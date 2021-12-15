 英考慮放寬BNO簽證　彭定康：不該遺忘年輕港人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.02.2022

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英考慮放寬BNO簽證　彭定康：不該遺忘年輕港人

英國上議院上週針對 BNO 簽證計畫的修正案展開辯論，將考慮放寬簽證，讓1997年後出生、未持有 BNO 護照的年輕港人能獨立申請該簽證，移居英國。

Pictures Report: In a scarred Hong Kong beautiful things are gone

過去幾年，雖然許多港人透過英國的 BNO 簽證計畫，移居英國。但該計畫因難以惠及1997年後出生、站在街頭抗爭前線的大批香港年輕人而受到批評。

（德國之聲中文網）香港在反送中運動與《香港國安法》實施後，掀起一波「離港潮」，許多港人透過英國的 BNO 簽證計畫，移居英國。但該計畫因難以惠及1997年後出生、站在街頭抗爭前線的大批香港年輕人而受到批評。

2月10日，英國上議院針對《國籍與邊界法》修正案展開辯論，討論是否放寬BNO簽證計畫——允許1997年後出生、未持有 BNO 護照的香港年輕人，只要父母任一方持有BNO護照，即可據此獨立申請 BNO 簽證，前往英國。

有關提議是由前香港總督彭定康、英國前外交大臣海格（William Hague）等英國重量級政治家領頭倡議，並受到跨黨派議員支持。2021年12月，類似修正案也曾在英國下議院展開辯論，但當時未獲通過。這次在上議院的修正案，則是由上議院議員阿爾頓（David Alton）提出，並受到多名保守黨議員支持。

在上議院的最新辯論中，英國保守黨黨鞭夏普（Andrew Sharpe ）表示，政府「聽見了大家的擔憂」，對於年輕港人的遭遇「深感同情」，將認真考慮放寬 BNO 簽證計畫。這也是夏普首次針對相關提議，發言表態。

席間，前香港總督彭定康亦直言批評：「令人不快又弔詭的是，包含香港警察在內，那些實行迫害的人持有英國護照；但被迫害、被關押的香港人卻沒有。」他說，許多港府高官、港警一手拿著外國護照，一手對港人實行政治迫害，受迫害的港人卻無法循相關途徑移居外國，遠離政治迫害的風險，英國政府應協助解決這樣「令人不悅的失衡」狀態。

年輕港人：受迫害風險最高，卻拿不到BNO

Chris Patten

前香港總督彭定康亦直言批評：「令人不快又弔詭的是，包含香港警察在內，那些實行迫害的人持有英國護照；但被迫害、被關押的香港人卻沒有。」

BNO 為 British National (Overseas) passport 的簡稱，即「英國國民（海外）護照」。英國自1987年7月1日至1997年7月1日（即香港主權移交中國前），簽發 BNO 護照給香港的英國屬土公民。持有 BNO 護照者雖具英國國籍，但原本並未能自動取得英國居留權及工作權，且最多只能在英國免簽停留6個月。

2021年1月31日，英國政府正式推出「5+1」的 BNO 簽證新計畫，開放讓持有 BNO 護照的港人及其家屬申請 BNO 簽證移居英國，期間可就學、就業，住滿5年即可獲得永久居留權，再住滿1年即可申請入籍成為英國公民。

根據英國內政部統計，新的 BNO 簽證政策上路後，截至2021年9月，已有超過8萬8,000名港人申請，其中約7萬6,000人已成功取得 BNO 簽證。

然而，2019年香港街頭抗爭爆發以來，許多示威者都是1997年以後才出生、未持有 BNO 護照的年輕人。根據英國《衛報》引述的一份調查報告，香港街頭抗爭中高達93％的被告，都是年齡落在18~25歲的年輕人。這也讓年輕港人成為受政治起訴風險最高、卻難以避走英國的一群人。

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英国今年1月底开放让符合领取英国国民海外护照（BNO）资格的香港人申请签证赴英。12月初，英国下议院讨论一项修正案，决定没有BNO身份的人是否可申请BNO签证，该修正案最终不获接受。

获英国政府政治庇护、前香港立法会议员罗冠聪联同其他移居英国港人创办香港协会(Hong Kong Umbrella Community)，协助港人与英国社会互动。协会将成立基金，利用所筹得款项协助英国各地的港人组织注册成为慈善机构。

由於港人持BNO护照以「特许入境许可」方式去英国的期限将至，香港机场18日出现大批赴英的人潮。不少人表示，英国设的底线迫使他们将移民计划提前。

而儘管 BNO 簽證計畫允許 BNO 護照持有者攜帶親屬一同移居英國，但許多年輕港人仍因諸多現實限制，難以據此管道避走英國。比如：父母可能因為與子女的政治立場相左或其他原因，選擇留在香港，使得年輕港人無法透過 BNO 簽證前往英國。

因此，此次修正案才會提議放寬條件：只要父母任一方持有BNO護照，即可據此「獨立」申請BNO簽證，不需依憑父母申請，才能移居英國。

此前，英國政府曾表示，港人亦可透過「青年交流計畫」（Youth Mobility Scheme）等其他途徑前往英國．但此次提案的上議院議員阿爾頓解釋，許多參與抗爭運動的年輕港人都是匆匆離港，根本來不及等到青年交流計畫的申請，遠水救不了近火。放寬 BNO 簽證也被支持者認為，能惠及更多有需要的年輕港人。

英國人權組織「香港觀察」（Hong Kong Watch）的政策總監派特森（Johnny Patterson）就表示：「英國政府承諾將進一步研擬修改 BNO 簽證計劃，是重要的一步。如果修正案最終被採納，這將成為那些受政治迫害風險最高、亟需救命船的香港年輕人的重要馳援。」

(獨立報、衛報等) 

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