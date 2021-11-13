 英首相称气候协议敲响「煤电的丧钟」 科学家提出质疑 | 科技环境 | DW | 15.11.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

英首相称气候协议敲响「煤电的丧钟」 科学家提出质疑

联合国气候峰会落幕後，英国首相约翰逊称赞峰会协议敲响「煤电的丧钟」，但峰会主席与诸多科学家对於协议内容仍提出诸多质疑。

COP26 in Glasgow

约翰逊说，「毫无疑问的」，格拉斯哥会议达成的协议，标志着煤炭使用的一个重要时刻。

(德国之声中文网) 在各国於联合国气候峰会达成各界所谓「妥协性」的协议後，英国首相约翰逊 (Boris Johnson) 称赞联合国气候峰会是一项「改变游戏规则的协议」，并透过协议敲响「煤电的丧钟」。不过他也补充说，在对应对气候变化的进展感到高兴之际，他也感到失望。

约翰逊说，「毫无疑问的」，格拉斯哥会议达成的协议，标志着煤炭使用的一个重要时刻，因为大多数西欧和北美已经同意在明年这个时候，取消对所有海外化石燃料项目的财政支持。

但是，在依赖煤炭的印度和中国要求改变协议内的部分内容後，该协议使用了「逐步减少」煤炭使用而不是「逐步淘汰」煤炭的措辞。约翰逊说，这一妥协并没有产生「太大的差别」。

停止使用煤炭被视为减少温室气体排放的关键，温室气体排放导致地球变暖，产生海平面上升和更多的极端天气，包括干旱、风暴和野火。约翰逊在新闻发布会上说：「从190个国家获得逐步减少或逐步淘汰煤炭的承诺是一件巨大的事情。各国前进的方向几乎是相同的。」

中印被点名

尽管如此，他承认一些国家没有达到峰会的目标。也表示格拉斯哥峰会没有提出应对气候变化的「完整解决方案」，但他说世界「不可否认地在朝着正确的方向前进」。

他说：「我们可以游说，我们可以劝说，我们可以鼓励，但我们不能强迫主权国家做他们不愿意做的事情。这最终是他们的决定，他们必须坚持自己的决定。」

同日，气候峰会主席夏玛 (Alok Sharma) 也表示，中国和印度将得向发展中国家解释，为什么他们在气候峰会上推动淡化关于逐步淘汰煤炭的努力的语言。

Titel: UN-Klimakonferenz COP26 in Glasgow | Alok Sharma

气候峰会主席夏玛 (Alok Sharma) 也表示，中国和印度将得向发展中国家解释，为什么他们在气候峰会上推动淡化关于逐步淘汰煤炭的努力的语言。

印度在中国和其他依赖煤炭的发展中国家的支持下，拒绝了一项要求「逐步淘汰」燃煤发电的条款，最终该部分文字被改为「逐步减少」。夏玛在一个新闻发布会上说：「就中国和印度而言，他们必须自己在这个特定的问题上作出解释。」

科学家对气候峰会协议存疑

虽然多国元首赞许格拉斯哥气候峰会的协议，但许多科学家表示，仔细分析数字後，他们看到了一个更暖化的地球。联合国气候负责人埃斯皮诺萨（Patricia Espinosa）告诉美联社：「从大方面来看，我认为，是的，我们有一个很好的计划，将摄氏1.5度的目标保留在我们可能达成的目标中。」

但许多科学家对此持更多的怀疑态度。他们说，国际社会应该忘记摄氏1.5度的目标，因为地球仍然处在准备暖化超过2度（3.6华氏度）的道路上。普林斯顿大学气候科学家奥本海姆（Michael Oppenheim）在一封电邮中告诉美联社：「在格拉斯哥之前，1.5摄氏度的目标已经仍存活着，但现在是宣布它死亡的时候了。」

德国研究员波特纳 (Hans-Otto Portner) 则说，格拉斯哥会议「完成了工作，但没有取得足够的进展」。他向美联社表示：「到目前为止，气候变暖将超过2摄氏度。这种发展威胁着自然、人类生活、生计、栖息地，也威胁着繁荣。

DW.COM

第26届联合国气候变化大会在最后一刻达成“妥协性”协议。《格拉斯哥气候公约》成果文件草案文本的措辞为“逐步淘汰有增无减的燃煤发电和化石燃料低效补贴”，中国和印度在谈判的最后一刻要求对措辞进行修改，最终文本修改为“逐步减少”煤炭使用。

近200个国家代表参与的联合国气候峰会来到最后一天，预计在未来几个小时内会有一个新的草案。但目前不但控制升温摄氏1.5度的目标可能失守，还有一个最大的问题需要解决。

气候变化优先于政治分歧。在气候峰会闭幕倒数两天前，中美出人意表地共同发表了加强气候合作的联合宣言，双方都认知到，雄心勃勃的目标背后是一条漫长道路。

运用电脑模拟来计算全球升温幅度的科学家称，联合国希望从格拉斯哥得到的不是扭转升温曲线，而只是进行微小的调整。科学家豪斯法特赫 (Zeke Hausfather) 在一封电子邮件中说：「从格拉斯哥出发，我们也许将升温幅度减少了0.1摄氏度......最好的估计是升温2.3摄氏度。」

麻省理工学院教授斯特曼（Jon Sterman）则认为，他的团队在格拉斯哥协议出来后计算的一些初步数字，与领导人的乐观态度不相符。他说：「如果不尽快淘汰煤炭丶石油和天然气，就没有可信的办法将升温限制在1.5或甚至2摄氏度内。」

(美联社、路透社) 

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Oxfam campaigners dressed in the roles of 'ineffective fire-fighting world leaders' pose for a photo during a press opportunity near the COP26 U.N. Climate Summit in Glasgow, Scotland, Friday, Nov. 12, 2021. (AP Photo/Scott Heppell)

气候大会加班加点 最终协议能否达成？ 13.11.2021

格拉斯哥气候大会有望很快达成最终协议，在周六的“加时”阶段发布了最新的、试图平衡各方利益的协议草案。该草案还需要得到近200个国家的批准。

Delegates pose for a picture during the UN Climate Change Conference (COP26) in Glasgow, Scotland, Britain November 13, 2021. REUTERS/Yves Herman

COP26在最后一刻达成妥协 14.11.2021

第26届联合国气候变化大会在最后一刻达成“妥协性”协议。《格拉斯哥气候公约》成果文件草案文本的措辞为“逐步淘汰有增无减的燃煤发电和化石燃料低效补贴”，中国和印度在谈判的最后一刻要求对措辞进行修改，最终文本修改为“逐步减少”煤炭使用。

«1,5 Grad» steht bei einer Protestaktion von Fridays for Future bei der UN-Klimakonferenz COP26 im Deutschen Pavillon auf Händen von Aktivisten. In Glasgow ringen rund 200 Staaten für zwei Wochen darum, wie das Ziel, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen, noch erreicht werden kann.

中美合作雷声大雨点小 气候峰会结果堪忧 12.11.2021

近200个国家代表参与的联合国气候峰会来到最后一天，预计在未来几个小时内会有一个新的草案。但目前不但控制升温摄氏1.5度的目标可能失守，还有一个最大的问题需要解决。

广告

经济纵横

Symbolfoto Inflation USA

美国通胀率创31年来最高纪录 

根据劳工部在华盛顿所公布的最新统计数字，今年10月，美国消费者价格指数上涨趋势在高水平上加速，并创下1990 年以来的最高通胀率。   

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  