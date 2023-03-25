英王查理三世携王后来德国啦！

几乎是最好的朋友

在他们的多次会面中，当年的查尔斯和德国总统施泰因迈尔之间建立了一种亲密关系。这张照片显示的是两人2019年5月站在德国总统府好景宫（Schloss Bellevue）入口前。德国总统会在3月29日晚上国宴款待查尔斯和卡米拉。