（德国之声中文网）新的研究成果一般会在英文期刊上发表。这是它们在国际上被认知的唯一方式，因为英语是目前的全球通用语言。任何想在国际上进行交流或获取信息的人都要使用这种语言。

然而，并非所有的研究成果都以英文发表，因此，有些极为重要的发现或分析根本就没有被注意到，不免令人惋惜。现有的知识和专长没有得到传承，可能就会无可挽回地流失。

任何想在国际上进行交流或获取信息的人都要使用英语

被忽视的生物多样性知识

昆士兰大学领导的一个由60名研究人员组成的国际团队进行了一项相关研究。他们分析了世界38个地区16种语言的466份生态学和自然保护领域的非英语期刊。他们的研究结果——当然是以英文发表的——一目了然：以其他语言发表的科学论文，直到现在还经常被忽视，但是它们却有助于更好地保护地球上的生物多样性。

可以被量化的知识

这不仅是一个认可和赞赏其它有关保护生物多样性知识的问题，它也关乎到研究领域的数量。根据研究结果，如果将其他语言的自然保护研究包括在内，被研究的地理区域就会增加25%。

被研究的动物物种数量也将显著增加：两栖动物将增加5%，哺乳动物增加9%，鸟类增加32%。

德语研究也被忽略

汉堡大学地球系统研究和可持续发展中心的晏特克（Kerstin Jantke）博士评估了相应的德国研究。她筛选了1965年至2019年三家生态学杂志的2756篇德语科学文章。

仅在这些德语出版物中，就研究了65项有效的保护措施，用于保护额外9种两栖动物、64种哺乳动物和217种鸟类。“然而，这些发现却并没有被国际科学界注意到”，晏特克说：“为了使全世界都看到这些研究成果，现在它们正在被输入一个可被自由访问的数据库。其中经过认证的研究将包含16种语言的摘要，这是一个庞大的项目！”

语言传递知识

以大语种但非英语发表的重要研究成果都经常不被人注意，那些以小语种传递的知识就更加难以广为人知了。

“本土知识的研究结果通常也不以英文发表。但是，如果我们忽视了这些，就会错过大量有关气候和自然保护的成功经验”，晏特克认为：“我们应该利用这些知识，而不是白白浪费。”

苏黎世大学最近的一项研究表明，拉丁美洲现有的药用植物知识与濒临灭绝的土著语言有非常密切的联系。根据这项研究，75%的药用植物的用途仅能通过一种语言而被人们了解。

在这项当然也是以英文发表的研究中，科学家们研究了亚马逊河西北部地区的645种植物，及其用37种语言口口相传的药用功效。在这个地区，91%的药用植物知识甚至只通过一种语言传递。

知识随着语言的消亡而流失

然而，由于这种知识在许多原住民之间传统上只是口口相传，因此随着语言的消亡，几代人获得的医学知识也会无可挽回地流失。

苏黎世大学进化生物学和环境研究系的研究员巴斯康普特（Jordi Bascompte）说：“每当一种语言消亡，随之消失的就是一种说话的声音、一种诠释世界的方式、一种与自然互动的可能，以及一种描述和命名动物和植物的方法。”

世界范围内现有的大约7000种语言中，目前约有42%的语言濒临消亡。根据世界少数民族语文研究院（SIL）的统计，仅在巴西，在1500年葡萄牙人到来之前的1000种本土语言中，现存的仅有约160种。

亚马逊雨林的不少植物是许多原住民世代流传的药物

发现新药的机会

这也减少了发现新药的机会，苏黎世大学的巴斯康普特在研究中如是指出。毕竟，许多药物成分仍然来自药用植物。例如治疗头痛的药物中的乙酰水杨酸，其有效成分是从白柳（Salix alba L.）中提取的，以及从罂粟（Papaver somniferum）中提取的吗啡。

为了避免这种潜力流失，必须保护生物多样性和植物的药用知识。毕竟，生物和文化多样性是密不可分的。“我们不能忽视两者之间的联系”，巴斯康普特在谈到生物多样性的减少时强调：“我们人类非常善于将文化和自然同质化，以至于自然界似乎在任何地方都大同小异。”

土著学校的核心作用

在巴西，由于葡萄牙语自殖民时代以来占主导地位，许多土著父母放弃了他们的母语，部分原因是为了让他们的孩子在社会上获得成功。

专门研究土著语言的语言学家曼德斯（Luciana Sanchez Mendes）说：“当人们不再用自己的母语与孩子说话时，语言学家就认为这种语言已经濒临灭绝。”

因此，巴西的土著学校在保护生物和文化多样性方面发挥了核心作用，孩子们在那里同时学习葡萄牙语和原始部落的语言。

联合国启动“国际土著语言十年”

“英语之外别有洞天”，巴斯康普特接着：“但它们通常是我们倾向于忘记的语言——穷人或普通人的语言，它们没有官方地位，因为在国际委员会或联合国等机构没有一席之地。

为了保护和振兴世界各地珍贵的土著语言，联合国教科文组织已经宣布将2022至2032年定为“国际土著语言十年”。

我们应该努力利用联合国的这一活动来提高对文化多样性的认识，并同时感慨作为一个物种，能成为这惊人多样性的一部分是一大幸事。

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