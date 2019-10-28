英越确认死亡冷藏车遇难者全为越南人

（德国之声中文网）英国警方和越南官员合作，确认这31名男性和8名女性的身份，并通知了所有受害者家属。

越南公安部指出，遇难者分别来自6个省份：海防（Haiphong）、海阳（Hai Duong）、乂安（Nghe An）、河静（Ha Tinh）、洞海（Quang Binh）和顺化（Hue）。

英国警方表示已确认所有受害者的身份，埃塞克斯警察局副局长史密斯说：「这是调查的重要一步，使我们能够与越南警方合作，为受害者家属提供支持。」

在冷冻柜车上发现冻僵尸体后，警方最初认为死者是中国人。但是经过一段时间的调查后，英国警方相信，死者均为越南人。当地副警长史密斯（Tim Smith）在11月1日表示，「此刻我们认为，所有遇难者均为越南公民。因此，我们正与越南政府联系。」

照片上的这位越南女孩被怀疑是39名遇难者之一

数人被捕

越南国内周五有两人因此事被捕，当局暂未提供进一步细节。此前，已有多人因涉嫌人口走私被捕，不过，所涉及的是向美国和台湾的人口走私行为。

同時，又有一名涉嫌该案的人士在爱尔兰被抓。据英国警方称，安全部門周五在全欧洲范圍发出对一名23岁男子的通缉令。当局宣布，将申请引渡这名来自英国北爱尔兰地区的嫌疑人。此人被指控觸犯導致39人死亡、人口走私及违反移民法等罪行。警方还敦促同样来自北爱尔兰的一对涉嫌兄弟向当局自首。

埃塞克斯警局高级督察斯托滕（Daniel Stoten）在北爱首府贝尔法斯特，向这两名男子呼吁：「我们需要你们对相关调查提供支持。」警方称，兩人年龄分别为40岁和34岁，已与其中一人通过电话。有关通话内容，斯托滕高级督察未提供更多细节。他强调，当面询问这两名男子是必要的。

警方称，这对兄弟在北爱城市阿马（Armagh）经营一家运输公司。10月23日在一辆冷冻柜车内发现31名男子和8名女子的尸体后，他们被怀疑犯有致39人死亡及人口走私罪。该车司机是一名25岁的北爱人，他已因涉嫌犯有致39人死亡、参与人口走私、帮助非法移民以及洗钱罪受到指控。另3名涉嫌人士获假释。

死者可能是被偷渡入境的移民。被发现尸体的该冷冻柜车的车头来自爱尔兰；冷冻柜车厢则经由海路从比利时泽布吕赫港运至英国珀弗利特港（Purfleet）。

凝炼/ 文木/王凡（德新社，路透社）