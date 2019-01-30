英议会授权首相再谈脱欧 欧盟拒绝

(德国之声中文网) 英国时间周二(1月29日)晚间，英国国会通过脱欧协议的修正案，特蕾莎梅将把修正案带往欧盟，重启脱欧谈判。 但是，欧盟在投票结果出炉之后，立即拒绝再次谈判的请求。

欧盟理事会主席图斯克（Donald Tusk）说，「保障措施」是脱欧协议的一部分，因为脱欧协议不容重新谈判，边境保障措施也因此不能重谈。 这个说法也得到爱尔兰政府的支持。

周二的英国国会总共就7项修正案进行表决，其中一项是资深保守党议员布拉迪（Graham Brady）提出的修正案，要求删除脱欧协议中「爱尔兰边境保障措施」（Backstop）的条文，以「其他规范」取而代之。

目前，「其他规范」的定义仍然模糊不清，但是这个修正案最后仍然以317票支持、301票反对，仅16票差距惊险通过。这个结果显示，大多数国会议员认为，只要修改爱尔兰边境保障措施的部分，就愿意支持特蕾莎梅的脱欧协议。

特蕾莎梅在表决前呼吁国会议员支持这项修正案，以便让她获得授权，得以回到布鲁塞尔与欧盟再次谈判。通过之后，她也表示会尽最大努力，达成国会愿意支持的协议。

「爱尔兰边境保障措施」的争议

原本的「爱尔兰边境保障措施」，是去年11月特蕾莎梅与欧盟达成共识，为了要防止在爱尔兰共和国与英属北爱尔兰之间出现「硬边界」，而决定与欧盟维持关税同盟的关系。但是特蕾莎梅的这个做法却没有获得国会的认同。 周二的投票也显示，「保障措施」便是让国会议员们拒绝赞同脱欧协议的关键。

考虑到特蕾莎梅在国内的压力，欧盟趁机对她提议，如果她不再抗拒与留在欧盟的关税同盟，那么双方就有可能达成更广泛的贸易协议。

国会议员所提的7项修正案当中，有两项提议道，若特蕾莎梅2月无法获得国会背书，应当为无协议脱欧做出哪些详细规划。 这两项修正案都没有通过；然而，另一项纯粹拒绝无协议脱欧、却没有备注预防机制的提案，却获得通过。

先前为了要坚持排除无协议脱欧，而拒绝与特蕾莎梅对谈的工党领袖柯宾（Jeremy Corbyn）也改变态度，愿意与特蕾莎梅对谈，「寻找对国家最好的脱欧方案」。

「爱尔兰边境保障措施」是防止爱尔兰共和国与英属北爱尔兰之间再次出现实体边界的预防性政策。爱尔兰共和国独立之后，与东北边的属于英国的北爱尔兰之间，以同属欧盟为由，维持着比较宽松的边境检查。但是，英国一旦脱欧，就不再属于欧盟的关税市场与单一同盟，两地之间的边境因此成为难题。

去年11月，特蕾莎梅与欧盟达成共识，即便英国脱欧，也与欧盟维持单一市场的关系，以防形成「硬边界」。 当时她与27个欧盟国都说，该脱欧协议是防止无协议脱欧的唯一出路。没想到特蕾莎梅回到英国之后，「脱欧又留欧」的矛盾协议却遭到英国国会的反弹。

罗法/夏立民(法新社、路透社)