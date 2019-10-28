 英越确认死亡冷藏车遇难者全为越南人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.11.2019

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时政风云

英越确认死亡冷藏车遇难者全为越南人

冷冻柜车内发现尸体事件在欧洲引起轰动。警方最初认为，死者是中国人。但是经过一段时间的调查后，英国和越南现今均正式确认，39名死者均为越南人。

Vietnam Trauer um Tote in Truck in England (Getty Images/L. Pham)

为遇难者哀悼的越南民众

（德国之声中文网）英国警方和越南官员合作，确认这31名男性和8名女性的身份，并通知了所有受害者家属。

越南公安部指出，遇难者分别来自6个省份：海防（Haiphong）、海阳（Hai Duong）、乂安（Nghe An）、河静（Ha Tinh）、洞海（Quang Binh）和顺化（Hue）。

英国警方表示已确认所有受害者的身份，埃塞克斯警察局副局长史密斯说：「这是调查的重要一步，使我们能够与越南警方合作，为受害者家属提供支持。」

在冷冻柜车上发现冻僵尸体后，警方最初认为死者是中国人。但是经过一段时间的调查后，英国警方相信，死者均为越南人。当地副警长史密斯（Tim Smith）在11月1日表示，「此刻我们认为，所有遇难者均为越南公民。因此，我们正与越南政府联系。」

Bild von Anna Bui Thi Nhung, einer Vietnamesin (Reuters/Kham)

照片上的这位越南女孩被怀疑是39名遇难者之一

数人被捕

越南国内周五有两人因此事被捕，当局暂未提供进一步细节。此前，已有多人因涉嫌人口走私被捕，不过，所涉及的是向美国和台湾的人口走私行为。

同時，又有一名涉嫌该案的人士在爱尔兰被抓。据英国警方称，安全部門周五在全欧洲范圍发出对一名23岁男子的通缉令。当局宣布，将申请引渡这名来自英国北爱尔兰地区的嫌疑人。此人被指控觸犯導致39人死亡、人口走私及违反移民法等罪行。警方还敦促同样来自北爱尔兰的一对涉嫌兄弟向当局自首。

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越南警方采集了部分英国集装箱死者亲人的头发与血液，以协助确定身份。 中国外交部部长助理陈晓东敦促英国当局尽快查清货车集装箱内发现39具尸体的案件，确认死者的身份。同时他呼吁国际社会合作打击非法移民问题。 (28.10.2019)

英国“死亡集装箱货车”事件令人震惊，当地警方曾称39名死者据信为中国人，此后又有消息称死者中有越南公民。此事不由令人联想起历史上多起偷渡者死亡事件。一位在2015年曾经对偷渡英国者进行追踪报道的记者回忆当时“卧底”采访的过程。 (26.10.2019)

埃塞克斯警局高级督察斯托滕（Daniel Stoten）在北爱首府贝尔法斯特，向这两名男子呼吁：「我们需要你们对相关调查提供支持。」警方称，兩人年龄分别为40岁和34岁，已与其中一人通过电话。有关通话内容，斯托滕高级督察未提供更多细节。他强调，当面询问这两名男子是必要的。

警方称，这对兄弟在北爱城市阿马（Armagh）经营一家运输公司。10月23日在一辆冷冻柜车内发现31名男子和8名女子的尸体后，他们被怀疑犯有致39人死亡及人口走私罪。该车司机是一名25岁的北爱人，他已因涉嫌犯有致39人死亡、参与人口走私、帮助非法移民以及洗钱罪受到指控。另3名涉嫌人士获假释。

死者可能是被偷渡入境的移民。被发现尸体的该冷冻柜车的车头来自爱尔兰；冷冻柜车厢则经由海路从比利时泽布吕赫港运至英国珀弗利特港（Purfleet）。

凝炼/ 文木/王凡（德新社，路透社）

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