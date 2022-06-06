英記者失蹤案：嫌犯認謀殺 巴西總統發言惹議

英國記者在巴西的失蹤案出現最新突破發展，當地警方表示一名嫌犯已承認分屍殺害，並帶警方前往了「難以抵達」的藏屍地點。與此同時，巴西總統博索納羅稱遇害記者撰寫環保報導，不受當地歡迎還出行非常「莽撞」，爭議言論遭到抨擊。
（德國之聲中文網）一名英國記者與一名當地的原住民專家響導自6月5日於巴西亞馬遜地區失蹤至今。巴西警方週三（6月15日）表示，日前陸續逮捕的兄弟檔嫌疑犯，其中一人已供稱分屍殺害兩人，並指認了藏屍地點。
巴西警方表示，兩名嫌疑犯當中有一人承認將兩名失蹤者埋在熱帶雨林當中。亞馬遜州聯邦警察局長豐特斯（Eduardo Alexandre Fontes）說，嫌疑人阿馬里多（Amarildo da Costa de Oliveira）「詳細敘述了所犯下的罪行，並指出了他埋葬屍體的地點」。豐特斯補充道，該地點「非常難以到達」。
據報，兩名失蹤者分別為現年57歲的英國記者菲利普斯（Dom Phillips），他長期為英國《衛報》供稿，致力於熱帶雨林等環保永續議題；41歲的佩雷拉（Bruno Pereira）則是當地的原住民議題倡議者，失蹤前為菲利普斯擔任嚮導。
被捕的嫌犯則是現年41歲的奧塞尼．奧里維拉（Oseney da Costa Oliveira）及阿馬里多．奧里維拉。兄弟兩人分別於14日、7日因「涉嫌謀殺」遭捕。
綜合媒體報導，主嫌阿馬里多此前否認與失蹤事件有關，他在審訊過程中聲稱自己在兩名男子失蹤的當天，沒有離開他在聖加布裏埃爾河邊村莊的家，阿馬里多的律師和家人也否認他涉案。奧塞尼方面則尚無法立即聯繫到有關人士進行評論。
巴西司法部長週三（6月15日）表示，在搜索調查過程中發現了人類遺骸，法醫正在進行識別分析，以確認身份。
此前，巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）表示，在搜索行動中於水中發現了人類內臟，但這個說法未得到警方證實。當地警方則表示，已經發現了菲利普斯和佩雷拉的個人物品。
菲利普斯和佩雷拉最後一次被人看見，是6月5日在賈瓦裏山谷原住民領地（Javari Valley Indigenous Territory）的入口附近。該領地位處偏遠叢林地區，與秘魯、哥倫比亞接壤，是世界上數量最多、未與外界接觸的原住民的家園，同時也吸引了毒品走私團夥以及非法伐木者、礦工和獵人。
佩雷拉與菲利普斯長期關注熱帶雨林與原住民議題。據悉，兩人當時正進行一次田調旅行，菲利普斯打算撰寫一本有關亞馬遜的書。
《紐約時報》稱，這些失蹤事件「是亞馬遜近代血腥歷史中特別黑暗的一章」。菲利普斯職涯大部分時間，都致力於講述熱帶雨林遭受蹂躪的衝突故事，佩雷拉多年一直嘗試保護原住民部落和環境。該報導稱，「現在看來，這項工作對他們來說是致命的，標誌著人們為了非法開採雨林而不惜一切代價」。
他們兩人若真的遇害，兇嫌殺害的動機為何目前仍不清楚。
菲利普斯和佩雷拉失蹤的消息在全球引起廣泛關注，人權組織、環保人士和關注新聞自由的倡議人士都敦促巴西總統加強搜索，然而博索納羅對該案的多次發言卻招致外界批評。
博索納羅週三（15日）表示，菲利普斯因為其對該地區的報導而被「嫌棄」，應該更加謹慎。他在接受一名記者在其YouTube頻道的採訪時說：「那個英國人在該地區很不受歡迎，因為他寫了很多反對非法採礦者（和）環境問題的文章...很多人都不喜歡他。他本應該加倍採取預防措施的，但他卻決定出行」。
博索納羅上週還曾說，失蹤的兩人「正在進行一場不受歡迎的冒險」，並猜測他們可能已經遇害。此前，博索納羅曾在一次新聞發布會上，受到菲利普斯關於削弱環境執法的嚴厲質詢。
對此，巴西反對黨議員席爾瓦（Orlando Silva）批評稱，「受害者並不是應該受到指責的人」，「政府有義務保護國家，而不是鼓勵控制地區的犯罪分子」。
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