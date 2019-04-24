 英、荷、意如何破解“华为难题”？ | 经济纵横 | DW | 27.04.2019

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经济纵横

英、荷、意如何破解“华为难题”？

面对美国的压力，欧洲各国在是否允许华为参与本国5G网络建设问题上都十分谨慎。荷兰运营商KPN已宣布在5G核心领域禁用华为技术。英国目前商讨的政策也大抵类似。意大利总理则亲自向任正非保证将一视同仁，不会歧视华为。

Hannover Industriemesse 2019 Aufbau (picture-alliance/dpa/C. Gateau)

（德国之声中文网）荷兰最大电信运营商KPN周五表示，将会选择来自西方国家的供应商来构建5G核心网络。KPN就此成为首家明确表示在5G核心技术中禁用华为的欧洲企业。

美国一直在努力说服其盟友国家放弃使用华为设备和技术，因为华盛顿担心，这家中国科技巨头的信息可能会被中国情报部门所用。华为则驳斥称，这类担忧是毫无根据的，并指责美国相关做法完全是被经济利益所驱使。

Logo KPN (picture-alliance/dpa)

总部位于海牙的KPN是荷兰最大的电信运营商。公司在相关声明中表示，上述决定考虑到"对于关键基础设施保护的评估结果变化及其对未来荷兰政策可能会产生的影响"。荷兰政府方面迄今尚未对此议题正式表态。

不过KPN表示，仍将在一些领域继续使用华为提供的设备。该公司还宣布与华为达成初步协议，准备委托这家中国网络设备供应商为其现有移动通信网络进行安全升级。在过去十年里，华为一直都是荷兰KPN的重要供应商。

英国讨论5G课题内容外泄引愤怒

此前有媒体曝光称，英国首相梅已经有条件地允许华为参与5G网络项目。这一消息的泄漏引起了英国政界的震惊。据相关报道称，周四举行的英国国家安全委员会会议做出决定，允许华为参与5G网络的"非核心"设施建设，尽管该决定也遭到了一些部长的反对，而这些内阁官员被视为可能未来会取代梅首相地位的候选人。

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据英媒报道，美国中情局指责华为接受中国国家安全部门的资金，这是迄今为止针对这一中国企业最严厉的指控之一。英国预计下周召开会议评估引入5G网络建设的安全问题。美国强调，华为技术若被“五眼联盟”任何成员引入5G网络，后果将不堪设想。 (20.04.2019)

由于国家安全委员会的相关讨论只有内阁大臣和高级别官员参加，这些官员在参加会议前都必须先在官方保密法令上签字，保证不把会谈内容外泄，否则将面临司法指控。但是《每日电讯报》（The Telegraph）周四晚就报道了梅首相允许华为参与英国5G网络"非核心"部分建设的消息。

梅首相周四拒绝对国家安全委员会的会议内容做出置评。她的发言人此前表示，英国政府将在6月份做出有关华为议题的正式决定。

意大利给华为吃"定心丸"？

与此同时，已经加入中国"一带一路"倡议的意大利则对华为表现出更多的"善意"。该国总理孔特（Giuseppe Conte）周五表示，他已经向华为方面作出保证，在意大利的5G电信网络建设中不会歧视华为。

孔特在访华期间做出了上述表态。他还会见了华为首席执行官任正非。意大利Sky Italia电视台播出了孔特的这番讲话："我告诉他（任正非），我们已经采取了一些预防措施来保护我们的利益，这些措施对所有进入5G领域的公司都提出了很高的安全要求，不只是华为。"

雨涵/王凡（路透社，法新社）

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