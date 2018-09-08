 英议员访台谈废死 争议问题「直球对决」 | 文化经纬 | DW | 05.10.2018

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文化经纬

英议员访台谈废死 争议问题「直球对决」

全球195个国家中，139个已废除死刑，剩下的大多是专制极权国家。一向被视为民主自由的台湾在这个议题上却仍有高达80%以上民众支持死刑。废死在这裡遇到了什麽困难？

Großbritannien - Keir Starmer bei Labour Parteikonferenz (Reuters/P. Noble)

推动废死多年的英国工党国会议员施凯尔曾担任英格兰和威尔斯检察总长。他常接触被害者家属，并了解他们的需求。他认为，推动废死与被害人保护是可以并进的。

(德国之声中文网) 英国影子内阁脱欧大臣，同时也是工党国会议员施凯尔 (Keir Starmer) 10月1日到4日第2度访问台湾。除了针对蔡政府8月执行任内第一次死刑拜会相关部会首长，他和英国知名人权律师、「死刑计画」执行长雷绍尔 (Saul Lehrfreund) 也和台湾被害者家属团体见面，了解他们的心声。

曾担任英国检查总长多年，并起诉多起凶案的施凯尔表示，他与被害者家属有许多互动并草拟《被害人法案》，但推动废除死刑和被害者家属保护并不互斥。他说：「凶案发生后，被害者家属的反应都不一样。相同的是，他们都希望被尊重并了解事件的真相和审判的过程，并让凶手被判刑，不要再伤害其他人。」

Infografik Todesstrafe weltweit ENGLISCH

根据大赦国际的资料，截至2018年2月，全球195个国家中，只有56个仍有死刑，且多为专制威权政体。在完全民主的政体中，只剩下日本和台湾尚未废除死刑。

民意一面倒？

面对台湾多数民意支持死刑，他认为只是问支持和反对并不能反映这个议题的複杂性。他说：「如果你问台湾民众，跟死刑相比，如果凶手被终身监禁，而且其在狱中的工作所得都用来补偿被害者家属。有高达71％的民众会支持。」他也提到，台湾过去曾有冤案错杀，如果问一般民众，支持死刑可能造成无辜的人被处死，大部分人的意见也会改变。

Japan Protest gegen die Todesstrafe (Getty Images/AFP/Y. Tsuno)

日本社会与台湾类似，多数民意支持死刑，但近年也开始有废除死刑的讨论。图为日本大赦国际成员抗议死刑的画面。

英国人凭什麽下指导棋？

英国议员施凯尔和人权律师雷绍尔週三 (10/03) 晚上在台北与台湾民众面对面谈废死。主持人引用网友意见，第一个就提问﹕「台湾废不废死关你们什麽事？」

施凯尔说二次大战后，世界各国同意订定人权条约，肯认国际人权标准，其中一项也包括废除死刑。他相信台湾一如世界上大多数国家，会因为尊重法治和人权往废除死刑迈进。他说：「我并不是来告诉台湾人该怎麽做，而是来交流与对话。只有台湾人自己能决定自己的方向。在了解死刑的问题后，我希望台湾能够往进步的价值迈进。」

雷绍尔则说，自己本来就是国际人权工作者，过去和施凯尔合作在世界不同国家推动废死，并让很多国家删除「唯一死刑」法律条文。既然台湾签署了《国际人权公约》并在国内法化，便是承诺按国际人权标准行事。但他也强调是否废死是台湾人共同的决定：「死刑并没有让社会更安全，也无法阻止犯罪，也没有增进被害者家属的权益。死刑并没有达到『正义』的目的。」

台湾政府回应死刑执行

雷绍尔表示，两人这次拜会政府官员和司法人员，虽然台湾政府没有直接说明执行死刑的原因，但提供的有关资料都指出与「民意」有关係。但他指出这种「民意」是有问题的，政府应该教育民众为何台湾需要废死，而不是一边向国际承诺要往废死迈进，又一边执行死刑。他说：「执行死刑最多的中国也承诺要往废死迈进。真正的前进是设定废除死刑时间表，并暂停执行。」

两人在2016年就曾访台，当时台湾新政府将废除死刑列为最终目标。两人当时认为，台湾会持续朝废死方向前进，并坚决维持暂停执行死刑。

Todesstrafe in China Demonstration AI in Hongkong (AP)

香港在英国统治时期废除死刑，是华人社会中的少数。回归中国后，香港保持原司法制度，不适用中国死刑制度。图为香港民众呼吁中国废死。

中国的状况

对于中国作为全球执行死刑最多人数的国家，雷绍尔表示，1999年他第一次到中国推动废死，当时中国人还在问：「为什麽要废除死刑？」前几年再回去，这个问题已经变成「何时要废除死刑？」跟台湾比起来，中国相关的学术研究和分析很多，但是民众获得的资讯比较少。

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