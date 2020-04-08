英首相出加护病房 专家护航政府抗疫做法

(德国之声中文网)本周因病情恶化而被送入加护病房的英国首相约翰逊（Boris Johnson）周四(4月9日)传出已从加护病房转至普通病房。英国首相办公室发言人表示：「首相今晚已从加护病房移至普通病房，医院将密切观察他的复原状况。首相目前精神很好。」

美国总统特朗普在消息传出后，立即于推特上表达祝福。他写道：「好消息！英国首相约翰逊已离开加护病房。祝你早日康复！」约翰逊的未婚妻则是在推特上发了一连串鼓掌图恭喜约翰逊转好。

早前约翰逊在居家隔离时与政府团队远端通话讨论防疫措施

同一天，英国政府出面替自己处理疫情的方式缓颊。

英国首相约翰逊虽然最后仍然宣布实施封城，但在疫情爆发的初期，他的应对方式比其他欧洲国家来得温和。

此前，路透社的一个调查报道指出，英国政府的科学顾问委员会预设像英国这样的民主国家，不可能采取跟中国相同的强硬措施，因此一直到了三月中，英国团队才开始仔细研究中国的封城措施。

对此，英国政府的首席科学顾问瓦伦斯（Patrick Vallance）周四出面替科学委员会缓颊。他表示，英国有及时将中国的封城措施纳入参考，告知人民该如何对抗新冠疫情。他说：「我们其实整个二月都在规划封城措施，而不是等到三月才开始订定相关准则。」

张慈/杨威廉 (路透社)