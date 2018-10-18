英警方：曼彻斯特砍刀案是恐袭

（德国之声中文网）周一晚上, 英国曼彻斯特中央车站发生持刀砍人事件，有3人被砍伤。曼彻斯特警方周二(1月1日)表示，该事件具有恐怖袭击背景。

除夕夜晚, 一名男子在曼彻斯特维多利亚火车站被逮捕。据称此前他在站台上持刀将3人砍伤。英国反恐部队已开始对该案展开调查。据《曼彻斯特晚间新闻报》援引目击者的报道，袭击者在袭击过程中高喊"真主伟大"。

警方称，年龄在50岁至60岁之间，被刀刺伤腹部和面部的一名男子和一名妇女被送入医院。一名肩膀被刺伤的警察在被送入医院治疗后，很快出院。受伤者都无生命危险。

警方一位发言人在周二上午举行的新闻发布会上说，目前, 嫌疑犯在曼彻斯特的住宅受到搜查。首相特雷莎·梅就此向警方表示了感谢。她说："我向昨晚在曼彻斯特打击疑似恐怖袭击过程中的伤者表示慰问。"

据一名目击者称, 袭击者用一把厨房刀具刺伤受害者, 但很快就被赶来的警察使用胡椒喷雾和电警棍制服。英国广播公司拍摄的一个简短的视频显示, 多名警察将疑犯按倒在地。

英国的安全局势十分紧张。近年来, 该国多次成为袭击的目标。其中伦敦发生4次袭击事件，曼彻斯特1次。共有36人在袭击过程中丧生。"伊斯兰国"圣战者民兵宣称其中的4起案件是他们策划并实施。出于对恐怖威胁的担忧, 全国各地都采取了严格的安全措施。

李京慧/李鱼 （德新社）