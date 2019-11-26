 英美启动贸协谈判 农业议题最棘手 | 经济纵横 | DW | 06.05.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

英美启动贸协谈判 农业议题最棘手

英美两国官员开始为期两周的贸协谈判，这项协议在英国决定脱欧后具有象征和政治意义。谈判中，农业将是其中一个棘手议题。

Großbritannien London | Verhandlung Handelsabkommen USA & Großbritannien (Reuters/Andrew Parsons/10 Downing Street)

英国国际贸易大臣特劳斯在外交部与美国贸易代表莱特希泽进行视讯会谈，就贸易协议展开谈判。

(德国之声中文网) 英美两国的贸易谈判代表周二(5月5日)开始就未来的贸易协议进行正式谈判。

英国国际贸易大臣特劳斯 (Liz Truss)和美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）举行了视讯会议，替为期两周的双边谈判拉开序幕，约有100名官员参加。

两国在一份声明中表示，跨大西洋自由贸易协定将「有助于我们经济的长期健康发展，在我们从新冠肺炎疫情带来的挑战中复原之时至关重要。」 两国承诺将「加快步伐 」达成协议。

除了英美重启谈判之际，英国还必须与欧盟达成贸易协议，在脱欧后和遭遇这场可能颠覆全球经济的疫情大流行期间进行协商。

2018年，英美之间的货物贸易额为1271亿美元，约1172亿欧元。根据美国人口普查局的数据，英国是美国第7大货物贸易伙伴，仅次于韩国。

DW.COM

英国脱欧之后，将在3月展开与欧盟的自由贸易谈判。然而英国首相约翰逊的立场强硬，使得双方分歧又再度凸显出来。 (04.02.2020)

经多年政争、国内分歧、两位首相辞职，2020年1月31日，大不列颠王国正式脱离欧盟。不过，它并非英国脱欧的结束，争取未来的斗争开始了。 (01.02.2020)

英国退盟前一天，欧盟委员会主席冯·德莱恩接受德国之声采访时称，即使至2020年年底无法与英国达成协议，双方仍可继续谈判。同时她表示，希望自己的孩子可以看到英国重返欧盟的那一天。 (01.02.2020)

棘手的农业议题

对于英国政府来说，在脱欧之后，与美国达成贸易协议具有象征性和政治意义，代表英国将从中获得一定的经济利益。

今年3月，英国表示，若跨大西洋商品贸易的关税取消，其经济规模在未来15年内仅增加0.16%。

对特朗普政府而言，该贸易协议提供了一个将供应链转移回美国、远离中国的机会。这也是其 「买美国货运动」的一部分。

爱荷华州的共和党参议员格拉斯利(Chuck Grassley)表示，对这份贸易协议寄予厚望，认为这将向欧盟发出强烈的信息。

他在电话中告诉记者:「我所希望做的就是，如果我们在农业问题上与英国达成一个好的协议，这将会让欧洲难堪。」

但一般预计农业将成为英美双边会谈中最困难的议题之一，问题就是英国强烈反对美国的转基因作物和在家禽上使用抗生素。

英国首相约翰逊政府的批评者称，与华盛顿达成协议将导致英国必须接受美国较宽松的食品和环境标准。

英国政府否认了这个说法。约翰逊誓言要推动 「硬交易」，英国国际贸易大臣特劳斯承诺，英国不会为了贸协而降低食品安全标准。

邹宗翰/杨威廉（德新社、路透社、法新社)

相关内容

Fahnen von USA und China auf gebrochenem Glas, Handelskrieg

中方说初步协议有谱 北京警告国内金融风险 26.11.2019

中国官媒再次放出初步贸协即将达成的乐观消息，也说还有后续第二和第三阶段的谈判。不过中美双方针对降低或取消关税尚无共识。贸易战持续下，中国金融体系的风险也不断增高。

Donald Trump NAFTA Pressekonferenz

美墨谈妥北美协定 加拿大进退两难 28.08.2018

美加贸易龃龉下，美墨已谈定贸易条件。除了考虑是否加入原来的《北美自由贸易协定》，加拿大贸易部长正在东南亚开辟自由贸易的空间。

Indien Staatsbesuch von Donald Trump in Dehli

泽林视点：棘手的三角关系 29.02.2020

中国抗击疫情之际，特朗普希望在军事和经济层面上拉拢印度抗衡中国。泽林认为，特朗普的愿望似乎并不容易实现。

广告
Paris Eiffel Turm Licht Show Ehrung Corona Helfer (Reuters/B. Tessier)

法国医生称零号病人12月就感染新冠

据美联社报道，法国科学家称，他们可能已经发现了一个可以追溯到2019年12月的新冠病毒感染病例。从时间上来说，也就是到目前为止欧洲首次确认第一个病例之前的一个月。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  