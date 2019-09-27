英老牌旅行社破产 游客滞留希腊有家不能归

英国宣布该国老牌旅行社托马斯·库克（Thomas Cook）破产后，希腊克里特岛的旅游行业尤其受到严重影响。酒店老板担心，损失将高达数百万欧元。
（德国之声中文网）周三（9月25日）上午，在希腊第二大机场伊拉克利翁（Heraklion）大厅内，通常都会是人群熙攘，等待登机或者等待安检的旅客排起长队。
然而在这个星期三，出现的却是另外一种景象：大厅内相对安静。办理登机手续的区域出现了很多英国政府派遣的民航服务员。他们的黄色背心很扎眼。他们耐心地为希望返回英国的乘客提供咨询。此外，机场的地勤人员也在随时解答乘客的问题。
据估计，伦敦政府需要将滞留世界各地的15万游客接回英国。这是和平时期最大规模的帮助公民返乡行动。
滞留机场也坦然的英国游客
排队等候的游客表情之坦然和轻松，几乎令人难以置信。当被问及如何对待托马斯·库克破产的信息时，他们表现出了典型的英国式的平静："担心有什么用"，来自伯明翰的一位女士叹了口气说道，"我们无能为力。"
这位女士的朋友表示，她的朋友说："我们彼此保证不会担忧，因为我们知道，无论以什么方式，最终我们都能回家。自星期一以来，我们唯一要做的就是在互联网上办理登机手续，搭上享有的航班。"
当她们得知记者是在为德国之声进行采访报道时，顿时对德国政府大加赞扬。柏林表示愿意为托马斯·库克的德国子公司康多尔（Condor）提供3.75亿欧元的贷款，帮助它度过难关。同时，这几位游客抱怨英国政府就没有像德国这样向托马斯·库克伸出援助之手。英国首相约翰逊（Boris Johnson）表示，英国政府不应救助托马斯·库克（Thomas Cook）免于破产，因为这会造成"道德风险"。因为其他公司可能将来也会期待类似的待遇。这两位女士还告诉我，他们不是英国脱欧的支持者。在她们看来，英国脱欧是托马斯·库克衰败的重要因素。
切斯特一家决定吸取教训。他们决定今后只预定知名航空公司的机票以及在网上预订酒店。他们再也不会参加全包旅游。
机场一切照旧
我向伊拉克利翁机场的管理部门询问滞留旅客的处理情况。他们说，机场的日常业务不会有太大的变化。英国政府立即派出民航服务人员照顾滞留的游客，因此机场不必提供额外人员。对于乘客和航班数量减少的问题，该机场管理部门也并不担心。他们说："这个旅游季节将于11月20日正式结束。我们热切希望明年能够有其它旅游服务提供商填补托马斯·库克破产留下的空白。"
周三，托马斯·库克办理登机手续的服务台前只有很少几名工作人员。他们说，自周一（9月23日）以来，他们就提供昼夜24小时服务，以确保游客尽快返乡。
对明年寄予希望
在克里特岛，尤其是酒店受到托马斯·库克破产的影响。克里特岛酒店协会主席查尔基亚达基斯（Nikos Chalkiadakis）估计，未来几天，克里特岛将有26家酒店，全希腊将有48家酒店不得不关闭。托马斯·库克的所有全包酒店都关张。他说： "这是一个沉重的打击-与几年前的金融危机一样糟糕。"
希望避免这场灾难的希望落空。自2019年7月15日以来，托马斯·库克没有为与其签约的酒店支付过一分钱。即使酒店成功地将空房间出租给了其它客人，但是损失也是巨大的。现年54岁的查尔基亚达基斯在克里特岛的北部海岸的史塔利思（Stalis）村经营着五家酒店。
他说： "托马斯·库克欠我约65万欧元，这给我的公司造成巨大影响。我担心再也拿不回这笔钱。"他不断地用手机接听电话。因为他正在领导着一个代表团，试图与希腊政府进行谈判，为被扯入困境的酒店寻求援助。
查尔基亚达基斯坚信，明年会有很多新的旅行社填补托马斯·库克留下的空白。酒店经营者现在寄希望于雅典政府。他们希望政府取消增值税以及其他税收和社保费用，以扶持企业的生存，从而挽救就业岗位。
不幸中的幸运：度假期接近尾声
从查尔基亚达基斯的酒店出发，步行片刻即可到达海滩。乍看上去，一切都像往常一样，人们享受着度假的时光。斯蒂芬诺斯（Stephanos）在一个小木屋里出租游船和滑翔伞。他的生意没有蒙受任何损失。
他说："幸运的是，这个旅游季节已近结束，我已经达到了我的年度目标。如果明年游客减少，生意可能会比较困难。"他说，其他地方可能会更快地感觉到危机。 "如果酒店被迫关闭，整个生意链将受到影响，从食品生产商、农民到洗衣店和保洁公司都将不得不裁员。"
在史塔利思（Stalis）村走上一圈，就会明显感觉到这个海边的小村庄依靠旅游为生。在海滩林荫大道上，酒吧和餐馆在招揽着顾客。他们的客人主要来自德国和英国。例如酒吧老板科斯塔斯（Kostas）与妻子经营的"流浪者归来酒吧"，装潢设计风格就完全是英式的。科斯塔斯说："客人明显减少，或许明年我必须重新规划我的生意，重新寻找客源。"