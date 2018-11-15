英预测脱欧最惨状况 15年内经济萎缩9.3%

(德国之声中文网)英国政府周三(11月29日)發布报告说明，如果2019年3月英国在未达成协议的情况下脱离欧盟，经济将大幅衰退。

报告称，如果按照上周通过的脱欧草案协议条款脱欧，经济将在15年内下降约2％。若是无协议脱欧，出现重大贸易壁垒，经济将萎缩近8％，并可能高达9.3％。

英国财政部长哈蒙德 (Philip Hammond)周三稍早对英国广播公司说：「如果唯一的考虑因素是经济，那么分析显示，留在欧盟显然会对经济产生更好的结果，但幅度不大。」

失业率将大幅飙升。

英国央行周三晚些时候發布另一份报告显示，若无协议脱欧，失业率将翻倍，英国经济可能会在几个月内萎缩近8%。英格兰银行也警告，这种情况下，英镑可能会下跌25％。

央行的报告说明了几个最坏情况，并表示平稳的脱欧可以降低对英国经济的衝击。

英国央行行长卡尼(Mark Carney)在记者会上说：「我们的工作不是希望做到最好，而是为最坏的情况做好准备。」他补充说，企业需要采取更多措施来因应危机。他说:「已经启动应急计划的企业比例仍然是所有企业的一小部分。」

前英国外相持相反意见

前英国外交大臣，主张脱欧的约翰逊 (Boris Johnson)不相信政府和英国央行的报告，将金融专家称为「英国经济机构」的一部分。他在推特上写道:「他们连6个月都无法预测 - 我们凭什么相信他们超过15年的评估？」

然而，英国政府的报告已被其他分析师视为是比较乐观的评估。多数专家认为脱欧会带来更大的经济影响。独立研究机透国家经济和社会研究所周一公布研究结果显示，目前的脱欧协议草案对经济产生强烈的负面影响，理由是与欧盟的贸易成本提高。

报告称:「长期GDP将比英国留在欧盟时低4％左右。」据报，这种差异指的是每人每年短少约为1,000英镑（1,130欧元，1,270美元）。

夏立民/罗法 (路透社、美联社、法新社)