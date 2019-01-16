 英首相挺过不信任案 呼吁团结找出路 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.01.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

英首相挺过不信任案 呼吁团结找出路

在脱欧协议被否决之后，特蕾莎梅又再面临不信任投票的挑战，結果僅以微票数惊险保住首相大位。

Großbritannien Ansprache Theresa May nach Misstrauensvotum (Reuters/H. Nicholls)

英首相挺过不信任案，免除了内阁改组、甚至提前大选的危机

（德国之声中文网）英国首相特蕾莎梅遭提不信任动议，当地时间1月16日晚间投票结果出炉，她以325票比306票险胜。 特蕾莎梅在同党议员的欢呼声当中，呼吁国会团结，共同打破僵局。

特蕾莎梅的脱欧协议在1月15日以230票之差遭压倒性否决，至今国会内的意见仍十分分歧。照現在的情勢持续下去，英国很有可能在3月29日脱欧之前，都没有办法達成共识，因而自动进入无协议「硬脱欧」的高风险状态。

特蕾莎梅说：「现在议员们都清楚表达了他们不想要什么，我们所有人必须有建设性地找出他们想要什么。 」她说：「这也是为什么我呼吁各党派议员团结起来，共同寻找出路。 现在是时候把个人利益摆到一旁了。 」

特蕾莎梅在不信任案投票结束之后接连与许多党魁会谈，唯独最大反对党的党魁--工党的柯宾（Jeremy Corbyn）给她踢铁板，表明除非她能完全排除无协议脱欧的可能性，否则不愿意对谈。

工党的立场是，要与欧盟永久维持关税同盟的关系，实施单一共同市场，以便更完善地保护劳工和消费者。

这对特蕾莎梅来说，是个十分困窘的局面：她一方面需要争取反对党的支持，但又不能忽视自己党内坚决脱欧的意志。特蕾莎梅的脱欧方案强调英国独立执行贸易政策，但维持与欧盟的伙伴关系。

在修正案的约束下，特蕾莎梅必须在三个工作天后，亦即在1月21日当天向国会提交替代方案。考量所有条件，她必须能够协调国内的不同立场，又获得欧盟伙伴的认同，才能顺利过关。

一关还有一关

英国有两种不信任投票案，一种是党内对党魁提出，一种是反对党提出对政府的不信任投票。 加上这一次，特蕾莎梅两种不信任投票都经历了。

去年十二月中，執政保守黨對特蕾莎梅提出不信任案，結果有200票反對、117票贊成，讓她保住党魁与首相职位。其所属政党保守党在两年内不得再次提出不信任投票。

这次工党發动的不信任投票，乃是反对党对特蕾莎梅政府提出的倒阁。虽然特蕾莎梅成功挺过倒阁案，但是跟脱欧协议的巨大挫败相比，這次19票之差的險胜显得微不足道。尤其，脱欧协议的挫败象征特蕾莎梅两年以来，为「软脱欧」所做的协调与准备都化为泡影。

罗法/李芊(路透社、法新社)

DW.COM

不知所措的欧洲人：“英国人究竟想要什么？”

英国下院表决之后，欧盟做出的是不理解、失望、担心和震惊等一系列的反应。很多欧洲政治家现在考虑的问题是，下一步该如何走。 (16.01.2019)  

英国脱欧协议失败收场 票数差距史上最大

英国首相特蕾莎梅提出的脱欧协议遭国会以230票之差严正否决。 这也是英国国会史上，票数落差最大的一次惨败。 在尚无备案的情况下，英国的未来面临严峻考验。 (16.01.2019)  

梅首相赢得信任投票 然后呢？

也许正是因为她「坚定而感人」地说服党友，特蕾莎梅周三没有被不信任投票推翻。暂时的胜利，但更大的难题是，怎样让退欧协议通过议会。 (13.12.2018)  

相关内容

Großbritannien London - Anti-Brexit Proteste

英国脱欧协议失败收场 票数差距史上最大 16.01.2019

英国首相特蕾莎梅提出的脱欧协议遭国会以230票之差严正否决。 这也是英国国会史上，票数落差最大的一次惨败。 在尚无备案的情况下，英国的未来面临严峻考验。

England, London: Gelbwestenproteste

脱欧协议明表决 国会杯葛有增无减 14.01.2019

英国脱欧进入最后关头，政府与国会却仍未达成共识。特蕾莎梅预计在週一公开谴责反对党，指控他们反对的不是有没有协议，而是从根本上反对脱欧。

Theresa May

英国会拒绝无协议脱欧 首相进退两难 09.01.2019

英国预定在1月15日针对脱欧协议进行投票表决，但是通过的机会仍十分渺茫。眼看脱欧大限逐渐接近，英国会这次修法更加限缩特蕾莎梅的转圜空间。

广告

媒体看中国

China; Dalia: Gerichtsgebäude des Prozesses um Robert Lloyd Schellenberg (picture-alliance/dpa/L. Debin)

德语媒体：一场政治宣判

加拿大人谢伦伯格贩毒案在重新审理中被判死刑。《新苏黎世报》援引美国大学中国法律专家的分析认为，这一判决有政治背景。中国在人工智能方面向世界发出挑战。《商报》对比欧洲与中国的差距。 