英特尔禁用新疆产品被炮轰 胡锡进：日后会报复

（德国之声中文网）“英特尔禁用新疆产品”的消息周二起在中国网络上成为热议话题。时政网站观察者网周二（12月21日）的一篇报道，登出了英特尔今年12月以中、英、日等多种文字版本发布给供应商的一封信。信中称：“英特尔需要确保我们的供应链不使用任何来自新疆地区的劳工、采购产品或服务。”

报道称，这是英特尔“对供应商的最新要求”；并指出，今年7月，美国政客要求可口可乐、英特尔、宝洁等5家美国企业就新疆问题表态，只有英特尔高管声称相信美政府有关新疆人权问题得出的结论。“这明显是对中国市场的最大冒犯”。

同一天，《环球时报》英文版刊登题为 “英特尔因歪曲涉新疆事实而引发众怒“的报道，援引“分析人士”称，英特尔此时推出“歧视性”立场，恰逢美国政府加大对中国科技企业的打压，是一个经过设计的旨在取悦美国政府的“狡猾”步骤。

但事实上，英特尔在新疆问题上的这一立场并不是新的。英特尔今年4月发布的2020-21年度企业社会责任报告中就声明，“在进行尽职调查后，我们确认英特尔没有使用任何来自新疆地区的劳动力或采购货物或服务”，并强调从2021年1月1日起，已禁止“在供应链中使用一切形式的监狱劳工” 。也就是说有关规定已实行了一年。

然而，观察者网的报道被中国大陆、港台多家中文媒体转发、引用，在中国引起了一场“讨伐“英特尔的舆论风暴。大量中国网民在英特尔官方微博账号留言，愤怒谴责这家公司：“吃着饭还想砸了锅？”、“钱赚得太多”、“应该学美国，对于这样的企业要让它疼“、“人民币里不是有新疆的长绒棉吗？英特尔这钱你怎么收的下啊？”

“掏出小本本”

刚刚宣布退休的《环球时报》前主编胡锡进以特约评论员身份在观察者网发表评论称“英特尔很猖狂”。评论写道：“英特尔敢这么干，是因为它的供应链上本来就极少新疆产品，而且它的CPU在中国当下仍是硬需求，它不太担心中方报复，或者它觉得讨好美国和西方社会比不得罪中国更重要，尽管中国已经连续6年是英特尔全球最大的营收来源。”

胡锡进称英特尔这样的企业，是“吃饭砸锅”的典型，他提出的应对是，“让我们掏出小本本，记下它干的坏事。中国越是强大，我们将越有能力报复它们。”

据彭博社报道，英特尔2020年的全球营收中，中国市场所占份额超过四分之一。在目前全球芯片短缺的情况下，英特尔也有意在亚洲扩大产能。据彭博社等媒体今年11月报道，美国总统拜登否决了英特尔在中国成都的工厂生产晶圆的计划。

越来越多的跨国公司不得不在中国市场、企业国际形象、本国制裁政策之间走钢丝。今年3月，服装连锁集团H&M也因拒用新疆棉的表态在中国遭到官方和商家的抵制。

美国国会上周四（12月16日）则通过“防止维吾尔人强迫劳动法案”，禁止涉及强迫劳动的新疆产品进入美国市场。

观看视频 01:05 中国民众怎麽看新疆棉事件？

（综合报道）

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