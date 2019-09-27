英老牌旅行社破产 游客滞留希腊有家不能归

（德国之声中文网）周三（9月25日）上午，在希腊第二大机场伊拉克利翁（Heraklion）大厅内，通常都会是人群熙攘，等待登机或者等待安检的旅客排起长队。

然而在这个星期三，出现的却是另外一种景象：大厅内相对安静。办理登机手续的区域出现了很多英国政府派遣的民航服务员。他们的黄色背心很扎眼。他们耐心地为希望返回英国的乘客提供咨询。此外，机场的地勤人员也在随时解答乘客的问题。

据估计，伦敦政府需要将滞留世界各地的15万游客接回英国。这是和平时期最大规模的帮助公民返乡行动。

滞留机场也坦然的英国游客

排队等候的游客表情之坦然和轻松，几乎令人难以置信。当被问及如何对待托马斯·库克破产的信息时，他们表现出了典型的英国式的平静："担心有什么用"，来自伯明翰的一位女士叹了口气说道，"我们无能为力。"

这位女士的朋友表示，她的朋友说："我们彼此保证不会担忧，因为我们知道，无论以什么方式，最终我们都能回家。自星期一以来，我们唯一要做的就是在互联网上办理登机手续，搭上享有的航班。"

当她们得知记者是在为德国之声进行采访报道时，顿时对德国政府大加赞扬。柏林表示愿意为托马斯·库克的德国子公司康多尔（Condor）提供3.75亿欧元的贷款，帮助它度过难关。同时，这几位游客抱怨英国政府就没有像德国这样向托马斯·库克伸出援助之手。英国首相约翰逊（Boris Johnson）表示，英国政府不应救助托马斯·库克（Thomas Cook）免于破产，因为这会造成"道德风险"。因为其他公司可能将来也会期待类似的待遇。这两位女士还告诉我，他们不是英国脱欧的支持者。在她们看来，英国脱欧是托马斯·库克衰败的重要因素。

切斯特一家决定吸取教训。他们决定今后只预定知名航空公司的机票以及在网上预订酒店。他们再也不会参加全包旅游。

机场一切照旧

我向伊拉克利翁机场的管理部门询问滞留旅客的处理情况。他们说，机场的日常业务不会有太大的变化。英国政府立即派出民航服务人员照顾滞留的游客，因此机场不必提供额外人员。对于乘客和航班数量减少的问题，该机场管理部门也并不担心。他们说："这个旅游季节将于11月20日正式结束。我们热切希望明年能够有其它旅游服务提供商填补托马斯·库克破产留下的空白。"

周三，托马斯·库克办理登机手续的服务台前只有很少几名工作人员。他们说，自周一（9月23日）以来，他们就提供昼夜24小时服务，以确保游客尽快返乡。

对明年寄予希望

在克里特岛，尤其是酒店受到托马斯·库克破产的影响。克里特岛酒店协会主席查尔基亚达基斯（Nikos Chalkiadakis）估计，未来几天，克里特岛将有26家酒店，全希腊将有48家酒店不得不关闭。托马斯·库克的所有全包酒店都关张。他说： "这是一个沉重的打击-与几年前的金融危机一样糟糕。"

克里特岛酒店老板兼酒店协会主席查尔基亚达基斯希望政府出手相助

希望避免这场灾难的希望落空。自2019年7月15日以来，托马斯·库克没有为与其签约的酒店支付过一分钱。即使酒店成功地将空房间出租给了其它客人，但是损失也是巨大的。现年54岁的查尔基亚达基斯在克里特岛的北部海岸的史塔利思（Stalis）村经营着五家酒店。

他说： "托马斯·库克欠我约65万欧元，这给我的公司造成巨大影响。我担心再也拿不回这笔钱。"他不断地用手机接听电话。因为他正在领导着一个代表团，试图与希腊政府进行谈判，为被扯入困境的酒店寻求援助。

查尔基亚达基斯坚信，明年会有很多新的旅行社填补托马斯·库克留下的空白。酒店经营者现在寄希望于雅典政府。他们希望政府取消增值税以及其他税收和社保费用，以扶持企业的生存，从而挽救就业岗位。

不幸中的幸运：度假期接近尾声

从查尔基亚达基斯的酒店出发，步行片刻即可到达海滩。乍看上去，一切都像往常一样，人们享受着度假的时光。斯蒂芬诺斯（Stephanos）在一个小木屋里出租游船和滑翔伞。他的生意没有蒙受任何损失。

他说："幸运的是，这个旅游季节已近结束，我已经达到了我的年度目标。如果明年游客减少，生意可能会比较困难。"他说，其他地方可能会更快地感觉到危机。 "如果酒店被迫关闭，整个生意链将受到影响，从食品生产商、农民到洗衣店和保洁公司都将不得不裁员。"

在史塔利思（Stalis）村走上一圈，就会明显感觉到这个海边的小村庄依靠旅游为生。在海滩林荫大道上，酒吧和餐馆在招揽着顾客。他们的客人主要来自德国和英国。例如酒吧老板科斯塔斯（Kostas）与妻子经营的"流浪者归来酒吧"，装潢设计风格就完全是英式的。科斯塔斯说："客人明显减少，或许明年我必须重新规划我的生意，重新寻找客源。"