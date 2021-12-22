英特尔道歉 中国官媒：莫想蒙混过关

（德国之声中文网）英特尔中国周四（12月23日）在微博上发表公开声明，就其致供应商信函引发的讨论做出回应。声明强调，这封信“初衷是确保遵守美国法律，但这封信在我们所珍视的中国合作伙伴中引起了诸多的疑问和顾虑，我们深表遗憾。”

此前中国媒体“爆料”英特尔致信供应商，要求不使用任何来自新疆地区的劳工、采购产品或服务，该企业因此在舆论和社交媒体上受到口诛笔伐。

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英特尔在声明中表示“尊重该问题在中国的敏感性。作为一家跨国公司，……我们应当以审慎的态度应对和处理。”公司希望澄清，“信中的关于新疆的段落只出于表述合规合法的初衷，并非它意或表达立场。”

英特尔还表示“对中国深怀敬意”，对“给中国客户、合作伙伴和公众带来的困扰，我们深表歉意”。

“不可能的任务”

同一天，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上回应相关问询时表示，“注意到有关声明，希望有关企业能够尊重事实，明辨是非”。他重申有关新疆地区强迫劳动等说法，“完全是美国反华势力炮制的谎言，目的是抹黑中国形象，破坏新疆稳定，阻遏中国发展”。他说，新疆的民众勤劳勇敢，新疆的产品质量优良，个别企业如果选择不用，也是他们的损失。

英特尔在微博账号发布的声明，关闭了评论区。但在有关关键词下，微博用户在继续讨论。多数人认为英特尔的道歉是“辩解之词”、“甩锅的套话”、“没看出歉意在哪里”。 @朱明没有龙 写道：“应付完‘法规’之后，再躬身道个歉，就把事情了了。两面抹的水滑。企图两头不得罪，赚下所有钱。还真是资本家的本色啊。”@果仁儿科技 指出，道歉有“一种身不由己的感觉。但事实上，选择是由自己做出的”。

在声明发布之前的22日晚，官媒《环球时报》发表社评称:“对跨国公司来说，承受、妥处、平衡来自各方的压力，原本就是基本功。但英特尔的做法充满算计和投机”。“或许它还希望，最终以‘政治压力’为由，来获取中方的理解并蒙混过关。但那将是不可能完成的任务。”

社评指出，对中国来说，“不必对英特尔与华盛顿政客之间的利益算计太过在意，那是他们国家内部的问题。”作者认为这件事情对中国人的提醒是，必须加快芯片的国产化进程。“我们需要做的，就是让他们冒犯中国的成本越来越高，直至得不偿失。”

目前对英特尔最明确的抵制来自一位偶像歌手。为英特尔酷睿产品代言的歌手王俊凯在微博上表示解除与英特尔品牌一切合作关系，并在一份声明中补充说“国家利益高于一切”。

（综合报道）

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