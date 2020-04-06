英首相送加护病房 美病亡人数破万

（德国之声中文网） 英国首相约翰逊（Boris Johnson）在送医治疗不到24小时后，因新冠病毒相关症状持续恶化，在医生的建议下于当地时间周一(4月6日)晚间7点送入加护病房。他的助理表示，约翰逊是为了保险起见才进入加护病房，以便他使用呼吸器来协助改善症状。

为了让英国政府持续运作，约翰逊已下令在必要时，让英国外长拉布 （Dominic Raab） 代替他决策。此前，英国政府官员曾对外保证约翰逊的健康状况仍允许他从医院来治理国家，但外界却因无法确切掌握他的病情而逐渐开始忧虑。

英国周一新增3802起确诊病例与439起病亡案例，将累计的确诊与病亡数字提升至51608与439。各国领袖与全球重要的政治人物都在第一时间透过社群媒体对约翰逊的病情表达关切。欧盟委员会主席冯·德莱恩 （Ursula von der Leyen） 在推特上写道：「我此刻挂念着首相约翰逊与他的家人，希望他能尽快康复。」

德国政府发言人赛伯特 （Steffen Seibert） 则在推特上发了一张约翰逊与默克尔的照片，并表示默克尔希望约翰逊能尽早出院。意大利总理总理孔特（Giuseppe Conte）也用英语在推特上发文表示，在这个艰难的时刻，意大利人民与英国人同在，并预祝约翰逊早日康复。法国总统马克龙 （Emmanuel Macron） 则在推特上写道：「在这个艰难的时刻，我全力支持首相约翰逊、他的家人以及英国人民。希望他在这个充满考验的时刻能早日康复。」

美国总统特朗普在白宫的例行记者会上也表示，他对于约翰逊进加护病房的消息感到十分难过，并全美人民都会为他祈祷，希望他早日康复。他表示：「约翰逊是个好友，也是个十分特别、意志坚强且部轻易放弃的人。」

美国病亡人数突破1万

与此同时，美国的累计新冠病亡人数突破1万。 美国周一新增30207起确诊案例与1250起病亡案例，将累计的确诊与病亡人数提升至366880与10866。纽约州仍为美国疫情的中心，目前已有将近4000起病亡案例。纽约州长古莫（Andrew Cuomo） 周一表示，该州的疫情可能逐渐趋缓。纽约州周一通报了599起病亡案例，与前面两天的数字相差不远。

另一方面，伊利诺州的数据显示，新冠病毒对非裔美人的影响非常大。虽然非裔美人仅占该州大城芝加哥总人口的30%，但在该城的所有病亡案例中，有72%是非裔美人。另外，超过一半的确诊病例也是非裔美人。 邻近的密西根州大约有14%的人口是非裔美人，但他们占了该州41%的病亡案例。

尽管美国的疫情尚未出现明显缓和的迹象，美国副总统彭斯（Mike Pence）周一晚间在白宫的例行记者会上仍表示，加州与华盛顿州已有效抑制新冠疫情的扩散。彭斯说，他认为这显示保持社交距离的准则已开始产生功效。 他说：「如果所有人都能遵守相关准则，便能逐渐成为一个风气。」

然而，白宫的医疗专家也表示，最新的新冠疫情数据并非完全准确，并警告新泽西州、路意思安纳州、伊利诺州与华府等地的确诊案例都可能持续上升。尽管如此，美国国家传染病研究所所长弗契（Anthony Fauci）仍表示，疫情有逐渐趋缓的迹象。他指出，纽约州的住院人数与插管人数都有逐渐持平的趋势。

他说：「尽管全国的确诊与病亡数字仍不断上升，但这些数据也显示我们目前采取的措施已逐渐发挥成效。」不过，弗契仍不愿过于乐观的对外宣布美国已战胜新冠病毒。此前，他曾多次因美国是否该重新启动商业活动与美国总统特朗普意见相左。

同一天，多名美国国会议员因担忧疫情恐对供应链带来严重冲击，要求美国国际贸易委员会针对防疫与治疗病患所需要的特定物品的进口现况展开调查。他们要求该委员会于4月30日前针对特定商品的出产国、关税分级与税率提供详细的信息，并强调这些信息是用来协助该委员会与美国贸易代表处针对这些商品的进口做出正确判断。

联合国安理会举办首次新冠会议

此外，联合国安理会预计于本周四（4月9日），举行首场与新冠疫情相关的会议。此前，安理会的5个常任理事国因为意见分歧，导致该委员会迟迟无法针对相关主题召开会议，这其中包含中美之间的交锋。

一名外交官周一向法新社证实，该委员会周四将正式针对新冠疫情召开会议，内容可能包含邀请联合国秘书长古特雷斯到安理会发表演说。然而，目前并不清楚该会议会以什么样的方式进行，也无法预估该会议能达成什么样的结论。

另一方面，法国周一创下新冠疫情爆发以来，单日最高的病亡人数。法国周一新增833起新冠病亡案例，将累计的病亡数字提升至8911。此外，法国目前也有98010起确诊案例。 该国卫生部长警告，该国的疫情尚未达到高峰。

中国国家卫健委周二公布的最新数字显示，中国新增32起确诊病例，将累计的确诊数字提升至81740。所有的新增案例都是境外输入，而中国周一则是未通报任何病亡案例。此外，中国周一也新增30名无症状感染者，其中9例是境外输入，有2例于当天转为确诊案例。目前中国仍有1033名无症状感染者在接受医学观察。

杨威廉/邹宗翰 （综合报导）