英议会否决重新选举动议  约翰逊继续争取

(德国之声中文网) 本周一，英国首相约翰逊要求12月12日举行新选的动议再次遭到否决。英国下议院的投票结果是299票赞成，70票反对。提前大选的动议需要获得三分之二票数、即434票才能通过。这是约翰逊推动提前举行大选的第三次尝试。

约翰逊对反对党工党发出抨击，他说："实际上今晚只有一个政党反对大选，他们不相信民众会自己发声，这就是反对党奉行的原则。" 他把矛头转向工党领袖科尔宾(Jeremy Corbyn)，认为后者拒绝推进大选。

一些小反对党派，比如自由民主党(Liberal Democrats)和苏格兰民族党（SNP）也曾表明他们支持大选的意愿。自由民主党提议的大选日期是12月9日。科尔宾多次重申，只有排除无协议退欧，才会支持选举。

约翰逊将会继续推动重新选举

继续争取

这次寻求大选受挫后，约翰逊计划再次发起重新选举的动议。他将提出新的法律草案，寻求降低三分之二多数的门槛，如果草案得到通过，下议院只需要获得简单多数的支持就可以通过大选动议。

星期一早些时候，欧洲理事会主席图斯克（Donald Tusk）说，欧盟27国同意将英国退欧最后期限从10月31日延长到2020年1月31日。

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文木 /夏立民 (路透社，美联社，德新社)