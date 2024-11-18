英相与习近平谈人权 中方驱离外媒

继英国外交大臣拉米上月访华之后，英国首相斯塔默在里约G20峰会期间会晤中国国家主席习近平。这是两国领袖时隔6年多以来首次会晤。

（德国之声中文网）11月18日，中国国家主席习近平与英国首相斯塔默（Keir Starmer，又称施凯尔）在巴西里约热内卢的G20峰会期间举行了会晤。

值得注意的是，据彭博社、《卫报》等媒体报导，英方还没能跟中国多谈谈人权议题，英媒记者就遭中国官员赶出现场。

报导称，当时由中国国家主席习近平首先开始发言，称要在经贸、干净能源等领域加强两国合作。斯塔默则提到中英外交官员10月在北京的会谈，但接着就在他说到壹传媒集团创办人黎智英在狱中处境的时候，现场的英媒记者就突然被驱离。

此事显示，英国欲与中国关系解冻，仍面临重大挑战。今年11月，英国外交大臣拉米（David Lammy）曾与黎智英之子黎祟恩会面，强调此案是英国政府的优先关注事项，却遭中方批评为“为反中乱港分子撑腰张目，就特区司法案件审理说三道四”。

中英领袖谈了什么？

斯塔默对习近平表示，“强有力的英中关系对我们两国都很重要”，英方希望双边关系“始终如一、持久、相互尊重”。习近平则说，两国有着巨大合作潜力，中英双方享有广阔的合作空间。

据路透社报道，英国首相表示，他计划与习近平举行一次“全面的双边会谈”，地点可能安排在北京，也可能伦敦，希望英国财政大臣里夫斯（Rachel Reeves）在明年年初举行的英中经济与金融对话重启前，会见中国国务院副总理何立峰。

斯塔默说，“我们希望两国关系能够长期持续下去，互相尊重，正如我们达成的共识，尽量避免意外，加强对话，促进更深的理解”。

他还补充说：“英国将是一个可预测且一致的主权行为体，致力于法治和多边体系”，并表示，他对习近平在今年8月的一次通话中的坦率表示赞赏。

这也是2018年2月以来，中英两国领导人首次会晤。期间，英国首相已经从当时的特丽莎·梅换成了约翰逊、特拉斯、苏纳克以及今年刚刚上任的斯塔默。近年来，受到香港、人权、间谍指控等事件的多重影响，中国和英国的双边关系趋于紧张，不过双方仍互为重要贸易伙伴。

斯塔默于今年7月选举期间向英国选民作出承诺，恢复英国经济，重建公共服务。为此，他大力鼓励来自不同国家的贸易和投资。

今年年中工党上台后，英国两国关系开始出现转机的迹象，10月份，英国外交大臣拉米对中国进行了为期两天的访问，被认为是为改善以及推进双边关系重回正轨创造了积极条件。

（综合报导）

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