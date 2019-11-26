英美启动贸协谈判 农业议题最棘手

(德国之声中文网) 英美两国的贸易谈判代表周二(5月5日)开始就未来的贸易协议进行正式谈判。

英国国际贸易大臣特劳斯 (Liz Truss)和美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）举行了视讯会议，替为期两周的双边谈判拉开序幕，约有100名官员参加。

两国在一份声明中表示，跨大西洋自由贸易协定将「有助于我们经济的长期健康发展，在我们从新冠肺炎疫情带来的挑战中复原之时至关重要。」 两国承诺将「加快步伐 」达成协议。

除了英美重启谈判之际，英国还必须与欧盟达成贸易协议，在脱欧后和遭遇这场可能颠覆全球经济的疫情大流行期间进行协商。

2018年，英美之间的货物贸易额为1271亿美元，约1172亿欧元。根据美国人口普查局的数据，英国是美国第7大货物贸易伙伴，仅次于韩国。

棘手的农业议题

对于英国政府来说，在脱欧之后，与美国达成贸易协议具有象征性和政治意义，代表英国将从中获得一定的经济利益。

今年3月，英国表示，若跨大西洋商品贸易的关税取消，其经济规模在未来15年内仅增加0.16%。

对特朗普政府而言，该贸易协议提供了一个将供应链转移回美国、远离中国的机会。这也是其 「买美国货运动」的一部分。

爱荷华州的共和党参议员格拉斯利(Chuck Grassley)表示，对这份贸易协议寄予厚望，认为这将向欧盟发出强烈的信息。

他在电话中告诉记者:「我所希望做的就是，如果我们在农业问题上与英国达成一个好的协议，这将会让欧洲难堪。」

但一般预计农业将成为英美双边会谈中最困难的议题之一，问题就是英国强烈反对美国的转基因作物和在家禽上使用抗生素。

英国首相约翰逊政府的批评者称，与华盛顿达成协议将导致英国必须接受美国较宽松的食品和环境标准。

英国政府否认了这个说法。约翰逊誓言要推动 「硬交易」，英国国际贸易大臣特劳斯承诺，英国不会为了贸协而降低食品安全标准。

邹宗翰/杨威廉（德新社、路透社、法新社)