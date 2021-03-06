英监管机构对CGTN罚款22.5万英镑

（德国之声中文网）英国监管机构通信管理局(Ofcom)本周一（3月8日）对中国环球电视网（CGTN，又称中国国际电视台）处以22.5万英镑的罚款。其中10万英镑是因英国公民韩飞龙（Peter Humphrey）提出的投诉。韩飞龙指出，CGTN2013年播出了他在被胁迫的情况下进行的公开认罪。CGTN则辩解称，事前取得了韩飞龙的同意，并对他受虐待不知情。Ofcom裁定，“CGTN应该知道，鉴于汉弗莱先生在审判前以及在关押他的人面前认罪，有理由怀疑他同意认罪是真实和知情的。"2014年，韩飞龙因涉及制药巨头葛兰素史克的腐败案，被上海一家法院以非法获取公民信息罪判处两年监禁。

Ofcom对CGTN处以的另外12.5万英镑罚款涉及其2019年播出的5个有关香港民主抗议的节目。Ofcom裁定，其报道 "未能保持应有的公正性 "。

Ofcom还认定前英国驻香港领事馆工作人员郑文杰（Simon Cheng）和香港铜锣湾书店股东桂敏海（Gui Minhai）的投诉成立，并可能将对CGTN处以更多罚款。

郑文杰2019年8月在深圳被中国警方行政拘留，警方事后称他“多次进行嫖娼行为”，因此对其处以行政拘留15日。郑文杰则表示，在拘留期间遭到酷刑，被大陆秘密警察刑讯逼供，要求他交代英国在香港反修例抗争中的角色。CGTN当时播出了显示郑文杰认罪的视频。Ofcom裁决认为，CGTN没有尊重郑文杰的隐私，并且没有揭露并报道其认罪时所处的环境和境遇。

CGTN被视为中国重要的外宣机构

2015年，贩售敏感中国政治书籍的香港铜锣湾书店五位出版人神秘消失，后证实遭中国警方拘留。其中桂敏海是在泰国度假时失踪。中国央视2016年1月播出了桂敏海对在10多年前的一起交通事故中肇事逃逸表示忏悔的视频。2017年10月，桂敏海获释，但又于2018年1月被捕，当时他持有瑞典护照。２０２０年2月，桂敏海因“为境外非法提供情报罪”被判处有期徒刑十年。桂敏海曾向外界表示，他是在被单独关押的情况下被迫接受采访的"。Ofcom认为，CGTN在报道中没有采取足够的措施“来保证他们获得的影像素材没有以对桂先生不公平的方式被呈现、省略或忽视”。

中国外交部：赤裸裸的政治打压

针对Ofcom对CGTN处以22.5万英镑的罚款，中国外交部发言人赵立坚9日在例行记者会上应询回应说，“此次该局再次执意作出错误判罚的决定，反映了它对中国抱持的强烈意识形态偏见，是赤裸裸的政治打压，荒唐可笑。”他称，“对于此前英国通信管理局一意孤行、蛮横吊销CGTN英语新闻频道在英落地许可证的错误行径，中方已经多次表明了坚决反对的立场”。他还表示，“中方敦促英国通信管理局及英方某些人立即停止政治操弄，纠正错误。中方保留进一步作出正当和必要反应的权利。”

Ofcom２月初吊销CGTN在英国的广播许可，理由是持有该频道执照的星华传媒公司（Star China Media Limited）对于CGTN的输出内容并没有编辑控制权，不符合英国发执照的要求。但Ofcom仍然有权对CGTN有执照时播出的节目进行处罚。

中国的报复

作为对Ofcom吊销CGTN在英国广播许可的反应，中国监管机构称英国广播公司(British Broadcasting Corp, 简称BBC)世界新闻台有关内容违反新闻应当真实、公正的要求，因此不允许该新闻台继续在中国境内落地。此前，BBC播出了一篇关于北京如何迫害维吾尔族人的报道。商业营运的BBC世界新闻电视台在全球以英语广播，在中国大部分地区早已被禁播，只有个别国际酒店和外交机构提供相关频道。

2021年3月3日，法国最高视听委员会（CSA）批准了CGTN在该国落地的申请。根据《欧洲跨境电视公约》，CGTN现在已重新获得了在该协定所有缔约国的落地权，其中包括英国和德国。

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