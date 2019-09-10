 英首相强制议会休会被判违法 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.09.2019

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时政风云

英首相强制议会休会被判违法

英国最高法院做出裁决，约翰逊首相强制议会休会的决定是非法的，要求立即撤回。对英国首相来说，这是一个更沉重的打击。

Großbritannien Protest vor Oberstem Gericht - Urteil Zwangspause für britisches Parlament (Reuters/H. Nicholls)

聚集在英国最高法院前的示威者

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约翰逊首相指令的国会强制休会期于本周一（9月9日）晚启动，一直延续到10月14日才会复会。同一天，英国女皇签字同意了国会提出的法案，让英国首相的脱欧计划更显艰难。 (10.09.2019)

英国首相约翰逊的弟弟将从国务大臣和议员的职务上退下来，原因是他感到“夹在家与国之间难以抉择”。此后，约翰逊除了感谢胞弟的付出，还是继续重申如期脱欧的坚定意志。 (05.09.2019)

（德国之声中文网）英国最高法院宣布，约翰逊首相强制议会进行较长时间休会的决定是违法的。最高法院在伦敦裁定，政府没有理由采取这种极端措施。现在将由议长决定如何走下一步。

最高法院宣布裁决之后，下议院议长伯考（John Bercow）表示，下议院需要马上召集会议。他将与各政党领导人就此进行磋商。下议院的苏格兰民族党领袖要求约翰逊立即辞职。工党领袖科宾（Jeremy Corbyn）也敦促首相重新考虑其职位，主张重新进行选举。约翰逊的律师说，首相将尊重最高法院的裁决。

9月10日，英国首相约翰逊下令所有议员休会五个星期而不是通常的两个星期。他的这一决定引发两起诉讼案。其中之一是多名议员提交的诉讼。从上周开始英国的11名最高法官对该案进行了为期三天的审理。

英国最高法院主席黑尔（Brenda Hale）女士在宣读判决书时说，十一名法官一致认为，强制性休假对议会合法落实其任务具有"极大影响"。在10月31日英国计划退出欧盟这一重大事件发生之前，议会有权做出决定。

黑尔认为，这是在特殊情况下从未发生过的一个个案，这样的事情"可能永远不会再发生"。

在最高法院作出这一裁决之前，下级法院已经做出决定：苏格兰最高法院指责约翰逊首相向女王伊丽莎白二世（Elizabeth II）掩盖令议会休会5周的真正意图：让议员们不能发挥作用，无法阻止他实施可能硬脱欧的计划。

但是伦敦高等法院则驳回了一项反对强制性休假的诉讼。该法院认为这是一个纯粹的政治问题。这两项裁决现在均得到了最高法院的复核。

尽管对议员采取了强制性休假的措施，但是约翰逊仍未能阻止国会议员通过反对无协议退欧的法案。如果英国没有在10月31日脱欧日期之前与欧盟达成协议，首相必须向布鲁塞尔要求延期脱欧。

 

李京慧/洪沙  (德新社、路透社、法新社)

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