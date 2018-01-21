 英舰航行西沙群岛  中媒以贸易谈判威胁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.09.2018

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时政风云

英舰航行西沙群岛  中媒以贸易谈判威胁

南海航道攸关每年3万亿美元贸易额。中国在南海扩张受到文莱、马来西亚、菲律宾、台湾和越南的质疑。美国也要求在这个区域自由航行。

China Soldaten im Südchinesischen Meer - Xisha Islands (Reuters)

驻守西沙群岛的中国士兵（资料图片）

(德国之声中文网) 中国外交部週四 (9/6) 批评，英国军舰在上週五 (8/31) 进入中国宣称拥有主权的西沙群岛附近海域，称其为「挑衅」，并表示当时中国海军依法对警告驱离。
中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，「西沙群岛是中国固有领土」，表示英舰「侵犯中国主权」。
她说：「中方强烈敦促英方停止此类挑衅行为，以免损害两国关系大局和地区和平稳定。」她也表示中国会采取必要措施捍卫国家主权。
中英自由贸易协定的代价
《中国日报》英文版在週五(9/7)刊出社评，表示英国此举会阻碍英国脱欧后有关中英自由贸易协定的谈判。
《中国日报》英文版社评说：「中国和英国已经同意，积极探讨在英国脱欧后讨论自由贸易协议的可能性。任何损害中国核心利益的行为只会阻碍这项工作。」

Karte Südchinesisches Meer Chinesisch (DW)


社评内容提到，英国正试图「讨好」华盛顿，因为美国一直在推动自由航行，让世界各国可以在战略航道上自由航行。该报称﹕「英国现在将美国视为退出欧盟后的经济命脉，所以毫无疑问渴望抓住任何机会让华盛顿留下好印象。」
中国和英国上个月同意考虑在英国脱欧后达成「高水平」自由贸易协议。如果达成协议，将成为英国保守党政府在政治上取得的重要胜利。

英国长期以来一直希望在脱欧后与中国达成贸易协议，并提及要打造中英关係的「黄金时代」。然而，任何谈判都必须等到英国正式离开欧盟才能开始。有关磋商也需要花上数年。

路透社週四(9/6)报导，英国2.2万吨两栖战舰阿尔滨号(HMS Albion)上个月在中国宣称拥有主权的西沙群岛附近航行。此举引发了中国的愤怒反应。
西沙群岛目前完全由中国占领，但越南和台湾声称拥有主权。

夏立民/李芊 (路透社等)

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