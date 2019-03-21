英首相牺牲让位 换不了脱欧顺利

(德国之声中文网) 英国首相特蕾莎梅出奇招，表明自己为了要让与布鲁塞尔谈成的脱欧协议通过，愿意在通过后辞职。

在3月27日第1992次委员会会议上，特蕾莎梅说：「我明白大家希望在谈判的第二阶段，能出现新解法，或由新的人领导。我不会构成阻碍。」

她说：「為了对我们的国家和政党做出正确的事，我已经准备好在比我预期更早的時間离开这个岗位。」

特蕾莎梅的声明的确吸引了一些反对者转而支持她的协议，但是北爱尔兰民主统一党仍然不改反对立场。

大约三个小时过后，国会针对各党派提出的8种脱欧方式进行投票。选项包括：无协议脱欧、关税同盟、确认性公投、及时取消脱欧等。出乎意料的是，所有的提案都被否决，没有一项通过。

这也显示出目前为止，就算排除掉特蕾莎梅的脱欧协议，也没有任何一个方案能够获得国会多数支持。

被否决的提案当中，票数最接近的是「脱欧后建立新关税同盟」的选项，支持与反对只相差8票。但是过去特蕾莎梅一直都排除这个选项。

英国《卫报》周四 (3月27日) 称特蕾莎梅的辞职声明「陷害了」糟糕的脱欧协议。英国《太阳报》说，英国国会没办法决定出任何替代方案，使之完全沦为笑柄，而英国首相的辞职意愿则是「承认她已经失去控制」。

罗法/李芊 (美联社、德新社)