英、荷同意建立"国际战斗机联盟"支持乌克兰

（德国之声中文网）乌克兰争取获得战斗机抵御俄罗斯的努力，如今有了新一步进展。英国与荷兰愿意建立一个国际联盟，帮助乌克兰获得美国F-16战机。这是英国政府一名发言人周二晚间向PA通讯社作出的表态。

乌克兰总统泽连斯基说，法国也予以支持。他认为，这些旨在加强乌克兰空军的努力是积极的发展。

不过，美国迄今拒绝向乌克兰提供F-16战机。据德广联报道，马克龙此前表示愿意为乌克兰战斗机飞行员提供培训，但拒绝向基辅提供战机。

泽连斯基5月15日访英

英国政府一名发言人表示："首相与荷兰首相吕特约定，建立一个国际联盟，以便为乌克兰提供空中战斗资源，从培训到获得F-16战机。"目前荷兰政府尚未对此予以证实。

泽连斯基过去数天对欧洲多国进行了短暂访问。他周二在晚间视频讲话中说："我们在英国与里希（苏纳克）首相约定，致力于一个战斗机联盟的建立--培训、飞机、落实。"他补充说："昨天法国总统马克龙予以支持，今天荷兰首相吕特予以支持。这是联盟好的开始。谢谢你们所有人！"

不过，马克龙以及德国总理肖尔茨周日对泽连斯基多次提出的提供战斗机的请求，回应谨慎。

泽连斯基访问英国时，苏纳克宣布，伦敦希望很快就对乌克兰士兵进行西方战机的培训。这位首相宣布将成立一所乌克兰飞行员的飞行学校，让他们能接受不同机型的培训。周二，苏纳克一名发言人还表示，首相认为，乌克兰应在北约有一席之地。

肖尔茨在雷克雅未克峰会上

肖尔茨：不要中断与"另一个俄罗斯"的联系

德国总理肖尔茨在欧洲委员会峰会上表示，不要中断与普京政府之外的"另一个俄罗斯"的联系。这位社民党政治家在峰会开幕式上表示，总有一天，俄罗斯对乌克兰的战争会终结，"有一点是明确的，那一天不会是以普京的帝国主义获胜而终结。"他说，因为人们会对乌克兰一直提供支持，直到实现公正的和平。欧洲委员会有46个成员国。

巴赫穆特：乌军称形成"老鼠夹子"之势

乌克兰东部城市巴赫穆特的战事，呈现出两条发展形势矛盾的战线。乌克兰军队在巴赫穆特外围继续挺进，俄罗斯军队则在市内继续逼退防守的乌军。随着乌军在外围挺进，或可形成乌指挥官塞尔斯基（Olexander Syrskyi）所称的俄罗斯军队进入"老鼠夹子"的态势。

乌军方估计俄投入40万兵力

乌军方情报部门估计，目前俄罗斯有约40万兵力投入战斗，其中纯军方人员约37万名士兵，另有约2万名俄罗斯卫队成员，以及近7000名私人雇佣军，如瓦格纳集团。

基辅方面估计，自去年二月俄罗斯入侵乌克兰以来，俄方人员损失近20万。但这一每日更新的数字并未标明这是死亡人数还是伤者。冲突双方都并不公布投入兵力以及损失情况。

欧洲委员会将制定俄罗斯侵略乌克兰战争损失登记册

周三，欧洲委员会46国在雷克雅未克的峰会上，还将决议制定一个乌克兰战争损失登记册。由此将所有俄罗斯侵略战争造成的损失记录在册。这样，俄罗斯在法律上和财务上就必须对此负责。所有成员国以及观察家和其它国家均可参与该登记册的事宜。这一想法也出自联合国的一项决议。法国总统马克龙也对此表示支持："我呼吁所有国家加入进来，积极参与这一事务。"

（德新社）

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