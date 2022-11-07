英貿易政策部長訪台將見蔡英文 北京怒斥

（德國之聲中文網）英國國際貿易部貿易政策部長漢茲（Greg Hands，又譯韓斯）週一（11月7日）抵達台灣，將在台灣展開為期2天的行程，預計代表英國政府在台展開貿易談判，並會見台灣總統蔡英文。

根據英國國際貿易部及英國在台協會，漢茲週三（9日）將與台灣經濟部政務次長陳正祺共同主持第25屆台英經貿對話會議。這是新冠疫情爆發以來，雙方首次實體面對面舉行台英經貿對話會議，預計討論市場准入議題，以及雙邊綠色貿易與供應鏈合作，英國在離岸風電及氫能等領域之專業技術等，以強化台英貿易連結。

漢茲表示，自己第一次來台灣是在1991年，「很高興能是疫情以來首位到訪台灣的英國貿易部長，一同慶祝台英經貿對話會議25周年。」他說：「與台灣這個重要夥伴加強貿易連結是英國脫歐後向印太傾斜的政策方向，更緊密的合作將有助於保障我們未來數十年的經濟發展。」

台灣GDP超過7700億美元，過去30年來平均經濟成長率高達4%。英國在台協會表示，台灣一直是英國重要的貿易夥伴，2021年英國與台灣雙邊貿易總額超過80億英鎊，與前兩年相比成長14%，同期英國對台灣出口亦大幅增加。此外，台灣引領半導體製造，在全球供應鏈上更是舉足輕重。

本屆經貿對話會議後，英國創新局（Innovate UK）預計將與台灣經濟部技術處簽署合作備忘錄，加強雙邊科技與創新合作，在2025年前將有500萬英鎊資金挹注台英雙邊創新科研計畫。

漢茲此行訪台還預計將會見台灣經濟部長王美花、數位發展部長唐鳳、國家發展委員會主委龔明鑫和行政院政務委員鄧振中會面。台灣經濟部則拒絕發表評論，稱安排的會議不對媒體開放。

漢茲辦公室一份聲明寫道：「親自訪問台灣是一個明確的信號，表明英國致力於促進英國與台灣的貿易關係」，「台灣與英國一樣，是一個以基於規則的全球貿易體系為基礎的自由和公平貿易的倡導者。」

北京不悅

漢茲是自2018年以來，第一位訪台的英國部長。英國與台灣沒有正式的外交關系，但兩者有密切的經濟和非正式關係，英國在台北設有事實上的大使館。法新社報導，倫敦對於近期北京在台灣周圍的行動表示關注，對台灣參與國際組織的支持也令台灣感到振奮。

英國和台灣一樣，都在爭取加入《跨太平洋夥伴關係全面進步協議》（CPTPP），中國也已遞交了申請加入的書面信函。該協議成員們在今年2月同意已經脫歐的英國得以繼續申請。

在被問及如何看待英國貿易政策部長訪台時，中國外交部發言人趙立堅7日在例行記者會表示，北京已多次重申「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」，「堅決反對建交國同台灣地區進行任何形式的官方往來」，敦促英國遵守「一個中國」原則，停止與台灣開展任何形式的官方往來。

趙立堅呼籲英國，應停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，並稱台灣此舉是「勾連外部勢力」，「謀『獨』註定失敗。」

台海紧张 全球贸易受累

法新社報導，剛剛履新的英國首相蘇納克（Rishi Sunak），其發言人否認對英國對華外交政策有任何改變。該發言人告訴記者：「我們在貿易和文化等領域（與台灣）有著充滿活力的長期關係，這是我們往來的一部分。」

今年8月美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後，對此深感不滿的北京在台灣周邊舉行了大規模軍事演習。其後數個月，多國官員和國會議員仍接連訪問台灣，包含繼法國國會訪團、德國國會訪團、歐洲議會副議長訪團、德國國會人權委員會訪團、「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）的歐洲跨國議員代表團。

（綜合報導）

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