 英相約翰遜挺過「逼宮」 不信任票高於預期 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.06.2022

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时政风云

英相約翰遜挺過「逼宮」 不信任票高於預期

在359名議員中有211名議員投票支持他，英國首相約翰遜在6日的不信任投票中驚險過關。接下來至少一年內，保守黨都不能對約翰遜再次發起類似挑戰，但他在黨內的政治威望被認為已經受挫。

UK l Britischer Premierminister Boris Johnson, PK in der Downing Street in London

約翰遜說，該結果意味著 「作為一個政府，我們可以繼續前進，專注於我認為對人們真正重要的事情」。

（德國之聲中文網）英國首相約翰遜（Boris Johnson）在週一（6月6日）的不信任投票中驚險過關，未被黨內成員推翻領導人的角色。這個結果也意味著，英國保守黨的議員至少在接下來12個月內不能再提出此類挑戰。

約翰遜成功獲得了359名保守黨議員中211人的支持，相當於有59%的議員投票支持他。這個比例也低於約翰遜的前任特雷莎-梅（Theresa May）在2018年面臨不信任投票的結果。在該次投票後6個多月，她便請辭。

另有148人對約翰遜投下不信任票，約等同4成黨內議員向他投下質疑的一票。

儘管不信任票數比外界原先預期多，約翰遜黨內聲勢受影響，他仍將這次投票描述為一個「決定性的結果」。約翰遜說，該結果意味著 「作為一個政府，我們可以繼續前進，專注於我認為對人們真正重要的事情」。

朝野兩黨的反應？

部分保守黨成員樂見6日晚上的投票結果，其中包含英國財政部長蘇納克（Rishi Sunak）。他在推特上發文寫道：「我今天支持他，並將繼續支持他。明天我們返回工作崗位，發展經濟，提供更好的公共服務。」但也有其他保守黨成員表示，這一結果意味著約翰遜和他的政黨因其分裂而變得無能為力。

在投票結束後，反對黨工黨領袖斯塔默（Keir Starmer）在推特上表示：「人民的選擇比以往任何時候都清楚：一個分裂但仍支持約翰遜的保守黨，他們沒有計劃解決你們所面臨的問題；或者，一個團結的工黨，且有計劃解決生活成本危機並恢復人民對政治的信任。」

近幾個月來，陷入困境的約翰遜一直在對抗接踵而來的爭議，主要包含他被揭露和工作人員多次舉行派對，藐視英國的新冠防疫規定——儘管這些規定是約翰遜政府自己對公眾施加的。

派對門事件後壓力增大

Großbritannien London | Jeremy Hunt

在2019年最後一次保守黨領導權競爭中輸給約翰遜的前內閣成員亨特（Jeremy Hunt）對約翰遜表示失望，他在投票前表示，將投票反對約翰遜繼續留任。

今年早些時候，約翰遜因「派對門」事件而成為英國有史以來第一位被發現在職期間違法的英國首相，他也因違法行為被警方處以小額罰款。聚會的消息被曝光時，約翰遜首先說他沒有參加某些聚會，但當進一步消息被披露後，約翰遜又說他不認為那是聚會，而是工作活動。

約翰遜最終公開道歉，但表示他沒有因為在議會中撒謊而違反部長守則，並聲稱他所說的任何錯誤都是他所知或所記得的事實，即使最終這些說法都不正確。此後，他還提議修改部長守則。

在6日的不信任投票前，約翰遜在寫給保守黨議員的信中為自己辯護。他說，他已經完成了英國脫歐的承諾，並持續與新冠疫情奮戰，在面對俄羅斯侵略烏克蘭一事上，他也對烏克蘭表示支持。他在信中寫道：「今晚我們有機會結束過去幾週來媒體的猜測，並即刻作為一個團結的政黨帶領這個國家前進。」

黨內怨氣衝天

約翰遜試圖安撫黨內不滿的聲音，但是6日早上、不信任案投票之前，政府的反腐敗主導人彭羅斯（John Penrose）發布一封嚴厲的辭職信，指責約翰遜不適任。此前，約翰遜的長期盟友諾曼（Jesse Norman）也曾發信抗議，這都暴露了保守黨不團結的嚴重性。

諾曼寫道，首相對「派對們」事件作出的反駁是「怪誕的」。他警告，如果約翰遜繼續掌舵，保守黨有可能在下次大選中失利。

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在2019年最後一次保守黨領導權競爭中輸給約翰遜的前內閣成員亨特（Jeremy Hunt）對約翰遜表示失望，他在投票前表示，將投票反對約翰遜繼續留任。

他寫道：「保守黨現在必須決定是否希望改變其領導人。由於目前烏克蘭的局勢，這不是我現在想進行的辯論，但根據我們的規則，我們必須這樣做。保守黨議員們心裡明白，我們沒有給英國人民提供他們應得的領導。」

（路透社、法新社、美聯社）

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