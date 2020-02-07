英美应对华为不同调 传特朗普怒批约翰逊

(德国之声中文网) 英国《金融时报》周四报道，美国总统特朗普在一通与英国首相约翰逊的电话中「暴跳如雷」。原因是约翰逊并没有完全禁止华为5G。

尽管特朗普政府持续发出警告，约翰逊在电话中表示，华为仍将参与英国5G建设。该报援引伦敦和华盛顿的匿名官员指出，特朗普得知後勃然大怒。

该报称，一位在1月28日听取电话内容简报的人士说，特朗普「暴跳如雷」。内容也援引了另一位人士的话说，这一通电话「非常难打」，特朗普的语气让英国官员吓了一跳。

当被问及《金融时报》的报道时，约翰逊的办公室表示，除了领导人讨论后发表的声明，他们没有任何其他补充。

该声明说：「首相强调了志同道合的国家应共同努力，实现市场多元化，以及打破少数公司主导的重要性。」

白宫没有立即发表评论。

特朗普尚未对英国的华为决定发表公开评论，但美国国务卿蓬佩奥上周访问伦敦时淡化了两国分歧。他表示，「五眼联盟」关系牢固。美国和英国通过「五眼联盟」共享情报，该组织还包括澳大利亚，加拿大和新西兰。

美反华为推新招

美国总检察长巴尔周四(2月6日)表示，为了和中国的华为在5G技术上抗衡，美国及其盟国应考虑买下芬兰诺基亚和瑞典爱立信控股权。

他表示，美国可能直接或透过由美国和盟国私营企业组成的一个财团来获得这两家欧洲公司控股权。他说：「将我们庞大的市场和财务实力放在这两家公司中的其中一家或两家之后，将使其成为(比华为)更强的竞争对手。」

芬兰诺基亚和瑞典爱立信两家公司的总市值约为500亿美元，目前尚不清楚美国政府可能会利用哪些资金来源来收购两家公司的股份，或者是否获得外国监管机构的批准。

针对这样的提议，两家公司目前则都没有回应。巴尔发表谈话之后，两家公司的股票小幅上涨。

上个月，6名美国参议员组成的小组提出了一项立法，提供超过10亿美元的投资在西方生产替代中国华为和中兴设备的替代产品。

巴尔说，中国已经成为「地缘政治的头号对手」，并补充说：「中国抢占先机，现在在5G上处于领先地位……已经占据了40％的市场。」

过去除了拯救陷入困境的公司和工作岗位的相关救助计划，美国政府很少投资上市公司，对外国公司的投资更为罕见。

邹宗翰/文木 (路透社)