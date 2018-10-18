 英警方：曼彻斯特砍刀案是恐袭 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.01.2019

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时政风云

英警方：曼彻斯特砍刀案是恐袭

除夕夜晚, 一名持刀男子在曼彻斯特中央火车站向周围的人挥刀乱砍，造成3人重伤。警方认为这是一起恐怖袭击事件。

Großbritannien | Messerattacke in zentralem Bahnhof in Manchester (Reuters/P. Noble)

英国2018年曾多次成为恐袭目标

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周一凌晨，一辆汽车在伦敦北部一座清真寺附近冲撞人群，造成至少一人丧生。警方目前逮捕了一名嫌疑人。英国首相梅表示，将袭击作为恐袭处理，并称这是一起针对穆斯林的袭击。 (19.06.2017)

英国中部城市曼彻斯特周一晚间发生爆炸袭击事件，目前确认造成22人死亡，约60人受伤。大量迹象显示，本次爆炸事件是一次恐怖袭击。警方证实，男性袭击者本人已经在爆炸中丧生。恐怖组织“伊斯兰国”宣布对事件负责。 (23.05.2017)

在最新地铁爆炸事件后，英国的紧张局势升级。首相特雷莎·梅宣布将恐怖袭击警告提高到最高级别。此前不久，“伊斯兰国”声称为导致29人受伤的伦敦地铁袭击案负责。周六，警方逮捕了一名18岁的嫌疑人。 (16.09.2017)

（德国之声中文网）周一晚上, 英国曼彻斯特中央车站发生持刀砍人事件，有3人被砍伤。曼彻斯特警方周二(1月1日)表示，该事件具有恐怖袭击背景。

除夕夜晚, 一名男子在曼彻斯特维多利亚火车站被逮捕。据称此前他在站台上持刀将3人砍伤。英国反恐部队已开始对该案展开调查。据《曼彻斯特晚间新闻报》援引目击者的报道，袭击者在袭击过程中高喊"真主伟大"。

警方称，年龄在50岁至60岁之间，被刀刺伤腹部和面部的一名男子和一名妇女被送入医院。一名肩膀被刺伤的警察在被送入医院治疗后，很快出院。受伤者都无生命危险。

警方一位发言人在周二上午举行的新闻发布会上说，目前, 嫌疑犯在曼彻斯特的住宅受到搜查。首相特雷莎·梅就此向警方表示了感谢。她说："我向昨晚在曼彻斯特打击疑似恐怖袭击过程中的伤者表示慰问。"

据一名目击者称, 袭击者用一把厨房刀具刺伤受害者, 但很快就被赶来的警察使用胡椒喷雾和电警棍制服。英国广播公司拍摄的一个简短的视频显示, 多名警察将疑犯按倒在地。

英国的安全局势十分紧张。近年来, 该国多次成为袭击的目标。其中伦敦发生4次袭击事件，曼彻斯特1次。共有36人在袭击过程中丧生。"伊斯兰国"圣战者民兵宣称其中的4起案件是他们策划并实施。出于对恐怖威胁的担忧, 全国各地都采取了严格的安全措施。

李京慧/李鱼 （德新社）

 

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