感到震惊。」

弗契说，他认为美国的疫情发展可能在8到9天后逐渐趋缓，新冠的确诊案例数也会逐渐减少。他强调：「美国政府正在努力让疫情得到更好的控制，我们实行措施的效果明显比之前好许多。」

美国国家传染病研究所所长弗契 （Anthony Fauci） 在接受美国哥伦比亚广播公司的「面对全国」节目访问时也说，他预测新冠病毒将发展成一个季节性的疾病，而美国未来一周的情况也会很糟糕。

然而，部分美国公共卫生专家却认为政府公布的新冠病亡数字并不完整，这会导致美国人民无法全面了解新冠疫情的发展程度。他们认为，由于各州所拥有的医疗资源不同，再加上地方政府的决策过程不一致，导致联邦政府无法完整统计所有的新冠病亡案例。美国周日增加了24728起新冠确诊案例与1151起病亡案例，将累计的新冠确诊与病亡数字提升至336085与9602。

欧盟数国新冠疫情渐趋缓

另一方面，数个欧盟国家周日都表示，他们的新冠疫情正逐渐趋缓，这也让各界对于新冠疫情是否会渐渐得到控制产生希望。西班牙周日新增了6023起新冠确诊案例与674起病亡案例，创下过去十天来最低的新冠病亡数字。

意大利周日通报需要医疗抢救的病患人数，也在疫情爆发以来，首次呈现下降趋势。德国的确诊数字则是连续三天下降，从上周五（4月3日）的6174起案例到周日的5936起案例。

印度人民点烛火抗新冠

上千万印度人民周日晚间在住处以烛火、手电筒与灯笼来照亮全国，象征以光明来一同对抗新冠病毒。此前，印度总理莫迪（Narendra Modi）呼吁印度人民一同对抗新冠疫情所带来的黑暗，所以人民便以此行动来呼应莫迪的口号。除了以各式灯光来照亮各地的城市外，印度人民也在门口或阳台以呼喊的方式来搭配照明活动。该活动持续了总共有九分钟。

其他地区

土耳其周日也因新冠病亡数字持续上升，宣布暂缓在叙利亚境内的军事行动。此外，非洲的埃塞俄比亚则是通报了该国头两起新冠病亡案例。

中国的新冠疫情则是持续趋缓。 根据中国国家卫健委周一 （4月6日） 公布的最新数据，中国新增39起确诊案例与1起病亡案例，将累计的新冠确诊与病亡数字提升至81708与3331。在39起新增案例中，有38起是境外输入的确诊案例，唯一一起本土案例则是出现在广东。

同一天，中国也新增了78起无症状感染者病例，其中有40例是境外输入，而当天也有5个无症状感染者转换成确诊感染者。中国目前仍有1047名无症状感染者在接受医学观察。

杨威廉/邹宗翰 （综合报导）