英研究报告：新冠疫苗保护效力半年后下降 

（德国之声中文网）基于对BNT/辉瑞和阿斯利康新冠疫苗保护作用的研究，英国科学家发表了一份取名为《ZOE新冠病毒疾病症状研究》（ZOE COVID Symptom Study）的报告。

根据该报告，第二次接种 BNT /辉瑞疫苗后一个月， 88% 的人可免受冠状病毒感染，但5 至6个月后，比例降至 74%；阿斯利康疫苗的保护效果从第二次接种后一个月的 77% 降至4到5个月后的 67%。据此，研究报告的作者们认为，有必要施打加强针，以持续保持免疫效力。

研究过程中，经由英国手机疫情跟踪应用程序“Zoe”，收集了 100 多万用户的数据，涉及当事人疫苗接种和检测结果的详细信息，由伦敦国王学院等单位的研究人员评估。

冬季保护率低于50%？

Zoe 应用程序开发人之一的国王学院流行病学家斯佩克特 (Tim Spector) 担心，进入冬季后，在英国首批接种的老年人和医护人员们身上，疫苗的免疫保护率可能会降至 50% 以下；最坏情况下，还可能导致住院人数和死亡人数再次增加。斯佩克特表示， “我们亟需制定加强接种计划”。

若干国家已开始对接种两次者施打加强针。与此同时，世卫组织则呼吁暂时停缓接种第三剂疫苗，以能先让多数国民尚未接种的国家获得疫苗。

（德新社，路透社）

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