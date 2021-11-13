英首相称气候协议敲响「煤电的丧钟」 科学家提出质疑

(德国之声中文网) 在各国於联合国气候峰会达成各界所谓「妥协性」的协议後，英国首相约翰逊 (Boris Johnson) 称赞联合国气候峰会是一项「改变游戏规则的协议」，并透过协议敲响「煤电的丧钟」。不过他也补充说，在对应对气候变化的进展感到高兴之际，他也感到失望。

约翰逊说，「毫无疑问的」，格拉斯哥会议达成的协议，标志着煤炭使用的一个重要时刻，因为大多数西欧和北美已经同意在明年这个时候，取消对所有海外化石燃料项目的财政支持。

但是，在依赖煤炭的印度和中国要求改变协议内的部分内容後，该协议使用了「逐步减少」煤炭使用而不是「逐步淘汰」煤炭的措辞。约翰逊说，这一妥协并没有产生「太大的差别」。

停止使用煤炭被视为减少温室气体排放的关键，温室气体排放导致地球变暖，产生海平面上升和更多的极端天气，包括干旱、风暴和野火。约翰逊在新闻发布会上说：「从190个国家获得逐步减少或逐步淘汰煤炭的承诺是一件巨大的事情。各国前进的方向几乎是相同的。」

中印被点名

尽管如此，他承认一些国家没有达到峰会的目标。也表示格拉斯哥峰会没有提出应对气候变化的「完整解决方案」，但他说世界「不可否认地在朝着正确的方向前进」。

他说：「我们可以游说，我们可以劝说，我们可以鼓励，但我们不能强迫主权国家做他们不愿意做的事情。这最终是他们的决定，他们必须坚持自己的决定。」

同日，气候峰会主席夏玛 (Alok Sharma) 也表示，中国和印度将得向发展中国家解释，为什么他们在气候峰会上推动淡化关于逐步淘汰煤炭的努力的语言。

气候峰会主席夏玛 (Alok Sharma) 也表示，中国和印度将得向发展中国家解释，为什么他们在气候峰会上推动淡化关于逐步淘汰煤炭的努力的语言。

印度在中国和其他依赖煤炭的发展中国家的支持下，拒绝了一项要求「逐步淘汰」燃煤发电的条款，最终该部分文字被改为「逐步减少」。夏玛在一个新闻发布会上说：「就中国和印度而言，他们必须自己在这个特定的问题上作出解释。」

科学家对气候峰会协议存疑

虽然多国元首赞许格拉斯哥气候峰会的协议，但许多科学家表示，仔细分析数字後，他们看到了一个更暖化的地球。联合国气候负责人埃斯皮诺萨（Patricia Espinosa）告诉美联社：「从大方面来看，我认为，是的，我们有一个很好的计划，将摄氏1.5度的目标保留在我们可能达成的目标中。」

但许多科学家对此持更多的怀疑态度。他们说，国际社会应该忘记摄氏1.5度的目标，因为地球仍然处在准备暖化超过2度（3.6华氏度）的道路上。普林斯顿大学气候科学家奥本海姆（Michael Oppenheim）在一封电邮中告诉美联社：「在格拉斯哥之前，1.5摄氏度的目标已经仍存活着，但现在是宣布它死亡的时候了。」

德国研究员波特纳 (Hans-Otto Portner) 则说，格拉斯哥会议「完成了工作，但没有取得足够的进展」。他向美联社表示：「到目前为止，气候变暖将超过2摄氏度。这种发展威胁着自然、人类生活、生计、栖息地，也威胁着繁荣。

运用电脑模拟来计算全球升温幅度的科学家称，联合国希望从格拉斯哥得到的不是扭转升温曲线，而只是进行微小的调整。科学家豪斯法特赫 (Zeke Hausfather) 在一封电子邮件中说：「从格拉斯哥出发，我们也许将升温幅度减少了0.1摄氏度......最好的估计是升温2.3摄氏度。」

麻省理工学院教授斯特曼（Jon Sterman）则认为，他的团队在格拉斯哥协议出来后计算的一些初步数字，与领导人的乐观态度不相符。他说：「如果不尽快淘汰煤炭丶石油和天然气，就没有可信的办法将升温限制在1.5或甚至2摄氏度内。」

(美联社、路透社)

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