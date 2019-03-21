英脱欧拟再延后 欧盟發最后通牒

(德国之声中文网) 欧盟执委会主席容克表示，除非英国能在4月12日前批准脱欧协议，否则欧盟不会再同意让英国再延脱欧期限。

他说:「4月12日是英国下议院批准脱欧协议的最后期限。如果脱欧协议届时没能通过，再次短期延后是不可能的。」

容克强调，英国到4月12日依然无协议的可能性很高，他虽然不乐见，但欧盟已经做好准备。

英国首相特蕾莎梅4月3日宣布，她要求欧盟再次延长英国脱欧谈判期限至5月22日，让她有时间和工党领袖杰里米·科尔宾（Jeremy Corbyn）会谈。

终于说YES

英国议会议员4月3日以313：312票通过一项动议，排除英国无协议脱欧的可能性。

该法案由工党议员伊维特·库珀 (Yvette Cooper) 提出，迫使首相特蕾莎梅得请求欧盟延长脱欧期限以避免无协议脱欧。

特蕾莎梅的發言人表示，政府对结果「感到失望」。他补充说：「首相已经制定了一个明确的程序按达成的协议脱欧，我们也已经承诺要再争取延期。」

二次公投?

与此同时，苏格兰和威尔士地区的政党以及绿党、自由民主党和独立小组呼吁对脱欧进行第二次公投。

苏格兰民族党（SNP）、自由民主党、独立小组、威尔斯党和绿党發出联合声明：「鉴于我们现在所知，以及英国脱欧对英国经济、就业机会和人民生活的负面影响。应该要先把这个属于人民的问题交由人民投票决定。」英国公共服务业总工会Unison也呼吁对「任何英国脱欧协议」进行公投。

脱欧？不脱欧？关键是有创意！ 惊呆 “脱欧？什么脱欧？”特雷莎·梅首相满面惊恐。这是3月23日伦敦示威游行队伍中的一个纸板头像，强调再度举行全民公投的诉求。

脱欧？不脱欧？关键是有创意！ 救生圈 新公投、新运气，—今年1月中旬，英国人便为此走上伦敦街头，游行队伍中就有这个拿着救生圈的细唇特雷莎。她会扔下这个救生圈吗？

脱欧？不脱欧？关键是有创意！ 英国亚马逊 “未来叫作欧洲”—3月23日，伦敦，扮成“神力女超人”的一名活动人士便为此战斗着。她大声疾呼“Put it to the People”—“让人民来决定”。

脱欧？不脱欧？关键是有创意！ 穿刺 同一个反脱欧示威行动的参与者们向人们清楚展示了他们所认为的特雷莎·梅正在干什么：处决英国经济。这一塑像的制作者是德国狂欢节花车艺术家雅克·蒂利（Jacques Tilly）。

脱欧？不脱欧？关键是有创意！ “要做爱，不要脱欧” 这一对硬纸板面罩表现的是联邦德国总理默克尔和英国首相梅。3月21日，在欧盟布鲁塞尔峰会前，脱欧反对者中有人戴着它们。至于面罩是否的确很像这两名政府女首脑，这个问题不妨另作讨论— 不过，安吉拉和特雷莎风情万种……？难说吧？

脱欧？不脱欧？关键是有创意！ 联合王国热吻欧盟 那还不如这样：联合王国和欧盟的认同可以说就画在了布鲁塞尔这两个峰会示威者的脸上了。这似乎一点都不妨碍俩人间的亲昵劲儿。

脱欧？不脱欧？关键是有创意！ 迈开坚定步伐…… ……走出欧盟。脱欧的赞同者们当然也能出场。这是2月27日，在英国国会大厦前。

脱欧？不脱欧？关键是有创意！ 鼓足勇气 此人喊的是什么口号，不太清楚。然而，这位英国人再清楚不过地表示了赞同脱欧的立场。他的牙刷是否也饰有“联合杰克”旗标？

脱欧？不脱欧？关键是有创意！ 脱欧不会是儿戏 也许，某些人会希望，脱欧永远只是一个童话。无论如何，一月中旬在伦敦出现的这个毛绒玩具独角兽表示的是，希望生活在未发生离开欧盟事件的一个粉红色世界上。

脱欧？不脱欧？关键是有创意！ 脱下裤子 特雷莎·梅可没想到过：2019年1月15日，下院否决了她的退盟协议法案。就在国会驻地前，一幅人体画守候在了那里。画上是梅首相本人及退盟赞同者约翰逊、戈夫和戴维斯（从右至左）。自2017年10月起，雅克·蒂利的这辆花车跑遍了联合王国。

脱欧？不脱欧？关键是有创意！ 肉身约翰逊 这是真人。虽说不是脱欧强硬派约翰逊本人，却是他有血有肉的真人模仿者加尔德隆（Drew Galdron）。他双手持一块标语牌，上有那句经典口号：“退盟：值得吗？”

脱欧？不脱欧？关键是有创意！ 脱欧之恶吠 当然，脱欧反对者2018年10月举办的早成佳话的“吠公投”（Wooferendum）的参与者们也允许张口。对不起，该说，张嘴。就像这只大嘴，一付苦相，或许是想到了退盟。

脱欧？不脱欧？关键是有创意！ 狗怒 似的，它也属于吠公投：狗狗们的撒尿站。它们特别受到邀请，冲着约翰逊的脸抬腿。脱欧的反对者们以此给自己的领地做记号。



夏立民/李芊 (路透社、美联社)