英相：中國是我方經濟利益最大威脅

（德國之聲中文網）英國首相蘇納克（Rishi Sunak）週一（3月13日）接受美國全國廣播公司（NBC）採訪時表示，中國是「對我們的經濟利益而言最大的國家威脅」（biggest state threat to our economic interests），並隨即補充道：「這是對世界秩序的『系統性挑戰』。」

同日，英國更新了一份「外交國防安全政策綜合檢討報告」（Integrated Review，IR），相較2年前的第一版，該文件強化了對中國及俄羅斯的立場。

此外，蘇納克週日（12日）告訴《華爾街日報》，稱中國對英國及其盟友構成了「劃時代的系統性挑戰」，並於同日宣布要就「澳英美安全協議」（AUKUS）潛艦合約增加60億美元（約50億英鎊）的國防支出、補充彈藥儲備，以加強對烏克蘭支持，同時威懾日益強勢的中國。

「這（中國）是一個價值觀與我們完全不同的國家，我認為在過去幾年裡，它對內變得越來越獨裁，對外則越來越強硬，」蘇納克在接受《華爾街日報》採訪時說道，中國的行動表明「它對重塑世界秩序感興趣，這就是問題的關鍵所在」。

然而，蘇納克不願正式將中國定位為「威脅」，引起英國保守黨內、對中國採取鷹派立場的成員不滿。他們認為，蘇納克提議增加的50億英鎊經費，仍不足以援烏抗俄，並無法確保英國不受俄烏戰爭影響、顯得弱勢。

英國《衛報》12日報導，蘇納克曾表示：「我不認為減少我們和中國的關係，是種明智或精於世故的外交政策，畢竟中國是一個擁有1.5億人口的國家、世界第二大經濟體，也是聯合國安理會的成員。」

目前中國方面尚未就上述發言做出回應。

英國增加國防開支

除了在未來兩年內，透過額外資金提升軍備實力，蘇納克也將逐步把國防開支增加到英國GDP的2.5%。他表示，這些舉措都是為了「確保我們再也不會受到敵對勢力行動的傷害」。

英國政府表示，此次報告更新旨在回應俄羅斯侵烏、中國的經濟脅迫等「新興威脅」，並應對各國間日益激烈的競爭，報告更新的除關切俄羅斯對歐洲安全構成的威脅之外，也將關注中共在軍事、經濟和外交層面上的挑戰，調整英國的對華政策。

該計劃也將增加英國政府對中國相關專業知識和能力的投資，其中包括華語訓練、將相關培訓經費增至目前的兩倍，英國「國家安全學院（College for National Security）」亦將推出新課程，以加強英國政府內部應對中國相關安全事務的能力。

英國《衛報》報導，新國防投資約有30億英鎊將用於AUKUS，另外20億將用於更換供給烏克蘭的軍事裝備庫存。英國也將成立新的國家保護安全機構，還將為BBC World Service提供2000萬英鎊的資金，以去打擊敵對國家的假訊息。

早前，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）曾於1月底警告英國軍隊已被「掏空且經費不足」，現則改口表示樂見此外交國防新安排。

英國公佈此次報告更新之際，蘇納克正在美國，與美國總統拜登（Joe Biden）及澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會面，三國領導人13日按計劃宣佈了AUKUS潛艇項目的細節，旨在加強抗中行動。

（綜合報導）

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