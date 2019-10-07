英、美三位医学家分享诺贝尔生理学或医学奖

（德国之声中文网）本周一中午，诺贝尔奖委员会宣布，2019年诺贝尔生理学或医学奖授予美国哈佛医学院癌症学家威廉·凯林（William G. Kaelin），英国牛津大学和弗朗西斯·克里克研究所的临床医生彼得·约翰·拉特克里夫（Sir Peter J. Ratcliffe）以及美国约翰霍普金斯大学医学院的雷格·塞门扎（Greg Semenza）。
生物的身体需要氧气进行能量代谢。虽然这早就成为了常识，但是今年获奖的三位医学家发现了细胞在应对不同水平的氧气时，能够调节基因活动的分子机制。例如拉特克里夫发现，地球上包括人类在内的所有生物体里，细胞都具有测量氧气水平并进行调节的系统。
这3位科学家的伟大发现揭示了生命中最重要的适应性机制之一，同时有望为治疗癌症、贫血和其它疾病的新方法铺平道路。
周二（10月8日）诺贝尔奖委员会将揭晓物理学奖的获得者。外界猜测，今年诺贝尔物理学奖的获得者可能也都是清一色的男性。因为到目前为止获得诺贝尔物理学奖的女性只出现过3次，她们分别是居里夫人（1903年）、德裔美国物理学家玛丽亚·格佩特-梅耶（Maria Goeppert-Mayer）（1963年）和加拿大物理学家唐娜·斯特里克兰（Donna Strickland）（2018年）。
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百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖
2018：启动针对癌症的免疫系统“刹车机制”
我们的身体对于肿瘤有天然抵御能力，需要的只是解决免疫系统的“刹车机制”。艾利森(James P. Allison )和本庶佑研究的抗癌疗法，能激活人类免疫细胞中的一些通常不被使用的特殊功能，从而让这些细胞更有效地去对抗癌细胞。基于这两位学者科研成果而开发出的一些新型抗癌疗法，已经被证明具有显著的临床疗效。
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百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖
2017：告诉你生物钟的秘密
三位美国遗传学家因其在昼夜节律控制机制（即生物钟）方面的发现，获得2017年度诺贝尔医学奖。他们利用果蝇作为模型，成功分离出一种控制生物正常昼夜节律的基因。研究显示这一基因会让一种蛋白质在夜晚时分在细胞内积累，并在白天分解。诺贝尔大会宣布这一决定时表示，三人的研究“帮助我们窥测了我们的生物钟，并阐明它们内在的运作机理”。
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2013：细胞内的秘密
2013年诺贝尔医学奖项已经揭晓。德国科学家托马斯•聚德霍夫（Thomas Südhof）和两位美国研究学者詹姆斯•罗斯曼（James Rothman）、兰迪•谢克曼（Randy Schekman）共同获得了这个奖项。得奖原因为他们成功破译了细胞内重要的运输机制。这个系统的失稳会导致如阿尔茨海默氏症、帕金森综合症或糖尿病的发生。
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2010：试管婴儿
爱德华兹(Robert Edwards)获得了2010年度诺贝尔医学奖。他发明了俗称试管婴儿技术的体外受精技术。首名试管婴儿于1978年诞生。之后这个技术经过不断的发展完善，也增大了成功率。现今，全球已有超过500万名试管婴儿降生人世。
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2008：女性的福音
通过德国癌症研究中心哈拉尔德·楚尔·豪森（Harald zur Hausen）的发现，人们才知道，人类乳头状瘤病毒可能会让人患上子宫颈癌。研究人员基于这个发现，研制出了针对这种病毒的疫苗。女性们现在能针对这种类型的宫颈癌接种疫苗。
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百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖
1979 和 2003：体内乾坤
最开始，如果人们想了解人体内部的情况，唯一的办法就是照X光照片。不过随着时间的推移，医生们已经找到了更好的办法。其中之一就是“电脑断层扫描”技术（CT），这种技术虽然也利用具有放射性的X-射线，但是能够照出更详细的人体断层图像。之后出现了“核磁共振成像”(MRT)，这种方法利用了对人体完全无害的强磁场。
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1956：以身试验
德国人沃纳·福斯曼（Werner Forßmann）和两位同事共同获得了诺贝尔奖。他发明了心脏导管技术。福斯曼曾经自己身上做了实验，完成了心脏导管插入术。这种手术是将一根塑料导管插入肘前静脉或者手部静脉，并向内推进直到心脏。如今，医生们仍利用这种技术做心脏检查或是进行心脏手术。
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百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖
1948：杀死害虫
化学家米勒(Paul Hermann Müller)发现，杀虫剂DDT可以杀死害虫，却几乎不伤及哺乳动物。这个消息公布于世后的几十年里，DDT是被最广泛应用的杀虫剂之一。直到人们发现，DDT在环境中的积累会对鸟类造成伤害后情况才有所改变。虽然现在DDT已遭受冷落。不过人们还是会使用它来对付疟蚊。
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百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖
1939, 1945 和 1952：细菌的克星
有三个诺贝尔医学奖颁发给了抗生素的发现者和开发者。其中包括发现青霉素的亚历山大·弗莱明（Alexander Fleming）。直到今天，抗生素是最常被使用的药物之一，也经常成为病人的大救星。不过研究人员必须不断开发出新的抗生素品种，因为细菌经过一段时间就会对抗生素进化出抗药性。
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1930：四个血型
奥地利人卡尔·兰德斯坦纳（Karl Landsteiner）发现，如果把两个人的血液混合在一起，经常出现凝结，但这种情况并不具有绝对性。很快他就找出了原因：人类有不同的血型A、B、O(他称这个血型为C型)。稍晚，他的同事发现了第四种血型AB。这个发现大大提高了输血的安全性。
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百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖
1924：一探心脏的秘密
荷兰人威廉·埃因托芬（Willem Einthoven）被称为“心电图之父”。他发展的心电图描记器成了医院和诊所诊断病情的技术手段之一。心电图描记机记录了心脏肌肉纤维的活动。医生可以凭借心电图可以检测出心律失常等心脏疾病。直到今天这都是一个十分广泛的使用方法。
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百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖
1912：器官的移植
法国外科医生亚历克西·卡雷尔（Alexis Carrel）成功的进行了人体的血管缝合和器官移植，因此获得诺贝尔医学奖。他发明了“血管吻合术”，把切断的血管重新对合拼接起来。另外他也找出了一种储存人体器官的稳妥方式。时至今日，医生每年大概要移植10万个左右的器官。
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百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖
1905：结核菌
德国科学家科赫(Robert Koch)发现了结核病的病原体——结核菌。而今，结核病是一种全球各地都可见到的感染性疾病，尽管使用对症的抗生素，其治疗过程也往往非常漫长。随着医学的发展，医研人员已经发明出一种可以预防婴幼儿得结核病的疫苗，但是这种疫苗对成年人并没有效用。
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百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖
1902：都是蚊子惹的祸
英国人罗纳德·罗斯（Ronald Ross）发现，疟蚊是热带疾病疟疾的传播媒介。他指出，疟蚊是疟原虫属生物的寄主，会传播疟疾。直到如今，每年还有约3亿人口染有疟疾。感谢罗斯的重要贡献，可以让研究人员针对这种疾病开发出药物。
作者: Brigitte Osterath