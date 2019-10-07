 英、美三位医学家分享诺贝尔生理学或医学奖 | 科技环境 | DW | 07.10.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

英、美三位医学家分享诺贝尔生理学或医学奖

2019年诺贝尔生理学或医学奖授予了来自美国和英国的三位医学家。他们获奖的理由是发现了细胞如何感知以及对氧气供应的适应性。

Schweden Stockholm Nobelpreis Medizin 2019 (AFP/J. Nackstrand)

诺贝尔奖委员会在斯德哥尔摩宣布生理或医学奖得主

（德国之声中文网）本周一中午，诺贝尔奖委员会宣布，2019年诺贝尔生理学或医学奖授予美国哈佛医学院癌症学家威廉·凯林（William G. Kaelin），英国牛津大学和弗朗西斯·克里克研究所的临床医生彼得·约翰·拉特克里夫（Sir Peter J. Ratcliffe）以及美国约翰霍普金斯大学医学院的雷格·塞门扎（Greg Semenza）。

生物的身体需要氧气进行能量代谢。虽然这早就成为了常识，但是今年获奖的三位医学家发现了细胞在应对不同水平的氧气时，能够调节基因活动的分子机制。例如拉特克里夫发现，地球上包括人类在内的所有生物体里，细胞都具有测量氧气水平并进行调节的系统。

这3位科学家的伟大发现揭示了生命中最重要的适应性机制之一，同时有望为治疗癌症、贫血和其它疾病的新方法铺平道路。

周二（10月8日）诺贝尔奖委员会将揭晓物理学奖的获得者。外界猜测，今年诺贝尔物理学奖的获得者可能也都是清一色的男性。因为到目前为止获得诺贝尔物理学奖的女性只出现过3次，她们分别是居里夫人（1903年）、德裔美国物理学家玛丽亚·格佩特-梅耶（Maria Goeppert-Mayer）（1963年）和加拿大物理学家唐娜·斯特里克兰（Donna Strickland）（2018年）。

  • Melanoma - Hautkrebs - Illustration der Krebszellen (Imago/Science Photo Library/A. Pasieka)

    百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖

    2018：启动针对癌症的免疫系统“刹车机制”

    我们的身体对于肿瘤有天然抵御能力，需要的只是解决免疫系统的“刹车机制”。艾利森(James P. Allison )和本庶佑研究的抗癌疗法，能激活人类免疫细胞中的一些通常不被使用的特殊功能，从而让这些细胞更有效地去对抗癌细胞。基于这两位学者科研成果而开发出的一些新型抗癌疗法，已经被证明具有显著的临床疗效。

  • DW Fit und Gesund 08.03.2018 (BR)

    百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖

    2017：告诉你生物钟的秘密

    三位美国遗传学家因其在昼夜节律控制机制（即生物钟）方面的发现，获得2017年度诺贝尔医学奖。他们利用果蝇作为模型，成功分离出一种控制生物正常昼夜节律的基因。研究显示这一基因会让一种蛋白质在夜晚时分在细胞内积累，并在白天分解。诺贝尔大会宣布这一决定时表示，三人的研究“帮助我们窥测了我们的生物钟，并阐明它们内在的运作机理”。

  • Synapse im Gehirn

    百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖

    2013：细胞内的秘密

    2013年诺贝尔医学奖项已经揭晓。德国科学家托马斯•聚德霍夫（Thomas Südhof）和两位美国研究学者詹姆斯•罗斯曼（James Rothman）、兰迪•谢克曼（Randy Schekman）共同获得了这个奖项。得奖原因为他们成功破译了细胞内重要的运输机制。这个系统的失稳会导致如阿尔茨海默氏症、帕金森综合症或糖尿病的发生。

  • Retortenbaby-Verfahren bei Kinderlosigkeit

    百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖

    2010：试管婴儿

    爱德华兹(Robert Edwards)获得了2010年度诺贝尔医学奖。他发明了俗称试管婴儿技术的体外受精技术。首名试管婴儿于1978年诞生。之后这个技术经过不断的发展完善，也增大了成功率。现今，全球已有超过500万名试管婴儿降生人世。

  • Harald zur Hausen (Foto: (ddp images/AP Photo/Thomas Kienzle)

    百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖

    2008：女性的福音

    通过德国癌症研究中心哈拉尔德·楚尔·豪森（Harald zur Hausen）的发现，人们才知道，人类乳头状瘤病毒可能会让人患上子宫颈癌。研究人员基于这个发现，研制出了针对这种病毒的疫苗。女性们现在能针对这种类型的宫颈癌接种疫苗。

  • MRT (Foto: Andreas Gebert/dpa)

    百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖

    1979 和 2003：体内乾坤

    最开始，如果人们想了解人体内部的情况，唯一的办法就是照X光照片。不过随着时间的推移，医生们已经找到了更好的办法。其中之一就是“电脑断层扫描”技术（CT），这种技术虽然也利用具有放射性的X-射线，但是能够照出更详细的人体断层图像。之后出现了“核磁共振成像”(MRT)，这种方法利用了对人体完全无害的强磁场。

  • Herzkatheter-Untersuchung (Foto: Andreas Gebert dpa/lby)

    百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖

    1956：以身试验

    德国人沃纳·福斯曼（Werner Forßmann）和两位同事共同获得了诺贝尔奖。他发明了心脏导管技术。福斯曼曾经自己身上做了实验，完成了心脏导管插入术。这种手术是将一根塑料导管插入肘前静脉或者手部静脉，并向内推进直到心脏。如今，医生们仍利用这种技术做心脏检查或是进行心脏手术。

  • Insektizid DDT gegen Malaria-Erreger versprüht (Foto: Alexander Joe/dpa)

    百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖

    1948：杀死害虫

    化学家米勒(Paul Hermann Müller)发现，杀虫剂DDT可以杀死害虫，却几乎不伤及哺乳动物。这个消息公布于世后的几十年里，DDT是被最广泛应用的杀虫剂之一。直到人们发现，DDT在环境中的积累会对鸟类造成伤害后情况才有所改变。虽然现在DDT已遭受冷落。不过人们还是会使用它来对付疟蚊。

  • Antibiotika-Pillen (Foto: Fotolia/Nenov Brothers)

    百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖

    1939, 1945 和 1952：细菌的克星

    有三个诺贝尔医学奖颁发给了抗生素的发现者和开发者。其中包括发现青霉素的亚历山大·弗莱明（Alexander Fleming）。直到今天，抗生素是最常被使用的药物之一，也经常成为病人的大救星。不过研究人员必须不断开发出新的抗生素品种，因为细菌经过一段时间就会对抗生素进化出抗药性。

  • Bluttropfen (Foto: Jan-Peter Kasper/FSU)

    百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖

    1930：四个血型

    奥地利人卡尔·兰德斯坦纳（Karl Landsteiner）发现，如果把两个人的血液混合在一起，经常出现凝结，但这种情况并不具有绝对性。很快他就找出了原因：人类有不同的血型A、B、O(他称这个血型为C型)。稍晚，他的同事发现了第四种血型AB。这个发现大大提高了输血的安全性。

  • Grafik EKG-Herzschlag (Foto: Sebastian Kaulitzki/Fotolia)

    百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖

    1924：一探心脏的秘密

    荷兰人威廉·埃因托芬（Willem Einthoven）被称为“心电图之父”。他发展的心电图描记器成了医院和诊所诊断病情的技术手段之一。心电图描记机记录了心脏肌肉纤维的活动。医生可以凭借心电图可以检测出心律失常等心脏疾病。直到今天这都是一个十分广泛的使用方法。

  • Operationsszene (Foto: picture-alliance/dpa)

    百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖

    1912：器官的移植

    法国外科医生亚历克西·卡雷尔（Alexis Carrel）成功的进行了人体的血管缝合和器官移植，因此获得诺贝尔医学奖。他发明了“血管吻合术”，把切断的血管重新对合拼接起来。另外他也找出了一种储存人体器官的稳妥方式。时至今日，医生每年大概要移植10万个左右的器官。

  • Röntgenbild (Foto: ddp images/AP Photo/Karin Schermbrucker)

    百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖

    1905：结核菌

    德国科学家科赫(Robert Koch)发现了结核病的病原体——结核菌。而今，结核病是一种全球各地都可见到的感染性疾病，尽管使用对症的抗生素，其治疗过程也往往非常漫长。随着医学的发展，医研人员已经发明出一种可以预防婴幼儿得结核病的疫苗，但是这种疫苗对成年人并没有效用。

  • Anopheles Mücke sticht (Foto: dpa).

    百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖

    1902：都是蚊子惹的祸

    英国人罗纳德·罗斯（Ronald Ross）发现，疟蚊是热带疾病疟疾的传播媒介。他指出，疟蚊是疟原虫属生物的寄主，会传播疟疾。直到如今，每年还有约3亿人口染有疟疾。感谢罗斯的重要贡献，可以让研究人员针对这种疾病开发出药物。

    作者: Brigitte Osterath


DW.COM

诺贝尔医学奖：告诉你生物钟的秘密

三位美国遗传学家杰弗里·霍尔（Jeffrey Hall）、迈克尔·拉斯巴什（Michael Rosbash）和麦克·杨（Michael Young）获得2017年诺贝尔生理学与医学奖。 (02.10.2017)  

诺贝尔生理医学奖颁予癌症研究者

来自美国的艾利森与来自日本的本庶佑获得了2018年度的诺贝尔生理或医学奖。瑞典卡罗琳医学院在周一中午的发布会上指出，两位免疫学家研发了特殊的癌症疗法，旨在动员人体自身的免疫细胞去对抗癌细胞。 (01.10.2018)  

诺贝尔生理医学奖公布 中国人首获该奖

诺贝尔获奖者的名单中又多了一个中国人的名字，中国药学家屠呦呦成为第一个获诺贝尔医学奖的中国人。她研发的青蒿素成为了人类与疟疾做斗争的主力药物。也有报道称，屠呦呦的医学成就还与越战有关。 (05.10.2015)  

日本学者获2016年诺贝尔生理学医学奖

位于斯德哥尔摩的卡罗琳学院周一（10月3日）宣布，日本学者大隅良典获得本年度诺贝尔生理学/医学奖。这也掀开了本年度“诺贝尔奖发布季”的序幕。 (03.10.2016)  

百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖

自从1901年颁发第一次诺贝尔医学奖以来，医学已经取得了巨大的进步。而当时科研人员的很多发明发现，直到今天依然让患者受益无穷。 (07.10.2019)  

相关内容

Melanoma - Hautkrebs - Illustration der Krebszellen (Imago/Science Photo Library/A. Pasieka)

百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖 07.10.2019

自从1901年颁发第一次诺贝尔医学奖以来，医学已经取得了巨大的进步。而当时科研人员的很多发明发现，直到今天依然让患者受益无穷。

Bildkombo: Preisträger des Alternativen Nobelpreises, des Right Livelihood Awards 2019

诺贝尔替代奖揭晓 女律师郭建梅获颁 25.09.2019

人权斗士、气候保护活动家、女律师和森林护卫者成为第40届"诺贝尔替代奖"得主。该奖项旨在表彰致力于解决全球问题的人。

Deutscher Zukunftspreis Trophäe

德国“未来奖”入围揭晓 减碳材料榜上有名 15.09.2019

3个团队被提名为2019年度德国未来奖候选者；他们分别是以克服癌症为己任的医生、研究可持续性塑料的化学家以及用分析软件为企业助力的信息学家团队。

广告

经济纵横

China Energieunternehmen CNPC (picture-alliance/dpa/Z. Junxiang)

伊朗：中石油撤出伊朗天然气项目

伊朗石油部长周日表示，中国石油天然气集团公司撤出了在伊朗外海的价值50亿美元的天然气开发项目。同一天，伊朗外长扎里夫对一个议会委员会抱怨，美国的制裁影响了其它国家对伊朗的投资。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  