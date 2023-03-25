英王查理三世携王后来德国啦！

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这是查理三世第一次以英国国王的身份到访德国。德国人虽然喜欢光彩照人的英国王室，但不希望拥有自己的“国王”。
英国国王查理三世第一次出访便来到德国。德国联邦总统率夫人亲自迎接。与过去的访问不同，此次到访的英国国王夫妇将在柏林勃兰登堡门前接受军事仪仗队的礼遇。德国联邦总统府声称，以往从未有过一位国宾在柏林地标勃兰登堡门前受到这般礼遇。
2019年的查尔斯和卡米拉也在柏林的勃兰登堡门前合影。
飞机降落后，德国民众在柏林机场等候欢迎英国国王查理三世以及王后。
在他们的多次会面中，当年的查尔斯和德国总统施泰因迈尔之间建立了一种亲密关系。这张照片显示的是两人2019年5月站在德国总统府好景宫（Schloss Bellevue）入口前。德国总统会在3月29日晚上国宴款待查尔斯和卡米拉。
查理三世国王这次访问德国时还将前往联邦议院。2020年11月，他曾在那里为德国国殇日发表了一次演讲，全程用德语。不过当时几乎没有人在现场，那时的新冠病毒大流行病使得会议厅无法容纳很多人。这次查尔斯会看到不同的情景。
前德国总统科勒（Horst Köhler）也曾在好景宫（总统官邸）接待过他们二人。2009年，当时的查尔斯王子带着他的第二任妻子卡米拉前来拜访。他们2005年的婚礼被视为爱情对决英国王室礼节的一次胜利。
英国王室访问期间，德国的一项民意调查结果显示：德国人认为英国王室虽然光彩照人，但他们不希望在本国建立君主制。尽管德国人很喜欢皇室贵宾，但只有8%的德国人希望建立君主制。大多数德国公民对代表国家的总统感到满意。
法国各地反对退休制度改革的抗议活动已经持续多日。鉴于工会已经呼吁下周二继续罢工和抗议，英国国王查理三世原定周日开启的访法行程推迟。马克龙虽然在去年成功连任总统，但是他的养老金改革计划却极不受欢迎。
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