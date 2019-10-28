 英议会否决重新选举动议  约翰逊继续争取 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.10.2019

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时政风云

英议会否决重新选举动议  约翰逊继续争取

英国首相约翰逊批评反对党工党领袖科尔宾拒绝支持提前大选。因为工党在投票中择弃权，约翰逊的提议没能得到英国下议院通过。不过他计划再次发起重新选举的动议。

Großbritannien London Parlament Brexit (picture-alliance/empics/House of Commons)

英国下议院周二投票否决了大选动议

(德国之声中文网) 本周一，英国首相约翰逊要求12月12日举行新选的动议再次遭到否决。英国下议院的投票结果是299票赞成，70票反对。提前大选的动议需要获得三分之二票数、即434票才能通过。这是约翰逊推动提前举行大选的第三次尝试。

约翰逊对反对党工党发出抨击，他说："实际上今晚只有一个政党反对大选，他们不相信民众会自己发声，这就是反对党奉行的原则。" 他把矛头转向工党领袖科尔宾(Jeremy Corbyn)，认为后者拒绝推进大选。

一些小反对党派，比如自由民主党(Liberal Democrats)和苏格兰民族党（SNP）也曾表明他们支持大选的意愿。自由民主党提议的大选日期是12月9日。科尔宾多次重申，只有排除无协议退欧，才会支持选举。

DW-Karikatur von Sergey Elkin - Brexit-Pläne von Boris Johnson

约翰逊将会继续推动重新选举

继续争取

这次寻求大选受挫后，约翰逊计划再次发起重新选举的动议。他将提出新的法律草案，寻求降低三分之二多数的门槛，如果草案得到通过，下议院只需要获得简单多数的支持就可以通过大选动议。

星期一早些时候，欧洲理事会主席图斯克（Donald Tusk）说，欧盟27国同意将英国退欧最后期限从10月31日延长到2020年1月31日。

延伸阅读：欧盟同意：英国脱欧期限再次推迟

 

 

文木 /夏立民  (路透社，美联社，德新社)

 

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