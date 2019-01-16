英首相挺过不信任案 呼吁团结找出路

（德国之声中文网）英国首相特蕾莎梅遭提不信任动议，当地时间1月16日晚间投票结果出炉，她以325票比306票险胜。 特蕾莎梅在同党议员的欢呼声当中，呼吁国会团结，共同打破僵局。

特蕾莎梅的脱欧协议在1月15日以230票之差遭压倒性否决，至今国会内的意见仍十分分歧。照現在的情勢持续下去，英国很有可能在3月29日脱欧之前，都没有办法達成共识，因而自动进入无协议「硬脱欧」的高风险状态。

特蕾莎梅说：「现在议员们都清楚表达了他们不想要什么，我们所有人必须有建设性地找出他们想要什么。 」她说：「这也是为什么我呼吁各党派议员团结起来，共同寻找出路。 现在是时候把个人利益摆到一旁了。 」

特蕾莎梅在不信任案投票结束之后接连与许多党魁会谈，唯独最大反对党的党魁--工党的柯宾（Jeremy Corbyn）给她踢铁板，表明除非她能完全排除无协议脱欧的可能性，否则不愿意对谈。

工党的立场是，要与欧盟永久维持关税同盟的关系，实施单一共同市场，以便更完善地保护劳工和消费者。

这对特蕾莎梅来说，是个十分困窘的局面：她一方面需要争取反对党的支持，但又不能忽视自己党内坚决脱欧的意志。特蕾莎梅的脱欧方案强调英国独立执行贸易政策，但维持与欧盟的伙伴关系。

在修正案的约束下，特蕾莎梅必须在三个工作天后，亦即在1月21日当天向国会提交替代方案。考量所有条件，她必须能够协调国内的不同立场，又获得欧盟伙伴的认同，才能顺利过关。

一关还有一关

英国有两种不信任投票案，一种是党内对党魁提出，一种是反对党提出对政府的不信任投票。 加上这一次，特蕾莎梅两种不信任投票都经历了。

去年十二月中，執政保守黨對特蕾莎梅提出不信任案，結果有200票反對、117票贊成，讓她保住党魁与首相职位。其所属政党保守党在两年内不得再次提出不信任投票。

这次工党發动的不信任投票，乃是反对党对特蕾莎梅政府提出的倒阁。虽然特蕾莎梅成功挺过倒阁案，但是跟脱欧协议的巨大挫败相比，這次19票之差的險胜显得微不足道。尤其，脱欧协议的挫败象征特蕾莎梅两年以来，为「软脱欧」所做的协调与准备都化为泡影。

罗法/李芊(路透社、法新社)