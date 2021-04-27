英首相被指控挪用政党捐款支付官邸装修费用

（德国之声中文网）英国国家选举委员会宣布，将审查约翰逊首相官邸公寓豪华装修资金来源。该委员会在一份声明中说："我们有理由怀疑发生了一起或多起违规事件"。该委员会的职责中包括对政党资金规则的遵守。声明称，将评估与英国首相官邸工程有关的融资是否属于该委员会的管辖范围，以及相关资金流动是否按规定报告过。

有报道称，约翰逊用政党捐款支付了位于伦敦唐宁街的这套公寓的昂贵装修费用。报道说，其金额远远超过了首相每年有权获得的最高3万英镑上限。约翰逊本人则在每周的国会问答会上矢口自己有任何不当行为。他称："回答是，费用是我自己付的。”

在野的工党领袖斯塔默（Keir Starmer）指责约翰逊回避要害问题。他强调，重要的是要澄清，是否存在过渡资金流。这位反对派领导人警告说，若约翰逊不据实禀告，就必须下台。

此前，约翰逊本人已授权对资金问题做内部审计。他称，一旦有责任这么做，他就会公布细节，但这取决于审计结果。

相关指控已在媒体上流布有时，但上周五（４月２３日），约翰逊的前顾问卡明斯(Dominic Cummings)在一篇博文中的爆料，使之获得新推动。不久前被约翰逊解雇的卡明斯写道，他曾对首相说，计划悄悄动用政党献金为维修融资，是不道德、愚蠢的，并还可能非法，且几乎肯定违反了关于公示政治捐款的规定。这位前助手此举是报复政府雇员对他的指控，他被指向媒体泄露了他在唐宁街工作期间的内部信息。

不过，官邸维修费来源并非眼下教约翰逊头疼的唯一问题。有关这位保守派政治家有过不敬言论的报道也一再出现。例如，有报道称，约翰逊首相去年曾说过，他宁可看到 "成千上万尸体堆积" ，也不愿在新冠大流行瘟疫中实施第二次封锁。约翰逊断然否认有此说。但是，英国广播公司和其它媒体则援引若干内部人士报道说，他们亲耳听到首相说过这样的话。

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（德新社）

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