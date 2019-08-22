英领馆驻港雇员被扣 加拿大叫停领馆人员出港

（德国之声中文网）加拿大驻香港领事馆周五表示，当地工作人员不得离开香港旅行，包括中国大陆。同时，本周四加拿大政府还更新了到中国旅行的建议，警告中国会加强对入境者手机存储内容的检查。建议称："据报道，中国加强了在香港边境对旅客数字设备的检查。"

法新社指出，最近有多个报道显示，中国入境检查官员会检查入境者的手机中是否有同香港示威抗议有关的内容。

之前几天，英国驻港领事馆雇员Simon Cheng前往中国内地后被中国官方以"嫖妓"的原因行政拘留。

本周三，中国官方证实了这名英国驻港领馆员工在深圳被行政拘留的消息，让数周以来本来就深受反政府示威活动影响的香港呈现出更加紧张的局势。

加拿大领事馆在一份声明中表示："目前，在香港当地聘用的工作人员不要到香港以外的地区公务旅行。"

香港英国领事馆

声明没有指出这样的旅行禁令是否和英国领馆雇员Simon Cheng被拘留有关。据"香港01"网站报道，英国驻香港领事馆职员Simon Cheng8月8日去深圳后，次日没有回去上班。报道称，他8月8日晚搭高铁返港，途中先后告知女友"搭高铁途中"及"正在过境"，但之后却失去联络至今。

中国官方表态

北京周三（8月21日）表示，这名英国领馆员工因违法在深圳被行政拘留15天，中国外交部发言人耿爽在例行记者会上宣布了该消息。耿爽说，"昨天记者会上很多记者就在关心这个问题，坦率讲这不是一个外交问题，但既然大家那么关心，我们就向有关部门去了解情况。这个人因为违反《中华人民共和国治安管理处罚法》被深圳警方处以行政拘留十五天的处罚"。

美联社报道称，Simon Cheng从2017年12月开始在英国驻香港总领事馆苏格兰国际贸易和投资发展局（SDI）就职。他和领馆内其它当地同事的职责是支持外交人员的工作，但本身不持有外交护照。

据中国媒体"环球网"周四（8月22日）独家报道，深圳罗湖警方透露，这位"英驻港领馆港籍雇员因嫖妓在深圳"被拘。深圳警方没有回应美联社就此求证的要求。

英国驻港领馆职员Simon Cheng在深圳被拘

美联社报道称，中国经常对政治犯冠以扰乱公共秩序的罪名，有时候也会用嫖娼罪。2015年，名为区少坤的反腐活动人士被湖南警方拘留。官方称拘留时他在酒店房间内和一名妓女在一起。

法新社：家人反驳"编造"的报道

据法新社报道，本周五，Simon Cheng的家人发声，称中国官方媒体有关他因嫖娼在中国大陆被拘留的报道是"编造"。

法新社在报道中称，Simon Cheng的家人通过一脸书账号表示，有关他嫖娼的消息是"编造"，"每个人都应该看得出这是一个玩笑"。但截至发稿，在脸书上已经找不到这个表态的原文。在一篇名为"家人关于Simon Cheng 失踪情况的声明"中，声称是其家人的作者指出：家人至今未有收到内地有关部门的行政拘留通知书；根据相关法例，该通知书理应于Simon被扣押24小时内发出。同时整篇声明没有提出中国官方媒体报道的内容是"编造"。

环球："嫖娼被抓者想低调，西媒港记给他补刀"

"环球网"随后于本周四当地事件晚间发表了一篇题为"嫖娼被抓者想低调，西媒港记给他补刀"的社评。写道："嫖妓是很不光彩的事，犯这种案子被抓，对一个人的声誉打击往往很大，被抓者都希望能瞒则瞒。深圳警方告诉环球时报，恰是应郑本人的请求，警方没有通知他的家属。

评论称：郑借来深圳出差放纵自我，干出嫖娼的违法事情，需要承担被抓后的相应代价，法律不会对他另有照顾。与此同时，从人道主义的角度说，他受了法律处罚，但是他本人希望此事能够软着陆，不通知他的家属，在他的生活环境中尽量不留痕迹，又是可以理解的。警方同意他这一请求也是法律允许的。"环球网"的评论认为：是英国外交部和"炒作此事的西方及港台媒体"不给当事人低调处理事情留任何余地。"他们绝对在把炒作这件事的政治需求放在了首位，而没太考虑当事人在这个时候到底需要的是什么。"

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