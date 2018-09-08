英议员访台谈废死 争议问题「直球对决」

(德国之声中文网) 英国影子内阁脱欧大臣，同时也是工党国会议员施凯尔 (Keir Starmer) 10月1日到4日第2度访问台湾。除了针对蔡政府8月执行任内第一次死刑拜会相关部会首长，他和英国知名人权律师、「死刑计画」执行长雷绍尔 (Saul Lehrfreund) 也和台湾被害者家属团体见面，了解他们的心声。

曾担任英国检查总长多年，并起诉多起凶案的施凯尔表示，他与被害者家属有许多互动并草拟《被害人法案》，但推动废除死刑和被害者家属保护并不互斥。他说：「凶案发生后，被害者家属的反应都不一样。相同的是，他们都希望被尊重并了解事件的真相和审判的过程，并让凶手被判刑，不要再伤害其他人。」

民意一面倒？

面对台湾多数民意支持死刑，他认为只是问支持和反对并不能反映这个议题的複杂性。他说：「如果你问台湾民众，跟死刑相比，如果凶手被终身监禁，而且其在狱中的工作所得都用来补偿被害者家属。有高达71％的民众会支持。」他也提到，台湾过去曾有冤案错杀，如果问一般民众，支持死刑可能造成无辜的人被处死，大部分人的意见也会改变。

「英国人凭什麽下指导棋？」

英国议员施凯尔和人权律师雷绍尔週三 (10/03) 晚上在台北与台湾民众面对面谈废死。主持人引用网友意见，第一个就提问﹕「台湾废不废死关你们什麽事？」

施凯尔说二次大战后，世界各国同意订定人权条约，肯认国际人权标准，其中一项也包括废除死刑。他相信台湾一如世界上大多数国家，会因为尊重法治和人权往废除死刑迈进。他说：「我并不是来告诉台湾人该怎麽做，而是来交流与对话。只有台湾人自己能决定自己的方向。在了解死刑的问题后，我希望台湾能够往进步的价值迈进。」

雷绍尔则说，自己本来就是国际人权工作者，过去和施凯尔合作在世界不同国家推动废死，并让很多国家删除「唯一死刑」法律条文。既然台湾签署了《国际人权公约》并在国内法化，便是承诺按国际人权标准行事。但他也强调是否废死是台湾人共同的决定：「死刑并没有让社会更安全，也无法阻止犯罪，也没有增进被害者家属的权益。死刑并没有达到『正义』的目的。」

台湾政府回应死刑执行

雷绍尔表示，两人这次拜会政府官员和司法人员，虽然台湾政府没有直接说明执行死刑的原因，但提供的有关资料都指出与「民意」有关係。但他指出这种「民意」是有问题的，政府应该教育民众为何台湾需要废死，而不是一边向国际承诺要往废死迈进，又一边执行死刑。他说：「执行死刑最多的中国也承诺要往废死迈进。真正的前进是设定废除死刑时间表，并暂停执行。」

两人在2016年就曾访台，当时台湾新政府将废除死刑列为最终目标。两人当时认为，台湾会持续朝废死方向前进，并坚决维持暂停执行死刑。

香港在英国统治时期废除死刑，是华人社会中的少数。回归中国后，香港保持原司法制度，不适用中国死刑制度。图为香港民众呼吁中国废死。

中国的状况

对于中国作为全球执行死刑最多人数的国家，雷绍尔表示，1999年他第一次到中国推动废死，当时中国人还在问：「为什麽要废除死刑？」前几年再回去，这个问题已经变成「何时要废除死刑？」跟台湾比起来，中国相关的学术研究和分析很多，但是民众获得的资讯比较少。