 英研究报告：新冠疫苗保护效力半年后下降  | 科技环境 | DW | 26.08.2021

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科技环境

英研究报告：新冠疫苗保护效力半年后下降 

英国一项研究结果显示，接种完疫苗后6个月后，对新冠病毒感染的保护作用即会减弱。因此研究报告的作者认为，有必要施打加强针。

Impfen von Kindern Corona-Impfung

近期是否需施打加强针以确保免疫效用？ 

DW.COM

美国卫生官员周三（8月18日）宣布让所有美国人接种新冠肺炎加强针的规划，并预计将从9月20日那周开始施打。不过，外界也出现不同的声音。

德国联邦和州卫生部长们建议为青少年接种疫苗，尽管该建议与德国疫苗接种常设委员会(STIKO)的意见发生冲突。此外，德国政府还批准为高危人群和老年人注射新冠疫苗第三剂加强针，但世卫主张9月底后再打加强针。

为预防反弹的新冠疫情造成重症或死亡，以色列开始为60岁以上人群施打新冠疫苗第三针加强针。此外，该国也批准为5至11岁患有慢性病的高风险儿童接种新冠疫苗。

主要接种中国疫苗的印尼及泰国，正准备为医护人员施打第三剂，而施打辉瑞疫苗的以色列，也将为免疫力低的民众打加强针。疫苗保护力可以维持多久？不同品牌的疫苗混打有什麽效果？

（德国之声中文网）基于对BNT/辉瑞和阿斯利康新冠疫苗保护作用的研究，英国科学家发表了一份取名为《ZOE新冠病毒疾病症状研究》（ZOE COVID Symptom Study）的报告。

根据该报告，第二次接种 BNT /辉瑞疫苗后一个月， 88% 的人可免受冠状病毒感染，但5 至6个月后，比例降至 74%；阿斯利康疫苗的保护效果从第二次接种后一个月的 77% 降至4到5个月后的 67%。据此，研究报告的作者们认为，有必要施打加强针，以持续保持免疫效力。 

研究过程中，经由英国手机疫情跟踪应用程序“Zoe”，收集了 100 多万用户的数据，涉及当事人疫苗接种和检测结果的详细信息，由伦敦国王学院等单位的研究人员评估。 

冬季保护率低于50%？ 

Zoe 应用程序开发人之一的国王学院流行病学家斯佩克特 (Tim Spector) 担心，进入冬季后，在英国首批接种的老年人和医护人员们身上，疫苗的免疫保护率可能会降至 50% 以下；最坏情况下，还可能导致住院人数和死亡人数再次增加。斯佩克特表示， “我们亟需制定加强接种计划”。  

Symbolfoto Corona-Risikogebiet

冬季将出现保护力降低？

若干国家已开始对接种两次者施打加强针。与此同时，世卫组织则呼吁暂时停缓接种第三剂疫苗，以能先让多数国民尚未接种的国家获得疫苗。  

 

（德新社，路透社） 

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