英、美三位医学家分享诺贝尔生理学或医学奖

（德国之声中文网）本周一中午，诺贝尔奖委员会宣布，2019年诺贝尔生理学或医学奖授予美国哈佛医学院癌症学家威廉·凯林（William G. Kaelin），英国牛津大学和弗朗西斯·克里克研究所的临床医生彼得·约翰·拉特克里夫（Sir Peter J. Ratcliffe）以及美国约翰霍普金斯大学医学院的雷格·塞门扎（Greg Semenza）。

生物的身体需要氧气进行能量代谢。虽然这早就成为了常识，但是今年获奖的三位医学家发现了细胞在应对不同水平的氧气时，能够调节基因活动的分子机制。例如拉特克里夫发现，地球上包括人类在内的所有生物体里，细胞都具有测量氧气水平并进行调节的系统。

这3位科学家的伟大发现揭示了生命中最重要的适应性机制之一，同时有望为治疗癌症、贫血和其它疾病的新方法铺平道路。

周二（10月8日）诺贝尔奖委员会将揭晓物理学奖的获得者。外界猜测，今年诺贝尔物理学奖的获得者可能也都是清一色的男性。因为到目前为止获得诺贝尔物理学奖的女性只出现过3次，她们分别是居里夫人（1903年）、德裔美国物理学家玛丽亚·格佩特-梅耶（Maria Goeppert-Mayer）（1963年）和加拿大物理学家唐娜·斯特里克兰（Donna Strickland）（2018年）。